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El director deportivo del Barcelona reveló el detrás de escena del interés por Lautaro Martínez: “Dejamos de insistir”

Deco habló sobre una de las alternativas que el conjunto catalán analizó durante el mercado de pases y aportó nuevos detalles sobre aquella posibilidad con el delantero argentino del Inter

Deco, el director deportivo del Barcelona, compartió detalles del interés del club por Lautaro Martínez (FCB)
Deco, el director deportivo del Barcelona, compartió detalles del interés del club por Lautaro Martínez (FCB)
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El director deportivo del Barcelona, Deco, reveló que Lautaro Martínez fue uno de los delanteros evaluados por el club durante el reciente mercado de pases, aunque la posibilidad quedó descartada cuando el Inter de Milán dejó claro que no negociaría por su capitán y goleador. El dirigente portugués explicó que el interés existió dentro de la planificación azulgrana, pero negó que hubiera una oferta formal o contactos con el futbolista y su representante.

La situación se produjo mientras el Barcelona analizaba variantes ofensivas ante la necesidad de reforzar el ataque y encontrar un reemplazante para Robert Lewandowski, que partió rumbo a la MLS. Las dificultades en las negociaciones por Julián Álvarez, en el Atlético de Madrid, llevaron al club catalán a considerar otros nombres. Entre ellos apareció el del delantero argentino, aunque el Inter fijó un límite que no admitió discusión.

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Lautaro es un símbolo del Inter y tenemos un enorme respeto por eso. Para mí, es un jugador fantástico, excepcional”, explicó Deco, de acuerdo con las declaraciones difundidas por Fabrizio Romano, periodista deportivo especializado en mercado de pases. La valoración del directivo no solo se relacionó con las condiciones futbolísticas del atacante, sino también con el lugar que ocupa en la estructura del club italiano, donde asumió la capitanía y se convirtió en una referencia para sus compañeros.

El dirigente detalló que la respuesta desde Milán fue definitiva y que el Barcelona decidió respetarla. “Es un ícono, una leyenda del Inter, y hoy en día, es su capitán. Por respeto al jugador y al club, cuando el Inter nos hizo saber que no estaban dispuestos a negociar, dejamos de insistir y no lo discutimos más”, aseguró el director deportivo en relación al capitán del Neroazzurro. De esa forma, la posibilidad quedó descartada antes de que hubiera un avance concreto entre las partes.

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Deco también se refirió a la manera en que el Barcelona abordó la situación, en medio de las versiones que surgieron durante el mercado. “Siempre intentamos hacer las cosas de la manera correcta y transparente. Es normal que la prensa especule, es parte del trabajo. Pero entre clubes, es importante ser muy claros en este tipo de asuntos”, aseguró el directivo.

Deco manifestó que el Toro estuvo dentro de la lista de posibles refuerzos del Barcelona (Tom Weller/dpa via AP)
Deco manifestó que el Toro estuvo dentro de la lista de posibles refuerzos del Barcelona (Tom Weller/dpa via AP)

La intención del Barcelona era incorporar un delantero antes del cierre del mercado pactado para el 1 de septiembre. “Es cierto que en un momento, entre los delanteros que estábamos evaluando y considerando capaces de jugar en el Barça, Lautaro era uno de los jugadores que seguíamos”, confirmó Deco sobre el atacante argentino.

Pero cuando nuestro presidente habló con la directiva del Inter y le dijeron claramente que el jugador no estaba en venta, respetamos su decisión y no lo volvimos a mencionar”, argumentó el directivo. La negativa del equipo italiano fue suficiente para que el Barcelona retirara al delantero de la lista de alternativas sobre las que podía avanzar.

Según Marca, el club catalán inició “conversaciones con el entorno del jugador para conocer la disponibilidad” en aquel entonces. No obstante, Deco sostuvo: “Nunca tuvimos el más mínimo contacto con Lautaro, ni con su agente. Dicho esto, también es cierto que es un jugador que admirábamos mucho, y que seguimos admirando hoy. Personalmente, soy un gran fan de Lautaro”.

Debido a la tajante decisión del Inter, Lautaro se mantiene en el club italiano como referente (REUTERS/Daniele Mascolo)
Debido a la tajante decisión del Inter, Lautaro se mantiene en el club italiano como referente (REUTERS/Daniele Mascolo)

La determinación del Inter fue respaldada públicamente por su presidente, Giuseppe Marotta, quien descartó cualquier escenario que pudiera derivar en una salida del argentino. En declaraciones a DAZN, el dirigente señaló: “Lautaro es nuestro capitán y representa la historia del Inter en la actualidad, y no existen las circunstancias que puedan empujarle a marcharse. Ni siquiera deberíamos hablar de ello”.

El delantero llegó al Inter en 2018 y con el transcurso de las temporadas se consolidó como una referencia. En ese período obtuvo nueve títulos: tres Serie A, tres Supercopas de Italia y tres Copas Italia. Además, fue capocannoniere en el Calcio en las últimas dos temporadas, un rendimiento que acompañó su crecimiento como figura del equipo y su posterior elección como capitán.

El propio Lautaro había dejado en claro su satisfacción por permanecer en el club italiano y su voluntad de perseguir nuevas metas con esa camiseta. “Nunca imaginé llegar a este punto en mi carrera, nunca imaginé llegar a este punto en un club como el Inter, alcanzar estos objetivos personales y de equipo. Así que todo es orgullo, todo es orgullo, felicidad y ganas de seguir adelante. Esa es la mentalidad que he mantenido durante muchos años, así que trato de dar lo máximo, de dar lo máximo en los entrenamientos. Además, como dije antes, en el fútbol nunca se sabe qué pasará en el futuro. Pero hoy tengo un contrato y estoy contento. He decidido quedarme aquí una vez más porque me siento bien, porque todavía tengo ganas de lograr grandes cosas en el Inter”, manifestó el Toro a mediados de agosto, luego del subcampeonato con la selección argentina en la Copa del Mundo 2026.

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