Círculo rojo: una bocanada de aire fresco en París frente a los fantasmas electorales que empiezan a inquietar al Gobierno

Javier Milei en París junto al presidente Macron, empresarios y gobernadores

Guardar

Agobiado por lo que empezaba a proyectarse como una frustración colectiva por los malos resultados económicos, a partir del 2018, desde el entorno de Mauricio Macri se solía dejar trascender que buscaba algo de oxígeno a los tormentos domésticos en sus viajes al exterior. Algo similar le ocurriría después a Alberto Fernández, apartado de la conducción real de la administración por Sergio Massa, que se hizo cargo del último tramo del mandato, y cascoteado por Cristina Kirchner; el ex presidente del Frente de Todos incluso llegó a fantasear con interceder en Europa en la guerra entre Ucrania y Rusia y buscarle una salida democrática al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Con Javier Milei empezó a suceder algo parecido, a pesar de que, a diferencia de sus antecesores -especialmente de Fernández-, su liderazgo es notorio en la región y en Occidente entre los nuevos emergentes de la ultra derecha alineados detrás de la figura de Donald Trump, como parte de la conversación global. Aún así, para Milei, el reciente viaje por la capital francesa significó una bocanada de aire fresco frente a las inquietudes locales que dejó atrás cuando se embarcó a mediados de semana. Y que lo recibieron este fin de semana otra vez en Buenos Aires. “El Presidente tiene un mejor lejos que cerca”, confesó el viernes un integrante de la comitiva presidencial, muy satisfecho por el balance de la Argentina Week parisina y la atracción evidente para los inversores y el establishment nacional que viajó a Francia.

PUBLICIDAD

El presidente Javier Milei en Paris en un encuentro con gobernadores aliados

Pero más allá de los anuncios por más de USD 20.000 en inversiones en el marco del RIGI, en sectores como el oil & gas, la gira parisina exhibió, dentro de esa bocanada de frescura, una particular cortesía del Presidente y su hermana Karina con los 13 gobernadores que acompañaron a la comitiva. Para los gobernadores, ese gesto es toda una novedad. En especial, por el destrato que sintieron en el anterior evento de marzo, en Manhattan, cuando el deslomado Manuel Adorni no tuvo mejor idea que subir a su pareja al avión presidencial. Influyó particularmente Diego Santilli, que tiene a cargo la relación con los jefes provinciales. El ministro del PRO se convirtió en el jefe de Gabinete más empoderado de los cuatro que tuvo Milei en este mandato, consolidó un vínculo muy cercano con la hermana del presidente y logró un equilibrio entre el manual libertario y el pragmatismo que lo caracteriza y con el que atravesó la vida pública, desde el peronismo, el macrismo y el larretismo hasta esta etapa en La Libertad Avanza.

Sin embargo, es la coyuntura, y la agenda local, la que urgió al Presidente y a su hermana a tratar de blindarse con los gobernadores. “Con ellos, por arriba de la cintura”, había pedido Karina Milei hace algunas semanas en una reunión privada con legisladores. Se refería, por ejemplo, a no plantar candidatos propios en aquellos distritos en los que se arribe a un acuerdo. La agenda parisina incluyó un cóctel final al pie de la torre Eiffel, una cena inicial en la embajada argentina, sobre la Rue Cimarosa, a cargo del embajador Ian Sielecki y Santilli; un encuentro al paso con Milei, después de la inauguración, que se mostró especialmente agradecido con los jefes provinciales -en público y en privado- y a los que invitó a dar señales de gobernabilidad; una escapada nocturna, fuera de agenda, en la medianoche francesa, al Rungis Marché International, un mercado mayorista en los suburbios parisinos que la Secretaria General y Santilli recorrieron con un grupo reducido, y la inclusión de los gobernadores en la visita al imponente Palacio Eliseo, en el marco de la bilateral que el mandatario mantuvo con Emmanuel Macron. Hubo sonrisas y selfies en los jardines del palacio.

