La creciente puja por el rumbo económico y las alianzas circunstanciales que alteran la dinámica del Gobierno

El presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) en Estados Unidos

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“El ‘plan platita’ no te asegura nada. Massa imprimió como loco y perdió la elección. Macri congeló el precio de la nafta y se fue por ocho puntos”, expresó una fuente oficial a Infobae para respaldar la postura que encarna el presidente Javier Milei de no moverse del programa económico por el objetivo electoral de 2027. Del otro lado, un sector del ala política no ve con malos ojos adoptar medidas que se traduzcan en alivio para la sociedad y permitan incentivar la actividad.

El mandatario, respaldado por el equipo económico liderado por Luis Caputo, ratifica el rumbo y sostiene que no debe alterarse por razones electorales, lo que lleva a varios funcionarios a resignarse a esa postura. “Si reelegimos, el 2028 va a ser el mejor año económico de la historia”, prometió el Presidente en el marco del Economic Club de Nueva York.

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“Más allá de lo que le digan a Javier no le importa. No tiene sentido insistir. Es genuino y no va a intervenir la economía por una elección”, argumentó una fuente del círculo del libertario. “¿Qué tan creíble es alguien que se la pasó diciendo que emitir generaba inflación, ahora, solo por las elecciones, emita?“, coincidió otro funcionario del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

A esta altura, todos descuentan que insistir en el tema es gastar tiempo y energía. Lo constataron tras los reiterados intentos de la senadora Patricia Bullrich, quien le trasladó -sin éxito- en más de una reunión la necesidad de que la mejora económica impacte más rápido en los bolsillos de la sociedad. Pese a su insistencia, la legisladora no es la única que plantea esa necesidad.

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El Presidente se abraza con Luis Caputo. Karina Milei se concentra en la gestión política (REUTERS)

“Hay personas que no llegan a fin de mes. Los Rappi se nos fueron todos. La mora en las familias no decrece, pero no hay conciencia. El Presidente va como con anteojeras y plantea que hay que seguir por el mismo rumbo”, coincidió una fuente del espacio en estricta reserva.

El mantra que repiten en el Ejecutivo para alinearse con la postura del mandatario es que alcanzará con el descenso de la inflación, la estabilidad del dólar, la mejora en el poder adquisitivo y el repunte de determinadas actividades. El debate interno se da en medio del recalentamiento del precio de los alimentos, la caída de la actividad económica y el fuerte repunte del riesgo país.

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En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró un incremento de la pobreza y la indigencia respecto del segundo semestre de 2025, y ubicó los indicadores en 32,3% y 7,5%, respectivamente, con aumentos de 4,1 y 1,2 puntos porcentuales.

Asimismo, un muestreo del termómetro social realizado por Management & Fit arrojó que las cuestiones vinculadas con la economía concentran el 71,4% de las principales preocupaciones de los argentinos. Dentro de ese universo, la dificultad para llegar a fin de mes encabeza la lista de respuestas con 24%, seguida por los bajos ingresos (20,4%) y el endeudamiento personal (8,9%).

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Pese a los indicadores, en Balcarce 50 ratifican el rumbo económico y se muestran optimistas de cara a las elecciones de 2027. “El camino es este. Milei nunca dijo que iba a ser de rosas, pero el mensaje es que la tarea no terminó. Hasta ahora, cada vez que se hicieron correcciones se las gastaron en la elección. Es la primera vez que no”, argumentó un integrante de la mesa política.

La mesa política

En las filas libertarias confían en que una mejora en la “expectativa del bolsillo” y el descenso de la inflación, que el Ejecutivo estimó en 29% para todo 2026, se traducirán en una mayor percepción del consumo, que aseguran que existe, pero que califican de “dispar”. “¿Por qué cambiar un programa porque un sector pide mayor dinamismo? Sería una especulación electoral y política que Milei no está dispuesto a hacer”, enfatizaron desde el círculo rojo del libertario.

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La negativa de Milei a alterar el programa económico por razones electorales obliga al oficialismo a trasladar la discusión al terreno político, donde deberá contrarrestar el “amesetamiento” en materia económica y diseñar una estrategia para seducir a propios y ajenos en los próximos comicios. Agotado el argumento contra la casta política, el asesor presidencial, Santiago Caputo, deberá sentarse a cranear una nueva línea que haga que la sociedad renueve el contrato con el libertario por otros cuatro años.

