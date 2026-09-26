El Ministerio de Salud registra 7,124 embarazos adolescentes hasta junio en República Dominicana

Las adolescentes de 15 a 19 años concentraron el 95.63% de los casos de gestación juvenil registrados en las estadísticas oficiales. /(Criterio hn)

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Los registros administrativos del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana consignaron 7,124 embarazos en adolescentes hasta junio de 2026, una cifra equivalente al 20.05% del total de embarazos notificados en el país.

El porcentaje implicó un aumento de 1.28 puntos porcentuales frente al 18.77% registrado en el mismo período de 2025, aunque la cantidad absoluta de casos mantuvo una tendencia descendente.

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La información fue publicada por el medio dominicano Acento a partir de una infografía elaborada con datos del Ministerio de Salud Pública. Según el medio, las cifras se atribuyen al período abril-junio y se señala que la reducción alcanza tanto a los embarazos adolescentes como al total de gestaciones registradas.

El peso relativo de los embarazos en adolescentes creció pese a la baja del número de casos, lo que refleja una disminución más pronunciada del conjunto de embarazos notificados. El indicador se ubicó así por encima de una quinta parte de los registros durante el segundo trimestre de 2026.

En términos geográficos, Monte Cristi registró la mayor proporción de embarazos adolescentes, con 27.17% del total de embarazos notificados en la provincia. Le siguieron La Altagracia, con 26.59%, y Valverde, con 26.44%.

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Unicef indicó que una de cada cinco adolescentes de entre 15 y 19 años en el país ya era madre o cursaba su primer embarazo./ (Colprensa)

La lista de las diez demarcaciones con mayor incidencia relativa también incluyó a Azua, con 26.17%; San Pedro de Macorís, con 25.17%; Pedernales y Barahona, ambas con 25%; Dajabón, con 24.93%; Elías Piña, con 24.92%; y El Seibo, con 23.23%.

La distribución por edades mostró que las adolescentes de 15 a 19 años concentraron el 95.63% de los embarazos registrados, con unos 6,813 casos. Las menores de 15 años representaron el 4.37%, equivalente a 311 embarazos.

Las cesáreas bajaron frente al mismo período de 2025

Del total de embarazos adolescentes consignados en la infografía, el 46.10% terminó en partos vaginales, el 44.33% en cesáreas y el 9.57% en abortos. En el mismo lapso de 2025, los partos vaginales representaron el 46.15%, las cesáreas el 46.53% y los abortos el 9.32%.

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Los datos publicados por Acento señalan una caída de 12.88% en los partos por cesárea frente al período comparable de 2025. Los partos vaginales, en cambio, tuvieron una variación de 6.06%, según los registros oficiales citados por el medio.

Las jóvenes de nacionalidad dominicana representaron el 83.84% de los casos de gestación juvenil reportados en el sistema de salud. /(Foto: Andina)

La nacionalidad dominicana concentró el 83.84% de los casos de adolescentes embarazadas. Las jóvenes haitianas representaron el 16.07%, mientras que otras nacionalidades sumaron el 0.09%.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió el 6 de abril que una de cada cinco adolescentes de 15 a 19 años en República Dominicana ya era madre o cursaba su primer embarazo. La organización citó datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, ENHOGAR-MICS 2019, según la cual el 20% de las mujeres de ese grupo de edad había tenido al menos un hijo nacido vivo o se encontraba embarazada por primera vez.

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El primer trimestre ya había mostrado una participación superior al 20%

Los datos preliminares del primer trimestre de 2026 también reflejaron una participación elevada. Entre enero y marzo se registraron 3,756 embarazos adolescentes, equivalentes al 20.23% del total de embarazos informados en el sistema público, frente al 18.88% del mismo período de 2025. La cifra fue 12.37% inferior a los 4,286 casos notificados durante los primeros tres meses del año anterior.

En ese trimestre, 3,590 embarazos correspondieron a adolescentes de 15 a 19 años y 166 a menores de 15 años. La Altagracia encabezó entonces la proporción provincial, con más del 28%. Los partos vaginales representaron 45.23% de los casos, las cesáreas 46.41% y los abortos 8.36%, según cifras del Ministerio de Salud Pública difundidas por la Oficina Nacional de Estadística.

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