PUBLICIDAD

Javier Milei y el gobernador de Salta Gustavo Sáenz

No existió una conversación formal, pero la distensión del viaje sirvió además como corolario de las negociaciones en torno a la suspensión de las elecciones primarias, el objetivo central de la Casa Rosada para el último trimestre del año en paralelo a las tratativas por el Presupuesto 2027. “Los votos ya estaban antes de viajar a París”, aseguró una altísima fuente de la comitiva. “Lo que se están discutiendo son los avales y las garantías. ¿A qué me refiero? A la de ellos”, completó en alusión a los pedidos por fondos y obras por parte de los gobernadores. Esa respuesta le pertenece más al ministro Luis Caputo, “Toto”, que al jefe de Gabinete.

Los inversores tomaron nota de esa sinergia que Milei buscó exhibir en Francia con los gobernadores. En el discurso grabado que brindó a los empresarios reunidos en el coloquio de IDEA de Mar del Plata, Caputo se refirió al “shock externo bastante brutal” que, según el ministro, hubiera hecho durar ”cinco minutos” a cualquier otro gobierno. Por eso Milei aludió a la “bazuca” de “USD 75.000 millones” para enfrentar “intentos desestabilizadores y golpistas”. El Presidente había arribado a París con indicadores domésticos en baja, y después del viaje a la ONU, en Estados Unidos, que sembró algunas dudas entre los fondos del exterior. “Faltaron definiciones”, resaltó un operador que trabaja para el exterior. El plantón a un grupo de ejecutivos de alto nivel que esperaba tener un encuentro con el jefe de estado en Manhattan también acrecentó la inquietud. ¿Viajó después el consultor Santiago Caputo a Estados Unidos a reunirse con algunos fondos de inversión? Es una versión que circuló en estos días.

PUBLICIDAD

Es que, para el establishment local e internacional, la principal preocupación es si el Presidente será capaz de refrendar las reformas implementadas en el marco del programa de estabilización macroeconómico en las elecciones del próximo año. Ese fue el fantasma que buscó ahuyentar en la capital francesa. “Hay una ansiedad inusual entre los inversores”, reconoció un altísimo dirigente del peronismo que se entrevistó esta semana en Buenos Aires con algunos enviados del exterior. Lo mismo reconoció el economista Javier Timerman, desde París, en diálogo con Infobae en vivo: habló del “péndulo” que atemoriza al establishment inversor.

Luis Caputo habla durante la presentación del evento Argentina Week en la Embajada de la República Argentina en Francia, acompañado por Diego Santilli.

Parte de ese temor se sostiene por los indicadores de la economía local que sacudieron al Gobierno antes de que Milei viajara a la capital francesa: una caída del EMAE del -2,9% en julio, un nuevo desplome del comercio y la industria manufacturera, un aumento de la pobreza del 4,1% en el primer semestre, la posibilidad de ingresar formalmente a una recesión técnica en este trimestre -“Estamos creciendo menos que antes”, se defendió Caputo en el cierre de la Argentina Week- y el aumento del riesgo país por encima de los 650 puntos básicos. Una serie de indicadores que corroen el humor social. En ese contexto, la comitiva presidencial recibió en Francia el pedido para una sesión especial para el jueves 15 para rechazar el DNU 70, además de debatir la ley de discapacidad y la morosidad familiar, tras el fallo de la Corte Suprema que validó la derogación de la ley de tierras contemplada en ese mega DNU fundacional.

PUBLICIDAD

A partir de este lunes, el Gobierno deberá redoblar esfuerzos para obturar el intento opositor de rechazo al DNU 70 en medio de las negociaciones por la suspensión de las PASO. La Casa Rosada pondrá a prueba en ese sentido el dispositivo político de toma de decisiones que, puertas adentro, Patricia Bullrich ha vuelto a desgastar en estas semanas.

