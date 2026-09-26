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Argentina acumula 280 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking a un día del cierre de la competencia

La delegación albiceleste obtuvo 13 medallas de oro, 14 de plata y 13 de bronce durante la jornada del viernes, antes de las definiciones del sábado

La jornada 13 de los Juegos Suramericanos
Argentina sumó 40 medallas antes de la ceremonia de clausura de los Juegos Suramericanos 2026 (@coargentina)
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La jornada del viernes fue una de las más productivas para la Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional acumuló 13 medallas de oro en canotaje, surf, pádel, tenis y karate, además de una presea de plata en el fútbol Sub 19 tras la caída ante Paraguay en los penales y otra del equipo de vóley, que perdió 3-1 la final ante Chile. En la sumatoria, la Albiceleste tiene un total de 280 medallas (78-82-120), manteniéndose firme en el segundo puesto del ranking detrás del líder Brasil (295 totales y 114 de oro) y manteniendo una distancia de 10 doradas con Colombia, que está tercero.

La paleta más dorada llegó desde las aguas con el canotaje. Brenda Rojas tuvo una actuación descollante: se subió al podio más alto en tres pruebas distintas. Primero lo hizo junto a Magdalena Garro en el K2 500 metros femenino; luego, en el K2 500 metros mixto, de la mano de Agustín Vernice; y más tarde en forma individual, al ganar el kayak individual 200 metros. Vernice, por su parte, también sumó otro oro en el K2 500 metros masculino junto a Gonzalo Carreras. Aramís Sánchez completó el lote de metales con una plata en el C1 500 metros masculino, mientras que Iris Rodríguez se colgó el bronce en el kayak cross femenino.

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Isabella Assmann ganó la medalla de oro en surf
Isabella Assmann ganó la medalla de oro en surf

Desde las olas del Atlántico llegó otra presea dorada. Isabella Assmann, de apenas 14 años, se consagró campeona en surf al superar en la final a la chilena Valentina Díaz. La competencia se disputó en Mar del Plata, escenario costero de los Juegos. La disciplina sumó otro oro y tres medallas plateadas con actuaciones destacadas en shortboard y longboard. Joaquín Muñoz Larreta se impuso ante Thiago Passeri en una definición entre representantes nacionales del shortboard masculino, mientras que Victoria Muñoz Larreta, hermana del campeón, obtuvo la plata en la prueba femenina tras perder la final frente a la peruana Catalina Zariquiey. Evelyn Gontier completó la cosecha con el segundo lugar en longboard.

Por otra parte, Victoria Vilchez y María Mosca conquistaron el oro en pádel con un triunfo claro ante la dupla chilena: 6-2 y 6-3 en sets consecutivos. Luisina Giovannini y Jazmín Ortenzi se impusieron en el dobles femenino de tenis también frente a representantes de Chile por 6-2 y 6-4. Ambas victorias ampliaron la cosecha nacional en las disciplinas de raqueta durante la jornada.

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En tanto que Kevin Molina obtuvo la dorada en karate en la categoría kumite de 60 kilogramos, con lo que amplió el medallero argentino en artes marciales en estos Juegos Suramericanos.

La jornada 13 de los Juegos Suramericanos
Victoria Vilchez y María Mosca alcanzaron el oro en pádel (@coargentina)

El cierre de la jornada tuvo el sabor agridulce de una final disputada. La Selección argentina sub-19 de Diego Placente igualó 0-0 con Paraguay en el estadio Marcelo Bielsa, de la ciudad de Rosario, y en la definición desde los doce pasos el rival se quedó con el oro. La delegación argentina se llevó la medalla de plata.

De esta manera y a una fecha del final de los Juegos, Argentina acumula 280 medallas en el medallero general —78 oros, 82 platas y 120 bronces—, con lo que se mantiene en el segundo puesto, detrás de Brasil (295 en total, con 114 oros). La ceremonia de clausura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 está prevista para el sábado 26 de septiembre.

El último día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrá definiciones en bádminton, handball, ecuestre (salto), waterpolo, ráquetbol, squash, tenis y tenis de mesa. La delegación nacional tiene chances concretas de medalla en varias de esas disciplinas.

Argentina vs Paraguay en la final de fútbol en los Juegos Suramericanos 2026
La selección argentina Sub 19 finalizó su participación en la competencia con la medalla de plata (@Argentina)

En tenis, Juan Manuel La Serna disputará la final de singles masculino tras vencer en semifinales a John Echeverria (Venezuela) por 6-2 y 6-1, mientras que Jazmín Ortenzi jugará la final de singles femenino luego de eliminar a su compatriota Luciana Moyano. Ambos ya tienen garantizada al menos la plata.

En waterpolo, tanto la Selección femenina como la masculina llegaron a las semifinales del viernes y tendrán la chance de disputar el oro en la jornada de cierre. En balonmano, la Selección argentina femenina —que ya ganó el título continental en esta edición— podría sumar otra presea si avanza en las definiciones del sábado. El squash y el bádminton también presentan representantes en fases avanzadas de sus respectivos torneos.

La ceremonia de clausura pondrá fin a la 13ª edición de los Juegos Suramericanos, celebrada en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela entre el 12 y el 26 de septiembre.

Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras la jornada 13 de competencia
Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras la jornada 13 de competencia

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