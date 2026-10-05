"Zurdos empobrecedores, córranse que estamos intentando darle brillo al continente": el mensaje de Milei para celebrar el traspié de Lula en Brasil

Javier Milei y Flavio Bolsonaro, juntos durante la convención del Partido Liberal en julio de 2026 (Foto AP/Ettore Chiereguini)

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“Zurdos empobrecedores, córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente”: esa fue la frase con la que Javier Milei celebró este lunes el traspié de Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

El presidente argentino compartió en la red social X un video que repasaba la suba de los mercados tras el resultado electoral del país vecino, donde Flávio Bolsonaro venció al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el 47% de los votos contra el 45%, forzando un balotaje para el 25 de octubre. “DE MANUAL...!!! Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas. MAGA!”, completó el jefe de Estado en la publicación que realizó a las 8:22 de la mañana.

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El eufórico festejo público de Milei no fue espontáneo ni aislado: la noche del domingo, cuando aún se contaban las mesas, el mandatario ya había publicado una felicitación al candidato del Partido Liberal (PL). “La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!”, escribió el jefe de Estado.

Bolsonaro va por una alianza con la derecha para el balotaje del 25 de octubre

El trasfondo del entusiasmo presidencial es un resultado que sorprendió al grueso de los analistas. Las encuestas previas daban ganador a Lula con varios puntos de margen, pero con el 99% de las urnas escrutadas el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó que ninguno de los dos candidatos superó el umbral del 50% necesario para consagrarse en primera ronda: Bolsonaro obtuvo el 47,04% de los sufragios —unos 56,1 millones de votos—, mientras que el presidente en ejercicio sumó el 45,15%, equivalente a 53,8 millones.

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Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se impuso en Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo —los tres distritos con mayor padrón electoral—, con porcentajes superiores al 51% en los dos últimos. La derecha venció en 18 estados, eligió a 39 senadores y logró 388 diputados durante la misma jornada. “El resultado mostró que Brasil quiere un cambio”, afirmó el candidato del PL en su discurso del domingo por la noche, según informó la agencia EFE. Lula, en cambio, fue derrotado en su propio distrito, São Paulo, por una diferencia de más de dos millones y medio de votos.

De cara al balotaje, la estrategia de Bolsonaro apuntará a construir una alianza con los partidos de derecha que quedaron fuera de la segunda vuelta. Los candidatos Augusto Cury —Avante—, Renan Santos —Missao— y Rolando Caiado —Social Democrático— obtuvieron juntos cerca de ocho puntos que, de volcarse al PL, inclinarían la balanza en su favor. Ninguno de los tres presenta incompatibilidades ideológicas con el candidato liberal, que tiene poco menos de tres semanas para cerrar esos acuerdos, según analizó Infobae.

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Lula, por su parte, apostará a movilizar a los más de 30 millones de brasileños que no concurrieron a votar el domingo. “Vamos a trabajar para que las personas salgan, porque en este momento histórico de Brasil es necesario que la gente vote”, afirmó el mandatario ante sus seguidores en São Paulo. Sin embargo, analistas citados por Infobae consideran que ese escenario es el más difícil de sostener, dado el hartazgo que expresó ese segmento del electorado con la clase política.