“Sí, quiere ser presidente”, reconocen cerca de la senadora que desempolvó aquel viejo slogan del kirchnerismo del 2015, acerca de que “el candidato es el proyecto”. “Necesitamos la reelección del proyecto”, insistió en las últimas semanas. La última vez fue el jueves, en IDEA, cuando volvió sobre esa idea, pidió otra vez retoques en el programa económico para que llegue a todos los sectores y se exhibió entre los ejecutivos como candidata, a punto tal que presentó su propia reforma impositiva. Casi no mencionó al Presidente.

PUBLICIDAD

Bullrich está disgustada con la conducción de la mesa política, es decir, la hermana de Milei, y sabe que hay un sector del círculo rojo que se ilusiona con que esa “reelección del proyecto” sea con ella como cabeza de la boleta: la fantasía de un “mileísmo sin Milei”. Por eso se trazó con su equipo una hoja de ruta hasta marzo para definir, hacia final del verano, si las encuestas le dan para ser candidata. “Si le dan, lo va a intentar”, confían en su entorno. El jueves, en un almuerzo con ejecutivos industriales en Mar del Plata, esa intención sobrevoló en el ambiente. Le habían planificado otra cena para ese mismo día, pero la senadora prefirió volar temprano a Buenos Aires. Los pedidos de reuniones se acumulan cada vez más. Por ejemplo, de un grupo de fondos de inversión del exterior que están deseosos de reunirse con ella.

Patricia Bullrich en el Coloquio de IDEA

Bullrich no le teme a la “traición”. “Ella, en términos políticos, no tiene sentimientos”, sentenció un diputado que trabaja para ella. Tiene un olfato especial: dejó el menemismo cuando vio que se derrumbaba, se fue del gobierno de la Alianza meses antes de la caída de Fernando de la Rúa, abandonó a Elisa Carrió cuando el proyecto de la Coalición Cívica entró en declive y le dio un portazo a Macri después de que, según ella, el jefe del PRO la traicionara. Fue la mañana después de las elecciones generales del 2023, cuando el ex presidente convocó a una reunión en su casa para encargar encuestas para saber si apoyar o no a Milei, y no ella no fue invitada. Enterada, armó un encuentro en su departamento de Palermo con sus más cercanos. Hernán Lombardi, que había estado antes en la casa de Macri y sintió el rigor del reproche bullrichista, se descompensó y tuvieron que llamar a la ambulancia.

PUBLICIDAD

El fantasma peronista. Para espantar los fantasmas electorales que inquietan al Gobierno, y que incluyen los últimos movimientos de Bullrich, el ala política acelerará en las próximas semanas los acuerdos con los gobernadores para avanzar en la suspensión de las primarias, el objetivo central de la reforma política, una vez que consiga, si es que lo hace, el aval de los aliados para defenderse del rechazo al DNU 70. Para eso, Martín Menem empezó a conversar informalmente con los diputados en Buenos Aires, mientras la plana mayor seguía de gira por París, para conseguir un trato en torno a la ley de tierras que el propio Ejecutivo tuvo que desactivar meses atrás en el Senado.

Para Milei, la suspensión de las PASO es central porque en Casa Rosada creen que esa es la principal herramienta con la que el peronismo podría ordenar su feroz interna.

PUBLICIDAD

No es, sin embargo, la premisa que sobrevuela a la mayoría del peronismo. En particular al kirchnerismo, que empezó a desactivar las operaciones internas para tratar de sostener las primarias. “Una cosa es lo que decimos, otra lo que hacemos”, ironizó un dirigente peronista del interior.

Axel Kicillof sabe que en sectores del peronismo K hay una “política de brazos caídos” respecto del rechazo a la intención del gobierno de suspender las PASO. El gobernador quiere sostener las primarias, para revalidar sus intenciones presidenciales en una interna contra otros sectores del kirchnerismo, pero es cada vez más consciente de que la suspensión es casi un hecho.

