Las referencias de Lali a Lady Gaga en el último mes que alimentaron las especulaciones de su presencia en River

El guiño de Lali a Lady Gaga que volvió a encender las teorías antes de River

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A menos de 24 horas del recital de Lali Espósito en el estadio de River Plate, las versiones sobre una invitada sorpresa ganaron lugar entre sus seguidores. Una sucesión de publicaciones de la artista alimentó la teoría de que Lady Gaga podría aparecer en el Monumental, aunque no existe confirmación oficial sobre esa posibilidad.

El concierto de este sábado 26 de septiembre cerrará la gira No vayas a atender cuando el demonio llama. La expectativa por las eventuales participaciones especiales de artistas internacionales creció aún más después del último posteo de Lali en redes, en el que advirtió que quienes no asistieran al show podrían arrepentirse.

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La remera de Mayhem reavivó la teoría entre sus seguidores

La publicación que disparó las especulaciones fue un carrete en el que Lali aparece en cuclillas, sobre el piso de un espacio interior, con un micrófono en la mano y la mirada hacia la cámara. La imagen, tomada en blanco y negro, muestra al fondo estructuras metálicas, líneas horizontales y un ambiente amplio de iluminación tenue.

La cantante lució una remera alusiva al álbum Mayhem de Lady Gaga en una reciente publicación (Instagram)

El detalle que concentró la atención fue la remera negra de manga larga, que lleva el rostro de Lady Gaga, en referencia a Mayhem, el álbum de la cantante estadounidense. Espósito completó el atuendo con un sombrero oscuro de ala ancha, pantalones del mismo tono y botas con flecos. La elección de esa prenda fue leída por los fans como una nueva indirecta sobre el recital en River.

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El posteo se sumó a otras publicaciones de las últimas semanas. Durante su despedida de soltera en Brasil, la intérprete de “Fanático” compartió una imagen de un mural dedicado a Gaga, con la frase “You Born This Way”. La escena formó parte de las postales de su estadía en Río de Janeiro junto a amigas.

El concierto del sábado 26 de septiembre marcará el cierre de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama (Instagram)

A principios de septiembre, la cantante también difundió un video para promocionar su presentación. Allí usó una peluca rubia y anteojos oscuros, una caracterización que sus seguidores asociaron con un look de una etapa anterior de Gaga. Las tres referencias impulsaron las conjeturas sobre una eventual presencia de la artista internacional en el escenario.

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Otra de las recordadas menciones de Lali a Gaga surge de la famosa frase “I love she”. Según explicó Espósito, en una charla en Luzu Tv, todo surgió cuando ella se encontraba presentando una película en el festival de cine de Venecia. “Me dicen, ‘este es un periodista inglés, estaría bueno si podés tirar algo, aunque sea palabras sueltas’. Pero yo no hablo, digo. A lo que me dicen, ‘con que le tires algo en inglés, ya el medio se siente bien’. A mí me decís eso, como buena argentina te lo remo. Eran las 8 am, mi inglés no es de un gran nivel, entonces yo dije ‘I love she’, en vez de ‘I love her’, que lo aprendí después. Estaba hablando de Lady Gaga, que se había presentado en el mismo festival y había aparecido con un vestido pomposo. Y también le dije ‘what a dress’.

El paso de la gira por River comenzó el 6 y el 7 de junio. Esas dos noches convocaron en conjunto a más de 160.000 personas y contaron con apariciones de Kylie Minogue, Dillom y Duki. Esos antecedentes también sostienen las expectativas del público frente al último show, mientras siguen sin anunciarse participaciones especiales.

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Hasta el momento, ni Lali ni la producción anunciaron quiénes serán los invitados del show. La fecha en el Monumental comenzará a las 21, con apertura de puertas prevista para las 17, según informó la productora del evento.

La especulación sobre la presencia de Lady Gaga en el recital de Lali Espósito en River Plate surgió tras varias publicaciones en redes sociales

La función del sábado será el tercer recital de Lali Espósito en River Plate durante 2026 y registró localidades agotadas. La noticia llegó mientras la cantante ensayaba para el espectáculo: integrantes de su equipo le comunicaron en ese momento que ya no quedaban entradas y la reacción quedó registrada en un video que luego publicó en sus redes sociales.

“Che, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno, qué emoción, me quedé tiesa”, expresó la artista al recibir la confirmación. En el mismo mensaje, agradeció el trabajo de quienes intervienen en la puesta: “Realmente implica un montón de seres humanos, cabeza, tiempo, energía, y yo sé que cada uno lo da todo”.

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Más tarde, la intérprete formalizó el anuncio con una publicación en Instagram que incluyó imágenes de sus fechas previas en el estadio de Núñez. “¡Agotaron el tercer River del año!”, escribió. Con esta presentación, la gira acumulará ocho estadios con entradas agotadas, entre las cinco funciones que ofreció en Vélez Sarsfield en 2025 y las tres programadas este año en el Monumental.

Al hablar ante su equipo luego de conocer el agotamiento de las entradas, Espósito vinculó la dimensión de la producción con el espacio que propone cada recital. “Me siento muy honrada de poder, con mi música que hago con mis amigos, generar un espacio donde muchos artistas son parte, donde la gente vive un momento inolvidable”, señaló. Por ahora, la identidad de los invitados para la tercera fecha se mantiene bajo reserva.

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