Aún sin los acuerdos electorales definidos ni avances concretos en la reforma electoral, el oficialismo se juega de lleno a explicar que el “esfuerzo” hecho hasta el momento debe valer la pena y presenta la reelección como la culminación de ese objetivo. Además, agita el “riesgo kuka” ante un potencial retorno del peronismo al poder y se juegan a polarizar con Axel Kicillof. “No podemos negar la posibilidad de que vuelvan los cavernícolas”, deslizó Milei en una de las entrevistas que brindó en Estados Unidos, al tiempo que llamó “enano soviético” al gobernador bonaerense.

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El reto alcanza también a la mesa política, que esta semana debió repasar las reglas de funcionamiento interno a raíz de la presentación del Presupuesto 2027. Sin Santiago ni Luis Caputo presentes, los apuntados por Patricia Bullrich por la incorporación del ajuste en discapacidad contemplado en la hoja de gastos, los integrantes le solicitaron a la senadora que plantee sus reclamos de manera interna.

La senadora Patricia Bullrich (RS Fotos)

“Hay dos formas de plantear las cosas: una la de Martín Menem, que estaba disgustado, pero lo zanjó internamente. La otra a lo Patricia, pero es una decisión suya”, le facturaron a la legisladora, que lejos de achicarse, rechazó la posibilidad de enterarse de algunos temas a través de los medios de comunicación.

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Electrón libre por su peso específico, Bullrich mantiene buena sintonía con el asesor presidencial, que se ubica físicamente a su lado en los encuentros del reducido círculo, y con el que coincide -casi sin querer- en más de un debate interno. No obstante, fue blanco de los señalamientos, junto a Luis Caputo, por no haber alertado sobre el tema en la reunión previa a la presentación de la “ley de leyes”.

Las lecturas al respecto son disimiles. “Se llevan bien, pero no diría que hay alianza”, aclararon desde el entorno de la senadora, donde insisten en que es ajena a la interna. “Patricia juega con todos y no juega con nadie. Es la historia de su vida. Un animal político necesario”, la definió un funcionario. “Patricia es Patricia y siempre lo será, pero a veces tiran juntos”, aportó un ministro.

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Del otro lado aparece el ala karinista, integrada por Martín y Lule Menem, referentes de la vieja guardia, y las incorporaciones más recientes: el jefe de Gabinete, Diego Santilli -que también tiende puentes con Caputo, con 2027 en mente-; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, en Casa Rosada (RS Fotos)

Al respecto, un integrante de la mesa argumentó que cada cual cumple su rol: mientras Bullrich y Martín Menem funcionan como espadas legislativas, Devitt y Lule Menem trabajan para asistirlos. Por su parte, Santilli encarna el debate político con los gobernadores y Karina Milei coordina la instancia colectiva. Con Luis Caputo en la supervisión de los números, Santiago Caputo diseña la estrategia general y Fabián Fernández la comunicacional.

Ese es el esquema que Milei adoptó para evitar inmiscuirse en las cuestiones políticas que no son de su interés y que se reordena en función de las distintas discusiones. “A mí mucho la política no me sienta”, argumentó el mandatario el pasado jueves en una entrevista con Bloomberg. Para eso, delega en la secretaria general de la Presidencia, que en el último tiempo sorprendió con la decisión de levantar el perfil, aunque prometen que hablará solo cuando sea necesario.

La semana que pasó materializó la división de responsabilidades: el Presidente cumplió con agenda internacional en Estados Unidos, escoltado por Luis Caputo, mientras Karina Milei permaneció en el país al frente de las cuestiones domésticas. Esta situación, sumada a la salida precipitada de Belén Agudiez, funcionaria del riñón de la menor de los Milei, despertó lecturas de distanciamiento entre los hermanos que en Balcarce 50 intentan desmentir.

“La relación con Javier es espectacular. Obvio que estoy en contacto”, respondió la secretaria general de la Presidencia ante las cámaras a mitad de semana. “Si hay trascendidos, el tema se instala, pero no es así”, precisó un funcionario de diálogo con dos de los tres vértices del olvidado Triángulo de Hierro.

Sin margen de negociación en el plano económico, la discusión por 2027 será una tarea que deberá asumir la política, que por estos días equilibra la interna, contiene a los propios y conversa con ajenos. Como escribió Augusto Roa Bastos en Vigilia del Almirante, al menos por ahora, el oficialismo, al igual que Colón, pareciera encarar el futuro “de espaldas, a reculones”.