Política

Arde la interna del PJ bonaerense: diputados de Kicillof no apoyaron un proyecto de Tignanelli y Mayra Mendoza

En un plenario de comisiones, el MDF no respaldó un proyecto de su jefe de bloque para habilitar la intervención de la Defensoría del Pueblo en casos de sobreendeudamiento. Sin embargo, la iniciativa obtuvo mayoría. También avanzaron otros tres proyectos rumbo al recinto

Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli
Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza
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La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires reunió este viernes a un plenario de las comisiones de Legislación General y Derechos del Usuario y Consumidor para tratar una serie de proyectos de ley que interceden ante la morosidad familiar, que en territorio bonaerense -según el Mapa de la Deuda- se ubica en una tasa del 20,17%. En ese marco, distintos expedientes, que fueron aprobados por mayoría y serán tratados en la sesión del próximo martes, pero en la votación sorprendió la abstención de los legisladores que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a una iniciativa impulsada por el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, y cuya coautora es Mayra Mendoza.

El texto propone crear un régimen para prevenir y tratar el sobreendeudamiento de consumidores, con una negociación obligatoria y gratuita ante la Defensoría del Pueblo antes de iniciar reclamos judiciales.

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Al momento de su votación, el diputado del bloque Nuevos Aires, Gustavo Cuervo, presentó algunas disidencias al proyecto y lo propio hicieron Ana Luz Balor, Diego Nanni y José Galván, que optaron por abstenerse cuando se trató esa iniciativa. Estos últimos forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que comanda Kicillof.

Tignanelli, que es autor, no se conectó de manera virtual a participar del encuentro. El proyecto también lleva la firma de Mendoza. Las disidencias y dudas que surgieron de la iniciativa se refieren a la potestad otorgada a la Defensoría. Galván, Cuervo y Balor, se basaron en que el artículo 55 de la Constitución Provincial remarca que la Defensoría del Pueblo tiene poder de intervención “frente a los hechos u omisiones de la Administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones” y que darle más atribuciones puede abrir un planteo de inconstitucionalidad.

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Un hombre con abrigo oscuro lleva un cuaderno en la mano mientras camina entre vallas metálicas y automóviles en una calle
Axel Kicillof

Balor, que presentó distintas iniciativas al respecto, también remarcó que la autoridad de aplicación tiene que ser la de las dependencias municipales, ya que la Defensoría “tiene otras facultades”. Las diferencias también fueron leídas por algunos legisladores como parte de la discusión interna que atraviesa el peronismo.

Fue entonces cuando el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado massista, Rubén Eslaiman —que coordinaba el encuentro— planteó que existía la posibilidad de que el próximo lunes Tignanelli reciba a los legisladores para saldar las deudas que se presentaban y que, en caso de modificaciones al proyecto, se pongan a consideración en misma sesión que será el día martes. Pese a todo, el proyecto se aprobó por mayoría. Lo rechazó el bloque de La Libertad Avanza. También se abstuvieron los diputados que forman parte de las comisiones e integran las bancadas del PRO y de la UCR.

El rol de la Defensoría del Pueblo, que preside Guido Lorenzino, en este proyecto es clave. Será la autoridad de la instancia prejudicial obligatoria. La persona endeudada, un acreedor que pretenda comenzar una acción de cobro o la propia Defensoría, con conformidad del consumidor, podrán iniciar el trámite.

Una vez admitida la solicitud, el organismo deberá identificar a todos los acreedores y procurar que las obligaciones sean tratadas en un único procedimiento. El objetivo es impedir que una refinanciación individual haga imposible afrontar las deudas restantes.

Además de esta iniciativa, se unificaron en tres proyectos todos los expedientes presentados sobre la agenda de endeudamiento. Los legisladores de La Libertad Avanza rechazaron todas las iniciativas.

El bloque de diputados de La Libertad Avanza en PBA junto a Sebastián Pareja. Los libertarios rechazaron todas los proyectos referidos al sobreendeudamiento
El bloque de diputados de La Libertad Avanza en PBA junto a Sebastián Pareja. Los libertarios rechazaron todas los proyectos referidos al sobreendeudamiento

La UCR + Cambio Federal y el PRO se abstuvieron en cada votación porque consideraron que hubo demasiadas propuestas en poco tiempo para analizarlas en detalle, aunque expresaron su respaldo al objetivo de las normas. El FIT aprobó el expediente que reunió cuatro proyectos y se abstuvo en los restantes, mientras que Nuevos Aires acompañó tres y se abstuvo en el presentado por Tignanelli.

El primer expediente unificó iniciativas de Ana Luz Balor, Noelia Saavedra, Ariel Archanco y Juan Malpeli (todos de Fuerza Patria) sobre hostigamiento en cobranzas extrajudiciales, protección frente al endeudamiento y las cobranzas abusivas, derechos de los usuarios de servicios financieros y reestructuración judicial de deudas de consumo.

Otro reunió un proyecto de Balor con uno de la diputada Silvina Vacarezza (UCR+Cambio Federal) que combina el trato digno a personas sobreendeudadas con la propuesta de incorporar políticas de información y capacitación financiera en favor de los consumidores

Mientras que un tercero integró propuestas de Leonardo Moreno y Malpeli para reforzar la protección de consumidores sobreendeudados y de quienes acceden a créditos y financiaciones. Todos los proyectos serán aprobados en la sesión del martes 29 de septiembre y seguirán su curso en el Senado bonaerense, donde las diferencias internas dentro del peronismo también gravitarán.

Los diputados buscarán cerrar los consensos durante la próxima semana. El debate también reflejó la tensión que atraviesa al peronismo en la provincia de Buenos Aires.

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