América Latina

Lula da Silva admitió que esperaba ganar en primera vuelta y calificó de “inesperado” el resultado

El mandatario obtuvo el 44,83% de los votos y quedó detrás de Flávio Bolsonaro, que alcanzó el 47,31%, por lo que ambos volverán a enfrentarse el 25 de octubre para definir la Presidencia

Lula da Silva habla ante sus seguidores tras las elecciones en Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil el 25 de octubre. (NELSON ALMEIDA / AFP)
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El presidente de Brasil y candidato a la releeción, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció este domingo que el resultado de la primera vuelta fue “inesperado” y admitió que estaba convencido de que conseguiría ganar sin necesidad de un balotaje.

Confieso que estaba convencido de que iba a ganar en la primera vuelta”, afirmó durante su primer pronunciamiento después del cierre del escrutinio, en un acto celebrado en un hotel de San Pablo. El mandatario deberá disputar ahora la Presidencia con el senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta del 25 de octubre.

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Lula agradeció a los millones de brasileños que acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente, además de representantes de la Cámara de Diputados, el Senado y los gobiernos regionales. El jefe de Estado destacó el carácter democrático de la jornada electoral y señaló que los resultados pueden no coincidir con las expectativas previas a la votación.

Lula da Silva habla ante sus seguidores tras las elecciones en Brasil
“Confieso que estaba convencido de que iba a ganar en la primera vuelta”, afirmó Lula

Muchas veces, el resultado es inesperado”, afirmó el mandatario durante el encuentro.

Con el 99,23% de los votos escrutados, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,17 % , frente al 44,99 % de Lula, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE). El senador, de 45 años, se mantuvo al frente durante buena parte del recuento y terminó la jornada con más de 55,5 millones de votos, alrededor de tres millones más que el actual mandatario.

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La diferencia llegó a ser más amplia durante las primeras horas del escrutinio, pero se redujo a medida que comenzaron a incorporarse los resultados del noreste brasileño, una región donde Lula conserva una de sus principales bases electorales. El resultado dejó a Flávio cerca de evitar una segunda vuelta, aunque finalmente no consiguió superar el umbral necesario para imponerse en la primera ronda.

Elecciones brasil Bolsonaro y Lula
Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,17 % de los votos frente al 44,99 % alcanzado por el actual mandatario en el recuento del Tribunal Superior Electoral.

Para Lula, el resultado representa un retroceso respecto de la primera vuelta de las elecciones de 2022, cuando consiguió el 48,4 % de los votos, equivalentes a unos 57,2 millones de papeletas. El mandatario, que busca un cuarto período presidencial no consecutivo a los 80 años, deberá ahora intentar ampliar su respaldo entre los votantes que optaron por otros candidatos.

Ninguno de los diez aspirantes restantes logró acercarse a los dos candidatos que encabezaron la contienda. El psiquiatra y escritor Augusto Cury quedó tercero con el 2,90 %, seguido por Renan Santos, con el 2,26 %, y el ex gobernador de Goiás Ronaldo Caiado, con el 2,20 %. El exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema obtuvo el 0,28 %.

El desempeño de Flávio confirma el crecimiento que había mostrado durante las últimas semanas de campaña. El senador fue elegido por el Partido Liberal (PL) como candidato presidencial con el respaldo de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, condenado por la Corte Suprema a 27 años de prisión por su participación en una trama golpista y actualmente bajo arresto domiciliario.

Aunque las encuestas habían registrado un avance del candidato del PL, los principales institutos demoscópicos no anticiparon una victoria contundente en la primera vuelta. Los estudios publicados antes de la votación también apuntaban a una segunda ronda especialmente competitiva, con ambos candidatos dentro de un escenario de estrecha diferencia.

Los principales institutos de opinión pública no anticiparon la diferencia lograda por el candidato opositor en las urnas. (REUTERS/Mateus Bonomi)
Los principales institutos de opinión pública no anticiparon la diferencia lograda por el candidato opositor en las urnas. (REUTERS/Mateus Bonomi)

Lula centró su campaña en reivindicar los resultados económicos de su actual gestión, entre ellos el crecimiento superior al 2 %, la reducción del desempleo y el incremento de los ingresos laborales. En la recta final también anunció un aumento del 15 % para el principal programa de asistencia social del Gobierno y propuso restricciones a las apuestas deportivas y los casinos por internet.

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