PUBLICIDAD

Para Kicillof, las primarias son la única instancia de negociación con Cristina Kirchner y el kirchnerismo, que insiste con la promoción de una candidatura de la expresidenta para presionar al gobernador. Esa relación está quebrada. La reunión de hace algunos meses en un hotel de Retiro, en la que en teoría se consensuó trabajar para sostener las PASO, quedó muy lejos.

La ex presidenta no quiere saber nada con el gobernador bonaerense. Sigue segura de que la decisión de Kicillof de desdoblar las elecciones del 2025 y adelantar el calendario, mientras ella se posicionaba como candidata a diputada provincial, aceleró la decisión de la Corte Suprema que efectivizó su condena. Fue la última de una serie de disputas que empezó desde el momento en que el gobernador se negó en el 2023 a ser candidato presidencial, que siguió con su negativa a acompañar la aventura de CFK en el PJ nacional y que terminó con la condena por Vialidad.

Javier Milei y Axel Kicillof

Kicillof, de todos modos, insiste con su proyecto, para el que tallan intendentes y funcionarios provinciales, y viejos dirigentes como Luis Barrionuevo, Alberto Pierri y Alejandro Granados, mientras otros dirigentes de peso, como Massa, activaron movimientos en sigilo con otros actores del peronismo. Este miércoles por la noche, por ejemplo, el ex ministro de Economía cenó con Gerardo Zamora y otros dirigentes. Massa aún no definió su futuro, pero cree, según sus colaboradores, que es necesario explorar nuevos acuerdos y que deberían emerger nuevas figuras para potenciar al peronismo, aún cuando en simultáneo revalida sus buenas relaciones con el cristinismo. Tanto con Máximo como con Cristina Kirchner, desde que se asociaron en el gobierno del Frente de Todos para correr a Fernández de la toma de decisiones. Es más: ahora se supo que el jefe de La Cámpora estuvo a punto de aceptar su primer cargo ejecutivo de la mano del ex ministro de Economía, que le ofreció, cuando asumió en el Palacio de Hacienda, que asumiera como ministro de Trabajo. El hijo de la ex presidenta lo pensó durante un día, hasta que rechazó la oferta.

En el PJ olfatean un desgaste del Presidente. Es parte del fantasma electoral que empieza a atemorizar al Gobierno, y que preocupa a los inversores. Por eso el gobernador viajó la semana anterior a Nueva York, para intentar espantar esos temores entre los fondos de inversión. “Habló más por lo que no dijo que por lo que dijo”, explicó un ejecutivo que lo escuchó en Manhattan.

La Casa Rosada sube al ring al gobernador porque cree que es el mejor contrincante para contrarrestar el modelo libertario y que tiene un techo que, llegado el caso, le impediría llegar a la Presidencia. Les conviene sostenerlo: por eso prenden velas para que su proyecto nacional siga cada vez más vigente. Por esa razón tanto el ministro Caputo como Milei lo levantan cada vez que pueden, en el plano local y en el exterior, como esta última semana. En la narrativa oficial, La Libertad Avanza agita el cuco del pasado. Esa narrativa fue aceptada además por los gobernadores.

Parte de esa estrategia quedó al desnudo esta semana en el Congreso, con dos tercios del gabinete en París, cuando el diputado Juan Grabois se trenzó en una muy caliente discusión con legisladores libertarios en un plenario de comisiones. El gobierno buscó capitalizar ese cruce con un proyecto para sancionar al dirigente. Entre los movimientos sociales dejan trascender que Grabois podría anunciar próximamente que se suma al proyecto de Kicillof. Es una posibilidad todavía en proceso de maduración.

Sergio Massa

“Los gobernadores del peronismo no se van a meter en la interna hasta abril o mayo. Los gremios se van a encuadrar con Axel, y no aparece nada de centro, el 100% termina ahí”, subrayó un dirigente social bonaerense que trabaja para la campaña del gobernador. En el caso de Grabois, hay altísimos dirigentes peronistas seguros de que ese entredicho subido de tono en el Congreso estuvo precedido por conversaciones previas.