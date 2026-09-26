El Salvador

Pastor fue condenado por abusos continuados contra una menor en El Salvador y Guatemala

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo declaró responsable por violación y agresión sexual cuando la víctima tenía entre 13 y 15 años

Vista posterior de una niña con camiseta verde y un adulto con camiseta gris que apoya la mano sobre su hombro.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de 42 años y ocho meses de prisión a un pastor evangélico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a un pastor evangélico a 42 años y ocho meses de prisión por delitos sexuales contra una menor de edad, hechos que ocurrieron en distintos momentos tanto en El Salvador como en Guatemala, según informó este viernes 25 de septiembre por Centros Judiciales.

El imputado, identificado con las iniciales D. A. M. C., fue declarado responsable de los delitos de violación en menor o incapaz y agresión sexual en menor e incapaz, ambos en su modalidad agravada y continuada. La sentencia fue dictada tras la vista pública desarrollada ante el tribunal.

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De acuerdo con la información judicial, el condenado se desempeñaba como pastor evangélico y tenía residencia en la ciudad de Guatemala. La investigación estableció que cometió los abusos contra la víctima durante un período que se extendió desde que ella tenía 13 años hasta los 15 años.

De igual manera, la causa judicial determinó que los delitos ocurrieron en diversas ocasiones y en los dos países. El período bajo análisis se prolongó hasta diciembre de 2019, cuando la víctima aún era menor de edad.

Ilustración de una persona con cabello oscuro, suéter verde y pantalón azul que permanece sentada en una silla con el rostro oculto.
El fallo declaró a D. A. M. C. responsable de agresión sexual y violación en menor e incapaz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, Centros Judiciales señaló que la resolución fue emitida por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, que examinó las pruebas incorporadas durante el juicio. La información oficial no precisó los elementos probatorios presentados por las partes ni la fecha exacta en que se celebró la audiencia.

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El proceso se mantuvo bajo reserva total para proteger a la víctima. Esa medida impide divulgar datos que puedan permitir su identificación o exponer aspectos de su vida privada, una previsión habitual en expedientes que involucran delitos sexuales contra menores de edad. “DAMC, quien se desempeñaba como pastor evangélico y residía en Guatemala”, según la información oficial.

El tribunal ordenó la captura del condenado

Durante la vista pública, el juzgador ordenó la captura de D. A. M. C. para que sea localizado e ingresado a un centro penitenciario, donde deberá cumplir la pena establecida en la sentencia.

La orden busca asegurar la ejecución de la condena luego de que el tribunal concluyera que el acusado cometió de forma continuada los delitos imputados. “Durante la vista pública, el juez giró la orden de captura correspondiente para su localización e ingreso a un centro penitenciario”, señaló Centros Judiciales.

El caso también involucra hechos ocurridos fuera de territorio salvadoreño, ya que parte de los abusos se registró en Guatemala. La sentencia fue emitida por la justicia salvadoreña a partir de los hechos analizados en el expediente, que permaneció reservado por la condición de vulnerabilidad de la víctima.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
El juzgador emitió una orden de captura para que el condenado ingrese a un centro penitenciario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades judiciales mantuvieron la confidencialidad de la causa con el propósito de preservar la intimidad, seguridad e integridad de la menor afectada. Por esa razón, no se difundieron datos adicionales sobre su identidad, su entorno familiar ni las circunstancias específicas en las que se produjeron los delitos.

Por ende, la resolución establece que el condenado deberá enfrentar una pena superior a cuatro décadas de prisión una vez que sea detenido y trasladado al sistema penitenciario.

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