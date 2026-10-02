Economía

El economista Alberto Ades destacó el "compromiso mesiánico con el equilibrio fiscal" de Javier Milei: "Le da mucha credibilidad"

En una charla brindada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el formado en Harvard advirtió que en el 2027 Argentina deberá enfrentar "una pared de vencimientos y mucha incertidumbre política"

El economista Alberto Ades brindó una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA
El economista Alberto Ades brindó una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA
Guardar

Un economista argentino con más de tres décadas de trayectoria en los mercados financieros globales, doctorado en Harvard y con pasado en Goldman Sachs, puso en valor este viernes el programa económico de Javier Milei: habló de un “compromiso mesiánico con el equilibrio fiscal” como el principal activo de credibilidad del Gobierno ante los inversores internacionales. La afirmación fue de Alberto Ades, hoy estratega global en Vector Alpha, quien disertó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) bajo el título “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”.

El diagnóstico de Ades no fue, sin embargo, sin matices. Junto al reconocimiento del avance fiscal, el economista lanzó una advertencia sobre el horizonte de 2027: ese año, dijo, Argentina deberá enfrentar “una pared de vencimientos y mucha incertidumbre política”, una combinación que calificó de “riesgosa” y que, a su juicio, exigirá del Gobierno una gestión muy activa para diferir o garantizar financiamiento antes de que el ciclo electoral complique aún más el escenario. El contraste entre los logros recientes y los desafíos que se avecinan estructuró buena parte de su exposición ante el público de la casa de estudios porteña.

PUBLICIDAD

Como telón de fondo, Ades trazó un mapa del nuevo orden económico mundial. Sostuvo que “dinero, energía y seguridad” son los tres ejes que comenzaron a pesar desde 2022 y que hoy condicionan a todos los países. Añadió que el capital será más caro por un período prolongado, que las tasas largas seguirán elevadas en ausencia de consolidación fiscal en las grandes economías, y que la geopolítica pasó a ser “una variable de primer orden”. En ese marco —donde el rol del Estado se amplía en Estados Unidos, Europa, China, Corea y Japón con agendas industriales activas— planteó su tesis central: “Los mayores movimientos del mercado ocurren cuando cambia el régimen económico, no cuando cambia el ciclo”.

Sobre la situación argentina, Ades reconoció que la suba del riesgo país a 633 puntos puede resultar llamativa, pero la relativizó con perspectiva histórica.

“La suba del riesgo país a 633 puntos parece bastante dramática, y en un punto lo es, pero también está bien comprobar lo que ha caído en los últimos dos años y medio”, señaló.

PUBLICIDAD

Ades destacó el “compromiso mesiánico con el equilibrio fiscal” de Javier Milei
Ades destacó el “compromiso mesiánico con el equilibrio fiscal” de Javier Milei

Completó ese cuadro con otros indicadores: las reservas crecieron, la inflación —que en 2023 alcanzó el 211% anual— “ha caído significativamente”, y el Tesoro recuperó acceso parcial al mercado doméstico de deuda. Al mismo tiempo, advirtió que un riesgo país de 633 puntos, sumado a un bono del Tesoro en 525, arroja un costo de financiamiento del 11,6%, al que definió como “problemático”.

Ades dedicó un tramo de su charla a distinguir la situación actual de la crisis de 2018, cuando la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos precipitó el colapso del programa económico de Mauricio Macri. “Yo creo que esto no es 2018. ¿Por qué? Porque los números son muy distintos”, afirmó.

Señaló que en aquel momento Argentina cerró el año con un déficit de cuenta corriente del 5,5% del PBI y un déficit fiscal de 6 puntos del PBI, lo que generaba necesidades de financiamiento externo elevadas justo cuando el costo del dinero subía a nivel global. Hoy, en cambio, el déficit fiscal es mínimo —con discusión sobre si hay un pequeño superávit o un pequeño déficit, según la metodología— y el externo “tiene un pequeño déficit con potencial de convertirse en superávit”.

La conclusión fue directa: “Los desbalances externos y fiscales son mucho menores, es menor entonces la necesidad de financiamiento externo, todo lo cual nos torna mucho menos vulnerables” a lo que ocurra con las tasas en Estados Unidos.

Sobre el tipo de cambio, Ades constató que el peso está más apreciado que en 2017 —en los prolegómenos de aquella crisis— y por encima del promedio histórico del índice del Banco Central. Ante ese diagnóstico, evaluó tres vías posibles para lograr un tipo de cambio más depreciado:

  • La primera: “Lograr más superávit fiscal, que requiere más ajuste fiscal en un año electoral y en el corto plazo a veces no funciona”.
  • La segunda: aplicar una devaluación discrecional, opción que descartó porque “la devaluación pasa a precios muy rápido y se pierde rápido la ganancia de tipo real”.
  • La tercera, y la que presentó con mayor potencial estructural: encarar reformas que eleven la productividad, lo que aprecia el tipo real de equilibrio y reduce la brecha con el tipo real de mercado.
El economista advirtió que 2027 será un año complejo debido a las elecciones
El economista advirtió que 2027 será un año complejo debido a las elecciones

Añadió que, en el contexto actual, lograr una depreciación cambiaria “no es fácil, mucho menos cuando los sectores que generan divisas están creciendo al ritmo que lo están haciendo la energía, la minería o el agro”.

