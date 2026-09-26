Esteban Lamothe y Débora Nishimoto habrían tomado la decisión de casarse: "El amor hay que festejarlo"

Pepe Ochoa fue el encargado de contar, a modo de enigmático, la noticia (Video: LAM-América TV)

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Esteban Lamothe y Débora Nishimoto habrían tomado la decisión de casarse. La pareja, que se conoció en las grabaciones de Envidiosa, la serie que protagonizó Lamothe junto a Griselda Siciliani y que produjo Adrián Suar, confirmó su boda luego de que Pepe Ochoa lanzara la primicia al aire de LAM (América TV), en el ciclo conducido por Ángel de Brito. La noticia, presentada en formato enigmático, tuvo una rápida confirmación de primera mano cuando el propio Lamothe fue consultado por el notero Fede Flowers.

El anuncio comenzó como suele hacerlo el programa, con pistas sueltas sobre la identidad de la pareja. “Famoso de los dos, los dos son famosos”, arrancó De Brito, a lo que Ochoa agregó: “Los dos son artistas. Los queremos. Todo el mundo los quiere”. El conductor coincidió: “Hacen linda pareja, además”.

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Ochoa fue soltando detalles sobre la relación sin revelar nombres. Contó que estaban de novios desde hacía “dos años, ponele”, que no tenían hijos en común y que la fiesta sería íntima, para cien invitados: “Cien personas es el número. Intimísima”, precisó. También relató que la pareja se había conocido en un restaurante, aunque evitó dar más precisiones para no arruinar el enigmático: “No podemos dar muchos datos porque es obvio”.

Entre las pistas, Ochoa describió al futuro novio como “chongo y divino, y es talentoso”, y agregó que “es inteligente, lo más importante”. También detalló que la pareja se había mudado a vivir juntos ese año y que, según contó, ambos podrían costear un restaurante de alto nivel pero preferían lugares “más low profile”: “Podrían pagar ese restaurant perfectamente, pero eligen ir a lugares más tranquilos”.

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El actor Esteban Lamothe besa en la mejilla a Débora Nishimoto, parte de una serie de imágenes que retratan la vida personal de la diseñadora.

Fue en ese momento cuando Ochoa develó la fecha exacta de la boda: “El cuatro de diciembre, en un casamiento muy íntimo para cien personas se casan Esteban Lamothe y Débora Nishimoto”. Molinari celebró el acierto: “Bravo. Me encanta esa pareja”. De Brito acompañó el festejo: “Si ella, que es amorosa y buena actriz además. Larga vida a esta pareja”.

La confirmación definitiva llegó de la mano del propio Lamothe, en diálogo con el notero Fede Flowers. Consultado sobre sus planes para diciembre, el actor intentó esquivar la pregunta con humor. “¿Qué me vas a invitar?”, respondió, antes de que Flowers le preguntara directamente si se casaba. “No, ¿qué casamiento? ¿Qué casamiento, chicos, please?”, contestó entre risas.

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Pese a las esquivas iniciales, Lamothe terminó por reconocer la noticia sin dar demasiadas precisiones. “Mirá, no estoy diciendo nada, pero te estoy diciendo todo, pero no puedo decir nada”, admitió entre risas, para luego confirmar su estado de ánimo: “Estoy contento, muy feliz, sí”. Sobre Nishimoto, agregó: “Contenta, contenta, contenta. Yo estoy chocho, ella también, sí”.

Entre risas nerviosas, el actor confirmó que planean casarse (Video: LAM-América TV)

El actor también se refirió al significado de dar el paso del casamiento después de la convivencia. “Una pareja tiene múltiples pasos para dar, y hay que aprovecharlos”, reflexionó. Consultado sobre la cantidad de invitados, aclaró que la celebración sería reducida: “No, chiquito”, respondió, sin confirmar la fecha exacta ni brindar detalles sobre una eventual luna de miel: “No, no voy a hablar más del tema”.

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Lamothe cerró la conversación con una reflexión sobre el amor. “El amor hay que festejarlo, absolutamente. Y es lo más lindo que hay, el amor. Toda esta vida me he pasado amando. Y voy a amar hasta el último minuto de mi vida, espero”, expresó. Y agregó, sobre el paso del tiempo: “Después el cuerpo no te acompaña. Uno no extraña su juventud, sino que extraña su cuerpo. Las cosas que podía hacer con su cuerpo”.

Antes de despedirse, el actor agradeció la buena recepción de la noticia. “Estoy feliz, muy feliz, la verdad. Muy contento, muy feliz. Gracias a todos ahí. Siento que cuando hay buenas noticias la gente se pone contenta, y hay muchas malas noticias siempre, ya de por sí en la vida”, cerró Lamothe, entre las bromas finales del notero, que remató: “Sos un ser de LAM”.

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