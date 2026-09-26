República Dominicana

Subieron las gasolinas y el gasoil en República Dominicana, estos son los nuevos precios

Restricciones a la navegación por el estrecho de Ormuz y el alza de los precios internacionales de los combustibles provocaron nuevos ajustes en República Dominicana

El Gobierno de República Dominicana dispuso aumentos en cuatro combustibles para la última semana de septiembre de 2026. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)
El Gobierno de República Dominicana dispuso aumentos en cuatro combustibles para la última semana de septiembre de 2026. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)
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El Gobierno de República Dominicana dispuso aumentos de entre RD$2.00 (USD 0.03) y RD$4.00 (USD 0.07) por galón en cuatro combustibles durante la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2026, de acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La gasolina premium aumentará RD$3.00 (USD 0.05) y se venderá a RD$353.10 (USD 5.95) por galón. La gasolina regular subirá RD$2.00 (USD 0.03), hasta RD$317.50 (USD 5.35) por galón.

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El gasoil regular registrará un incremento de RD$3.00 (USD 0.05) y alcanzará los RD$270,80 (USD 4.56) por galón. El gasoil óptimo aumentará RD$4.00 (USD 0.07), con un precio final de RD$306.10 (USD 5.15) por galón.

MICM informó que mantendrá sin cambios el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), que seguirá en RD$135,20 (USD 2.28) por galón, y el del gas natural, que continuará en RD$43.97 (USD 0.74) por metro cúbico.

A su vez, la cartera estatal detalló la asignación de un total de RD$1.770,65 millones (USD 29,82 millones) para subsidiar los citados precios.

Un automóvil clásico rojo y blanco junto a un surtidor de combustible sobre la silueta azul de un mapa.
La gasolina premium cotizará en RD$353.10(USD 5.95) por galón y la regular se comercializará en RD$317.50 (USD 5.35) tras el nuevo ajuste oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Gobierno, el subsidio por cada galón de GLP será de RD$30.49 (USD 0.51). La compensación para la gasolina premium llegará a RD$45,81 (USD 0.77) por galón, mientras que en la gasolina regular será de RD$69,32 (USD 1,17).

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Por su parte, para el gasoil regular, el aporte estatal alcanzará RD$111,21 (USD 1.87) por galón. En el caso del gasoil óptimo, el subsidio será de RD$117.21 (USD 1.97) por galón.

De igual manera, el MICM señaló que la decisión de congelar los valores del GLP y el gas natural apunta a evitar un mayor impacto sobre los hogares y los pequeños comercios. Los incrementos parciales en gasolinas y gasoil buscan, según la institución, moderar el costo fiscal de los subsidios.

Los combustibles refinados presionan sobre los precios internos

La entidad atribuyó los ajustes a la suba de los precios internacionales de los combustibles refinados, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente y las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el comunicado del MICM, el barril de gasolina rondó los USD 160, el de gasoil regular se ubicó cerca de USD 180 y el de gasoil premium llegó a USD 206. República Dominicana importa productos refinados, por lo que esas cotizaciones tienen un efecto directo sobre los precios internos.

Las tensiones en Medio Oriente y las restricciones en el estrecho de Ormuz impulsaron al alza los precios internacionales de los refinados. (REUTERS/Stringer/Archivo)
Las tensiones en Medio Oriente y las restricciones en el estrecho de Ormuz impulsaron al alza los precios internacionales de los refinados. (REUTERS/Stringer/Archivo)

El Gobierno también sostuvo que los reajustes buscan preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y contener las presiones sobre la economía. Desde la puesta en marcha del Plan Anticrisis, la administración dominicana destinó más de RD$35.541 millones, equivalentes a unos USD 598.53 millones, para amortiguar el aumento de la energía y los combustibles.

El monto ejecutado durante 2026 ya supera los subsidios asignados en 2022, cuando la guerra en Ucrania impulsó la inflación global. La nota de prensa destaca que el presidente Luis Abinader pidió esta semana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) una desescalada del conflicto y garantías para la libre navegación, debido a su incidencia sobre el costo de la energía.

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