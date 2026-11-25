El informe del Ministerio de Hacienda y Economía señala una reducción de 23,8 puntos porcentuales, que situó el indicador por debajo de la mitad del nivel registrado una década antes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Hacienda y Economía de República Dominicana presentó un informe según el cual la pobreza multidimensional cayó de 44.1% en 2016 a 20.3% en 2025, una reducción de 23.8 puntos porcentuales que dejó el indicador por debajo de la mitad del nivel registrado una década antes.

El estudio incorporó 20 variables para medir las privaciones de los hogares, entre ellas el acceso a salud, educación, servicios básicos, energía y espacios públicos de esparcimiento. La metodología busca complementar la medición oficial de pobreza monetaria, centrada en los ingresos de la población.

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El documento, denominado Informe Técnico sobre el Índice de Pobreza Multidimensional de República Dominicana 2016-2025, fue elaborado por el Viceministerio de Economía a través de la Dirección de Análisis Social.

El Ministerio informó que contó con la aprobación del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza y con revisiones de la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el Banco Mundial.

El registro oficial reportó una disminución de 8,2 puntos porcentuales en la proporción de personas con mayores carencias, mientras el índice general descendió 57,1% durante los nueve años evaluados, según la entidad (Foto cortesía Ministerio de Hacienda y Economía)

La pobreza severa bajó de 10.8% a 2.6%

La medición también registró una caída en la proporción de personas en pobreza multidimensional severa. El indicador pasó de 10.8% en 2016 a 2.6% en 2025, una baja de 8,2 puntos porcentuales.

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El Índice de Pobreza Multidimensional se ubicó en 0,082 en 2025, frente a 0,190 nueve años antes. Según el Ministerio, el dato de 2025 refleja que la población en condición de pobreza multidimensional concentra el 8.2% de las privaciones que existirían si toda la población estuviera afectada en los 20 indicadores incluidos en la evaluación.

La reducción del índice fue de 57.1% durante el período analizado. El promedio de privaciones por persona descendió de 3.8 en 2016 a 1.6 en 2025.

Datos georreferenciados y encuestas laborales en la nueva metodología

El Ministerio incorpora datos georreferenciados y encuestas laborales en la nueva medición social (Foto cortesía Ministerio de Hacienda y Economía)

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sostuvo que la incorporación de estas herramientas permite ampliar el análisis de las condiciones sociales más allá del nivel de ingresos. Según el funcionario, los indicadores ayudan a identificar los ámbitos donde se concentran las necesidades y pueden servir de base para orientar políticas públicas.

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El viceministro de Economía, Alexis Cruz, indicó que la nueva metodología apunta a sostener una medición periódica de la pobreza multidimensional y a superar las limitaciones de ejercicios anteriores.

El sistema integra información georreferenciada con datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo. Esa combinación, según el Ministerio, permite medir al mismo tiempo la pobreza monetaria, multidimensional y crónica sin requerir una encuesta adicional.

Presentación ante periodistas y criterios de medición

Un informe técnico oficial elaborado junto a organismos internacionales reveló que las privaciones severas de las familias se redujeron drásticamente durante la última década gracias a mejores condiciones en salud, educación y servicios esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directora de Análisis Social, Evalina Gómez, afirmó que el instrumento amplía la información disponible para el seguimiento del bienestar de los hogares y para la evaluación de las políticas públicas.

Los datos fueron expuestos en el taller “Comprendiendo la pobreza multidimensional: herramientas para una mejor lectura de la realidad social”, dirigido a periodistas de medios y entidades de República Dominicana. La actividad contó con la participación de Cornelio Polanco, responsable del Departamento de Análisis de Pobreza y Desigualdad.

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Durante la jornada, los asistentes revisaron los criterios de medición, el alcance de los 20 indicadores y las posibilidades de la herramienta para observar la evolución de las privaciones en la población.