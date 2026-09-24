Economía

La actividad económica registró una caída de 2,9% en julio

El Indec dio a conocer que el EMAE volvió a caer en el séptimo mes del año y no logra consolidar una tendencia positiva de más de un mes. En la variación interanual cayó 1,4 por ciento. Los sectores más afectados y cómo impacta en el mercado de trabajo

Actividad automotriz
La variación de la tendencia-ciclo marcó 0,2 por ciento mensual
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La actividad económica registró una caída intermensual de 2,9% en julio, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato también implicó una variación negativa de 1,4% respecto al mismo mes de 2025.

Tal como adelantaban las consultoras, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró otra caída y no logra consolidar una tendencia de crecimiento por más de dos meses seguidos. En junio había marcado una variación positiva del 0,8% con mayo y de 2,7% contra el mismo mes de 2025, dato que había generado cierta ilusión. Los datos sectoriales de la industria y la construcción ya habían adelantado caídas pronunciadas en torno a un 5% intermensual.

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El resultado cobra mayor relevancia porque corresponde al período que el ministro de Economía, Luis Caputo, había definido como los “mejores 18 meses”. Por el momento, el pronóstico del Gobierno no se cumplió: la actividad mantiene una trayectoria de “serrucho”, con un mes de suba, otro de baja y una nueva recuperación posterior.

El ministro eligió quedarse con que en los primeros siete meses del año la actividad creció 1,7% y no hizo ningún tipo de alusión a la caída intermensual ni interanual en julio. Solo marcó que durante el mes se registraron distintos shocks transitorios que afectaron a varios sectores de actividad. “En este sentido pueden mencionarse la menor disponibilidad de gas en el caso de la industria manufacturera, la mayores lluvias y nevadas en relación a los promedios históricos para la construcción, la minería y algunos servicios, y las menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al mundial de fútbol”, afirmó.

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Economía “serrucho”

El economista de Fundación Libertad, Facundo Beltramone, indicó que “un dato mensual debe leerse dentro de una trayectoria que viene mostrando bastante volatilidad”.

“El EMAE desestacionalizado aumentó 0,4% en enero, cayó 2,6% en febrero, rebotó 3,5% en marzo, volvió a retroceder 1,5% en abril y 0,5% en mayo, y creció 0,8% en junio. Más que una trayectoria lineal, durante 2026 aparece una economía moviéndose en forma de ‘serrucho’, alternando correcciones y recuperaciones mensuales”, indicó.

Y agregó: “Esa dinámica también se observa en los datos trimestrales. El PIB desestacionalizado había crecido 0,7% en el primer trimestre de 2026 respecto del último trimestre de 2025, pero en el segundo trimestre registró una caída de 0,6% frente a los primeros tres meses del año. Aun así, el nivel de actividad se ubicó 2,0% por encima del segundo trimestre de 2025″.

Nuevo mínimo

Con este último dato de actividad, para Justina Gedikian, analista de renta fija en Cohen Aliados Financieros, se borró con creces la leve mejora de junio y el índice quedó en su nivel más bajo desde marzo de 2025, 4,1% por debajo de diciembre. “En la comparación interanual, la actividad cayó 1,4% i.a. aun frente a una base baja, y el acumulado del año se redujo a 1,7% i.a.”, comentó.

La cintura de un obrero hombre con casco y herramientas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Según el Indec, la construcción registró una caída de 3,3% interanual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída fue amplia: ocho de los 15 sectores retrocedieron. Comercio (-5,1% i.a.) e industria manufacturera (-4,6% i.a.) restaron 1,3 puntos porcentuales (p.p.), a lo que se sumaron las bajas de construcción (-3,3% i.a.) e intermediación financiera (-3,0% i.a.). Del otro lado, pesca, minería (+8,4% i.a.) y agro (+0,7% i.a.) aportaron 1 p.p., insuficiente para compensar.

“En lo que va del año, la actividad cayó en cuatro de los siete meses, lo que refuerza lo que venimos anticipando: una actividad sin motor propio más allá de los sectores primarios, que esta vez tampoco alcanzaron a sostenerla”, afirmó. Y agregó: “Con los sectores más intensivos en empleo cada vez más rezagados, se achica el margen para mejorar el ánimo de la sociedad justo cuando empieza a asomar el calendario electoral de 2027″.

El Banco Provincia, marcó que la caída intermensual del 2,9% de julio, es el cuarto mayor retroceso retroceso para un mes de la serie 2004-2026 (si no incluimos la pandemia). “Solo comparable a devaluaciones y la crisis internacional de 2008″, afirmaron en la cuenta de X de la entidad.

Las medidas de reactivación

De cara a los próximos meses, la apuesta del equipo económico es la construcción. Lo que se expone en la medidas que anunció el ministro de Caputo, para atacar tanto la oferta como la demanda. Los mismos apuntaron a ampliar la oferta de financiamiento para empresas y a estimular la demanda a través de los créditos hipotecarios.

Luis Caputo - conferencia de prensa
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la flexibilización de los créditos en dólares para empresas y fondeo para bancos. (Foto: Ministerio de Economía).

Por un lado, el Gobierno propuso flexibilizar el acceso a créditos en dólares para un universo mayor de compañías. Por otro, planteó el fondeo de los bancos con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para respaldar el otorgamiento de préstamos hipotecarios.

“Estamos atacando tanto la oferta como la demanda: por un lado, vamos a empezar a ver desarrolladores que van a tener acceso a financiamiento en dólares a tasas mucho más accesibles, de manera que puedan desarrollar nuevos y, por otro lado, vamos a estar contribuyendo a que se genere una mayor demanda dado el impulso que vamos a lograr ahora de estos créditos hipotecarios”, sostuvo Caputo en una conferencia de prensa.

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