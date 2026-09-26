El Salvador

El Salvador: Educación premió a 15 bandas estudiantiles tras el Desfile de Independencia 2026

Más de 2,200 alumnos de 15 centros escolares recibieron reconocimientos en la BINAES por su desempeño cívico y artístico

15 de septiembre, Desfile de la Independencia, El Salvador, Karla Trigueros
Más de 2,200 estudiantes de 15 centros educativos participaron en la segunda edición de la Premiación de Bandas Estudiantiles en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
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Más de 2,200 estudiantes de 15 centros educativos participaron este viernes en la segunda edición de la Premiación de Bandas Estudiantiles, organizada por el Ministerio de Educación de El Salvador (Mined) tras el Desfile de Independencia del 15 de septiembre de 2026.

La ceremonia se realizó en el auditorio de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), donde autoridades educativas entregaron un primer lugar, cuatro segundos lugares y diez terceros lugares a las agrupaciones que participaron de la jornada patriótica. El evento reunió a estudiantes que desfilaron desde la Plaza Divino Salvador del Mundo hasta el Parque Cuscatlán.

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Según informó el Mined, la actividad buscó reconocer el desempeño de las bandas estudiantiles y el trabajo de los alumnos que formaron parte de los actos por la independencia salvadoreña. Las agrupaciones fueron evaluadas por un jurado integrado por cuatro especialistas.

El Complejo Educativo Ignacio Pacheco Castro, ubicado en San Marcos, recibió el primer lugar de la premiación. Las autoridades informaron que la agrupación se impuso por la coordinación de sus integrantes, el ritmo de su presentación y la ejecución de sus distintos números artísticos durante el desfile.

15 de septiembre, Desfile de la Independencia, El Salvador, Karla Trigueros
El Complejo Educativo Ignacio Pacheco Castro de San Marcos obtuvo el primer lugar de la competencia escolar. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La cartera estatal destacó que las bandas concursaron bajo una evaluación dividida en tres criterios. La ejecución musical concentró 40 puntos de la calificación total, mientras que la coreografía y el entusiasmo representaron 30 puntos. Los 30 puntos restantes corresponden a la armonía de cada agrupación, un aspecto que incluyó los uniformes, los accesorios, los colores y la formación de los estudiantes.

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El sistema de puntuación combinó elementos musicales y visuales de las presentaciones. Las bandas debían mostrar coordinación entre músicos, integrantes de coreografías y responsables de los accesorios utilizados en el recorrido por la capital salvadoreña.

Ministra destacó el civismo y la disciplina de los participantes

Durante el acto, la ministra de Educación, Karla Trigueros, señaló que la premiación constituyó un reconocimiento al civismo, la disciplina y la dedicación de los jóvenes que integraron las bandas estudiantiles.

15 de septiembre, Desfile de la Independencia, El Salvador, Karla Trigueros
El certamen reconoció el trabajo de integrantes de bandas de paz, cachiporristas, animadores y grupos de danza folclórica. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Un reconocimiento a nuestros jóvenes por su civismo, disciplina y pasión”, afirmó la funcionaria, según la información difundida por el Mined. Trigueros remarcó que la segunda edición de la iniciativa reunió a alumnos de 15 centros educativos que participaron en las celebraciones del 15 de septiembre.

La ministra también vinculó el certamen con la promoción de expresiones artísticas dentro de las instituciones escolares. “A través de esta iniciativa apoyamos el talento de nuestros estudiantes y promovemos el arte, el civismo y la disciplina”, sostuvo durante la ceremonia.

Y la funcionaria agregó: Aquí todos son ganadores y eso es algo que quiero destacar, los músicos de las bandas de paz; las cachiporristas que nos deleitaron con su ritmo y su sincronización; los animadores y esos hermosos grupos de danza folclórica que nos hacen recordar nuestras raíces

El Ministerio de Educación indicó que el programa busca acompañar la formación de los alumnos mediante actividades que combinan música, organización colectiva y participación en fechas patrias.

15 de septiembre, Desfile de la Independencia, El Salvador, Karla Trigueros
La ministra de Educación, Karla Trigueros, destacó el civismo y la disciplina demostrados por los jóvenes durante las actividades patrias. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La premiación incluyó distinciones para las 15 bandas que formaron parte de la competencia. Las autoridades educativas felicitaron a las agrupaciones reconocidas y destacaron la participación de los estudiantes durante el desfile. La actividad concluyó con la entrega de los premios a los representantes de los centros educativos seleccionados.

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