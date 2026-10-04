Política

El mensaje de respaldo de Sergio Massa a Lula para las elecciones presidenciales de Brasil

El líder del Frente Renovador utilizó sus redes sociales para ratificar su apoyo al mandatario brasileño, que busca su reelección

Sergio Massa rodea con su brazo los hombros de Luiz Inácio Lula da Silva mientras ambos sonríen ante una pintura de colores intensos
Una de las fotos que publicó Sergio Massa para respaldar a Lula en las elecciones presidenciales de Brasil
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El exministro de Economía y líder del Frente Renovador Sergio Massa expresó su apoyo a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva con un mensaje publicado en X, donde incluyó las banderas de Brasil y Argentina junto a un corazón rojo. La señal del exministro de Economía argentino se da en la jornada de la primera vuelta de las elecciones generales brasileñas.

Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato, que sería el último según anticipó durante la campaña. El presidente compite con la fórmula del Partido de los Trabajadores (PT) junto a Geraldo Alckmin, en una elección que también renueva gobernaciones, bancadas legislativas y parte del Senado.

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El respaldo se inscribe en una relación que Massa y Lula sostienen desde hace años. En julio de 2023, cuando era ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Massa mantuvo un encuentro informal con el mandatario brasileño durante la Cumbre del Mercosur celebrada en Ciudad de Iguazú. En ese momento, ambos analizaron alternativas de financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) para empresas vinculadas a la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.

Captura de una publicación en X de Sergio Massa que incluye un retrato suyo y una foto de Lula da Silva mientras sostiene una camiseta negra
Sergio Massa respaldó la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva con un mensaje publicado en la red social X.

La expresión de apoyo también llega luego de que el Frente Renovador, espacio que conduce Massa, cuestionara la confrontación entre el gobierno de Javier Milei y Lula. En julio, el massismo sostuvo que la escalada diplomática podía perjudicar la producción, el empleo, las pequeñas y medianas empresas y el comercio con Brasil, al que definió como el principal socio comercial de Argentina. El planteo se produjo después de que el Gobierno brasileño llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires tras declaraciones de Milei contra Lula.

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Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar

La elección se celebra este domingo 4 de octubre, con los centros de votación abiertos hasta las 17, según la hora de Brasilia. De acuerdo con la cobertura de Infobae, más de 158 millones de ciudadanos están habilitados para participar en los comicios, que cuentan con 13 candidaturas presidenciales validadas por la Justicia Electoral.

El principal adversario de Lula es el candidato Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La disputa concentra la atención de la elección presidencial, aunque la jornada también define autoridades estaduales y legislativas.

Para imponerse sin una segunda instancia, una fórmula presidencial debe reunir más del 50% de los votos válidos, sin contar los sufragios nulos ni en blanco. Si ningún candidato alcanza ese umbral, Brasil realizará un balotaje el 25 de octubre.

Los sondeos difundidos durante los últimos días mostraron una carrera ajustada. Una medición de Quaest ubicó a Lula con 46% de los votos válidos y a Flávio Bolsonaro con 45%, mientras que otros relevamientos también proyectaban una definición en segunda vuelta.

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