El núcleo de la charla, en línea con el título que propuso para su exposición, fue la credibilidad fiscal como variable diferenciadora. “Argentina tiene lo que no tenía hace 3 años: más credibilidad fiscal”, afirmó Ades.

Y fue en ese punto donde apareció la caracterización más contundente de la noche: “Tenemos un presidente con un compromiso mesiánico con el equilibrio fiscal, es un caso notorio que no se ve en ningún otro país del mundo, y eso le da mucha credibilidad en el sentido de que, si falla la recaudación, implementará más ajuste fiscal para equilibrar”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que esa credibilidad tiene una agenda pendiente: la reforma impositiva, la previsional y la del régimen de coparticipación, que “enfrentan dificultades políticas y por ahora no se han materializado”, pero que tendrían “un impacto muy positivo” si llegaran a concretarse.

Entre los factores externos que juegan a favor del país, Ades mencionó la relación bilateral con Washington. “Nos juega a favor nuestra amistad con Estados Unidos, que nos presta plata y nos da acceso privilegiado a su mercado”, señaló.

También subrayó que hay anuncios de inversión con “un potencial enorme”, tanto en la balanza de pagos como en el nivel de actividad, aunque aclaró que existe un desfase temporal: muchos de los proyectos anunciados se materializarán recién en cuatro o cinco años, mientras que las elecciones serán en 2027.

Fue en ese contexto donde reiteró su advertencia sobre el próximo año: “Veo al Gobierno muy proactivo, tratando de empujar esos vencimientos para atrás o asegurarse financiamiento oficial”, concluyó.

Temas Relacionados

Javier MileiEquilibrio fiscalRiesgo paísÚltimas noticiasFacultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos AiresUniversidad de Buenos AiresAlberto Ades

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En fotos: así fue la recepción en la Torre Eiffel para el cierre del Argentina Week París

El presidente Javier Milei encabezó el encuentro final, organizado por la embajada en el salón Gustave Eiffel, antes de abordar el vuelo de regreso tras su agenda en Francia

En fotos: así fue la recepción en la Torre Eiffel para el cierre del Argentina Week París

Jornada financiera: los activos argentinos tuvieron una recuperación parcial, pero el riesgo país siguió en máximos del año

El S&P Merval ganó 0,3% y los bonos subieron 0,7%, con impulso de una rueda positiva de Wall Street. El índice de JP Morgan descontó tres unidades y quedó en los 646 puntos. El dólar bajó a $1.540 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 35 millones en el mercado

Jornada financiera: los activos argentinos tuvieron una recuperación parcial, pero el riesgo país siguió en máximos del año

El gobierno porteño avanzó con la licitación para construir una nueva línea de subte: quiénes compiten y cómo será

Se abrieron las ofertas técnicas de los dos consorcios que buscan edificar la Línea F, que unirá Barracas con Palermo con 12 estaciones y una inversión de USD 1.350 millones

El gobierno porteño avanzó con la licitación para construir una nueva línea de subte: quiénes compiten y cómo será

Créditos hipotecarios: cuál es el cambio clave que habilitará a más familias a tomar préstamos para vivienda

La nueva licitación movilizará $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y modificará el criterio para incluir a un universo más amplio de personas

Créditos hipotecarios: cuál es el cambio clave que habilitará a más familias a tomar préstamos para vivienda

El dólar tuvo una leve baja semanal tras haber tocado su precio máximo histórico

La divisa terminó ofrecida a $1.520 en el mercado mayorista, luego de marcar un récord nominal el viernes anterior. Al público cedió a $1.540 en el Banco Nación

El dólar tuvo una leve baja semanal tras haber tocado su precio máximo histórico

DEPORTES

Independiente pierde con el líder Instituto en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura

Independiente pierde con el líder Instituto en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura

Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la última práctica libre en Malasia: hora, TV y todo lo que hay que saber

La reacción de Lionel Messi por la goleada del CD Eldense de España después de haberse convertido en su nuevo propietario

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

El recibimiento a Zidane en el empate de Francia y los golazos de De Bruyne y Lewandoski: las perlitas de la Nations League

TELESHOW

Wanda Nara sorprendió a Virginia Lago con su famoso postre: "Me salió divina"

Wanda Nara sorprendió a Virginia Lago con su famoso postre: "Me salió divina"

Evangelina Anderson se despidió de Cortá por Lozano y dejó una llamativa frase sobre su futuro amoroso

Danelik se quebró en llanto al hablar de su separación de Brian Sarmiento: "Necesito un psicólogo"

Adrián Suar elogió a Rocío Robles por su desempeño en MasterChef Celebrity: "La está rompiendo"

El último adiós a Ricardo Soulé: el velatorio será en Quilmes este viernes y sábado

INFOBAE AMÉRICA

El zoológico nacional de Cuba cerró sin agua ni electricidad para 1,500 animales, la imagen que resume el colapso de septiembre

El zoológico nacional de Cuba cerró sin agua ni electricidad para 1,500 animales, la imagen que resume el colapso de septiembre

Detienen en Costa Rica a hombre requerido por EE.UU. por presuntos nexos con los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Clan del Golfo

Honduras endurece controles para la venta de cemento: estas son las nuevas reglas

Dos amparos contra el nuevo presidente del Banco de Guatemala obligan a Arévalo a justificar el nombramiento en 48 horas

Honduras: Corte ratifica formal procesamiento contra exgerente de Koriun, Iván Velásquez