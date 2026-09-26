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Mario Pergolini recordó el día que salió en revista Playboy: “¿Quién me quiere ver en cuero a mí?”

El conductor contó cómo fue su aparición en la histórica publicación y la conversación derivó en bromas sobre su imagen

Mario Pergolini recordó la vez que salió en Revista Playboy y se sorprendió por una reacción del público
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Lejos de sus anécdotas con músicos famosos o de las entrevistas que suele recordar al aire, este viernes Mario Pergolini recordó el día que salió en la revista Playboy. El comentario del conductor sorprendió a Evelyn Botto y Agustín Rada, provocó risas en el estudio y hasta despertó reacciones eufóricas entre algunos espectadores.

La charla comenzó cuando Botto explicó que busca destinos con temperaturas más bajas durante el verano. “Yo lo que no quiero es pasar calor, la verdad”, dijo. Después desarrolló, sin filtros, los motivos por los que evita los lugares calurosos, ante las interrupciones de sus compañeros.

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Pergolini reaccionó con ironía ante la explicación: “¿Por qué tanto? Gracias por contarnos tanto de tu vida”. Botto defendió su comentario y sostuvo que se trata de una situación compartida por muchas personas.

En medio del intercambio, el conductor le pidió a Botto que le recordara no ver una hipotética aparición suya en Playboy. Ella rechazó esa posibilidad de inmediato: “Nunca voy a salir en Playboy”.

Fue entonces cuando Mario Pergolini lanzó la frase que cambió el rumbo de la conversación. “Bueno, nunca se sabe. Yo salí en Playboy”, afirmó. La declaración generó sorpresa entre Botto y Rada, además de la reacción de parte del público presente.

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Un hombre con traje oscuro, camisa clara y corbata a rayas sonríe en un estudio con fondo de cortina azul
Mario Pergolini sorprendió a Evelyn Botto y Agustín Rada al recordar su participación en la revista Playboy

Botto especuló con que el conductor había aparecido en una entrevista vinculada a tecnología, pero Pergolini la corrigió. “No, peor. Hablando de Sofovich, dijo una barbaridad”, señaló, en referencia a una nota que recordó después de unos segundos y que vinculó con Gerardo Sofovich.

El conductor no detalló la fecha ni el contenido puntual de aquella entrevista. Sí explicó que no formó parte de una producción fotográfica como las que caracterizaban a la revista, sino que participó de una charla publicada en sus páginas.

Ante la confesión, Rada quiso saber si Pergolini había posado tapado con una sábana o si había realizado alguna producción en la que mostrara el torso. El conductor respondió de forma tajante: “No, no. Estaban las que no se tapaban con nada y estabas vos, que tenías como la charla seria”.

Rada insistió con la pregunta y le consultó si había estado “en cuero”. La respuesta de Pergolini volvió a generar risas: “No, pero ¿quién me quiere ver en cuero a mí?”.

El conductor amplió la broma al dirigirse a una espectadora que reaccionó con entusiasmo ante la posibilidad. “Le aseguro que no quiere eso, no se haga problema”, comentó. Rada sumó que ese sería “el público pago”, mientras Pergolini sugirió, también en tono humorístico, que la pareja de esa persona “no anda bien”.

otro día perdido rada mario pergolini evelyn botto
Pergolini aclaró que su aparición en Playboy consistió en una entrevista seria y no en una producción fotográfica

Botto interpretó que la frase sobre nadie querer verlo sin ropa podía ser una provocación para que el público dijera lo contrario. “Estabas haciendo el viejo truco de ‘nadie me quiere ver desnudo’ para que la gente diga ‘sí, Mario’”, le señaló.

Pergolini rechazó esa lectura y contó que había vivido una situación inversa. “Me ha pasado decir: ‘Cómo me gustaría ver desnuda’. Y cuando lo vi dije: ‘Qué…’”, relató, sin mencionar a la persona a la que se refería.

A partir de esa experiencia, dejó una recomendación que Rada definió como la frase adecuada para resumir el episodio: “No conozcas a tus héroes desnudos. Nunca”.

Las bromas sobre la apariencia de Mario Pergolini tuvieron otro antecedente este jueves, cuando Leticia Siciliani visitó el programa. Al comienzo, la invitada reconoció que estaba nerviosa. Pergolini se lo consultó apenas la recibió: “¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? No, no estás nerviosa”. “Sí, re”, respondió ella sin disimularlo.

El conductor le sugirió que lo mirara para relajarse, pero la actriz centró la atención en su imagen ante las cámaras. “Ay, mirá qué linda estoy. Este es mi perfil”, afirmó mientras buscaba el ángulo que consideraba más favorable.

La actriz Leticia Siciliani participa como invitada en el programa de televisión Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini

El conductor llevó el tema hacia el paso del tiempo y se señaló el rostro: “Vos porque todavía tenés colágeno, está todo bárbaro, pero yo... todo esto ya se cayó todo”. Siciliani evitó seguir por ese camino y respondió: “No me meto ya en esos temas”.

Pergolini insistió con el contraste entre ambos y señaló: “No, lo digo yo, vos decís que tenés un perfil bueno, yo no tengo ni eso ya”. La actriz quiso frenarlo con un elogio. “Ay, no te hagas”, le dijo, antes de comenzar una frase que dejó al conductor a la expectativa.

“Todo el mundo habla... No, no puedo...”, expresó Siciliani, con dudas sobre si continuar. Pergolini interpretó que se trataba de una valoración positiva y bromeó: “Todo el mundo habla maravillas de mí, sí, sí, sí”.

La actriz precisó entonces el sentido de su comentario: “De lo hot”. La frase volvió a generar risas en el estudio. Pergolini contestó con ironía: “Es que la gente me quiere mucho”, aunque Siciliani mantuvo su postura: “La verdad que sí. Te hacés el que no. Te hacés el mala onda”.

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