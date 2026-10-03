Luis Caputo en Argentina Week París: “No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes”

Luis Caputo abrió Argentina Week el jueves pasado

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Desde París, Francia - El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del gobierno de Javier Milei en el marco de la Argentina Week que terminó ayer en esta ciudad y atribuyó la persistencia del riesgo país, en torno a los 650 puntos básicos, a una combinación de shocks externos y factores electorales, al tiempo que reivindicó la confianza que el país genera hoy entre inversores de todo el mundo.

“Veníamos de un riesgo financiero de entre 2.500 y 3.000 puntos, depende del momento, y ahora estamos en niveles de 600. Es verdad que estuvo en 400, pero una parte de la suba se debe a lo que está pasando en el mundo”, señaló el ministro en declaraciones a Infobae y otros medios durante el evento celebrado en esta capital.

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Luis Caputo junto a cinco gobernadores y el presidente de YPF, Horacio Marín ((X: @LuisCaputoAR))

Caputo encuadró el comportamiento del índice dentro de una tendencia regional. Señaló que Chile revisó a la baja su proyección de crecimiento —de 2,5% a 0,5%— y Uruguay pasó de una estimación del 2,5% a apenas un 0,25%, como consecuencia del impacto del encarecimiento energético y el alza de tasas de interés en los mercados internacionales. “Para volver a ver los niveles de las tasas a 10 y 30 años que hay hoy, casi tenemos que remontarnos más de 20 años atrás”, afirmó. “Todos los países estamos viendo retracción en el nivel de crecimiento, producto del shock energético y también de las tasas”, dijo.

- El riesgo electoral, ¿tuvo impacto en la suba del riesgo país?

- Las dos cosas tuvieron impacto. No se puede decir cuánto, la gente no puede cuantificarlo. Pero sí, eso tuvo impacto y lo electoral, también. Surgió en las reuniones de la semana pasada, en reuniones en Nueva York.

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Caputo, acompañado por Diego Santilli, en la presentación de la ciudadanía de inversiones en la Embajada Argentina en Francia

El ministro aclaró que la preocupación por un eventual regreso del kirchnerismo aparece con mayor frecuencia entre inversores financieros que entre aquellos orientados a la economía real. “Lo que más quiere el mundo es que Argentina no vuelva al pasado”, sostuvo. Y añadió: “Yo puedo pensar que el riesgo electoral es bajísimo o cero, pero me tengo que preparar como si no fuera a serlo. Yo pienso que el ‘riesgo kuka’ es cero, pero mi tarea es prepararme para lo que puede llegar a pensar el resto de la gente, no para lo que pienso yo”.

Menor ritmo

Consultado sobre la contracción registrada por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en mayo, Caputo cuestionó la lectura del indicador desestacionalizado y remitió a la tendencia-ciclo como métrica más representativa en el contexto actual de mucha volatilidad.

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“Estamos creciendo desde hace 29 meses, ahora a un nivel más bajo. Ahora la tendencia-ciclo da 0,2% mensual, más baja que antes”, indicó. “No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes por los shocks externos y un poco también por la política. La gente ve al kirchnerismo y se retrae: nadie quiere volver a una inflación de 1% diario, cepo, desabastecimiento, importación de energía y suba de impuestos”. Proyectó que agosto y septiembre mostrarán mejor desempeño, con respaldo en la recaudación de septiembre, que calificó como “particularmente mejor”. “Crecemos, solo que a un ritmo más bajo, como pasa en otros países”, enfatizó.

El ministro y Eduardo Boccardo, de la Embajada Argentina en Francia, en el evento de cierre de Argentina Week en la Torre Eiffel

Anunció que en octubre comenzará la construcción de 9.000 kilómetros de concesiones viales, lo que impulsaría el sector de la construcción, al que atribuyó un efecto multiplicador sobre el resto de la economía. También mencionó el crédito hipotecario como otro factor de tracción y aseguró que la mora “ya está bajando y se empieza a ver el crédito otra vez, se vio en la venta de autos del mes pasado. El crédito es el motor del crecimiento en todos lados” .

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Caputo describió las reuniones bilaterales de los dos días como maratónicas pero productivas. Indicó que en los encuentros con grandes inversores el punto más subrayado fue que Argentina “transmite confianza” y que la seguridad jurídica para inversiones de largo plazo es el factor determinante a la hora de comprometer capital. “Hoy tenemos anuncios de 10.000, de 6.000 millones de dólares. Antes, un anuncio de mil parecía una cosa enorme. Hoy casi parece normal”, graficó.

Subrayó además la presencia de gobernadores provinciales como un elemento de previsibilidad de cara a los inversores extranjeros. “Para los inversores es muy importante ver a los gobernadores que ratifican el rumbo. Yo a eso le doy una importancia enorme”, señaló.

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Salarios, crédito y pobreza

Sobre la evolución del poder adquisitivo, Caputo indicó que el salario real se recuperó en cuatro de los últimos cinco meses y proyectó que agosto seguirá la misma tendencia. “En la medida en que mantengamos estas políticas, la desinflación se va a seguir dando y el salario real va a seguir recuperándose”, afirmó.

Respecto de la pobreza, el ministro se abstuvo de anticipar resultados, aunque recordó que el Gobierno contabiliza la salida de 12 millones de personas de esa condición desde el inicio de la gestión. “Los números de ahora tienen que ver con el impacto de la suba de tasas. Son números que siguen siendo altos, es un proceso. El camino es este, lo vimos acá. Estamos trabajando y asegurando inversiones para todos los mandatos que vengan, incluso más allá de 2031. Argentina no tuvo nunca esa visión de largo plazo, por eso el ‘plan platita’ y ese tipo de cosas”, dijo.

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Finalmente, sobre el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Caputo afirmó que la confianza que el organismo tiene hoy en Argentina es “inédito” y que la relación es “muy fluida a todo nivel”, desde la directora gerente, Kristalina Georgieva, hasta los equipos técnicos. “Nosotros hemos dado sobradas pruebas estos dos años y medio”, concluyó.