Política

La Liga de Gobernadores del Norte impulsa cambios al cabotaje fluvial

El sistema vigente restringe el uso de embarcaciones del país vecino, que posee la tercera flota mundial de barcazas y encarece la salida de la producción norteña hacia las terminales del litoral

Once hombres de traje y corbata se alinean junto a dos soldados con uniforme de gala frente a una fila de banderas y astas en un patio mojado
Diego Santilli y junto a los gobernadores del Norte Grande
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La Liga de Gobernadores del norte ayer tuvo un gran triunfo en el Senado y apura un nuevo debate en Diputados.

Luego de la concesión de la creación de una “zona caliente” para obtener tarifas diferenciales de la electricidad para el verano en el norte del país -concesión que se tiene que plasmar en un DNU- los jefes de los estados provinciales ahora empezaron a hacer llegar la lista de temas que les interesa y que presiona sobre el acompañamiento o no de, por ejemplo, el Presupuesto.

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Uno de los puntos que les interesa que el Ejecutivo avance y le dé luz verde a su tratamiento tiene que ver con modificaciones a la ley de cabotaje fluvial. Un proyecto que desde el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ven con buenos ojos pero que, fiel a su estilo, plantea cambios más radicales que los que proponen las provincias y que choca de frente con un Congreso alérgico a los pedidos de “el coloso” Federico Sturzenegger.

“Hay proyectos presentados y hay conversaciones. Esto es algo que están pidiendo las seis provincias del litoral”, aseguró a Infobae uno de los impulsores en el Congreso de la Nación.

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La intención que plantean es una modificación a la normativa vigente que sea “exclusiva para el transporte fluvial” -dejando afuera al marítimo-. “Hay 6 provincias del litoral fluvial que se benefician y las otras cuatro del norte que van a encontrar en los puertos del litoral una salida más barata para su producción que tener que llevar todo a Rosario, Santa Fe”, agregó.

Barcaza
Los gobernadores buscan modificaciones a la ley de cabotaje fluvial

El pedido que están haciendo los gobernadores -y que tiene que definir la mesa política de Casa Rosada si le da viabilidad o no- es modificar los permisos. En la actualidad las empresas solo pueden contratar barcazas de Paraguay con permisos de un punto a otro y lo que están pidiendo es que los permisos sean anuales y sin la limitante de un solo puerto. “Paraguay tiene la tercera flota de barcazas del mundo y no la podemos utilizar”, se quejó un legislador del norte de la Argentina.

El sistema establece que si un armador carga en una barcaza en el puerto de Ituzaingó (Corrientes) y quiere seguir sumando carga río abajo por la hidrovía Paraná - Paraguay, tiene que gestionar un nuevo permiso en cada puerto.

Presupuesto y Sturzenegger

Este debate quedó dañado por la medida que tomó el ministro Sturzenegger con los prácticos, que tuvo que dar marcha atrás. Hoy no pasa nada que mande el funcionario por el Congreso, hay una decisión bastante unánime que los proyectos que presenta para desregular generan más problemas que soluciones. Un ejemplo de esto es la Ley Hojarasca que está “durmiendo” en el Senado de la Nación.

Pero los gobernadores entienden que todo se define en la mesa política y que hoy el Gobierno necesita tanto de ellos como ellos de la Casa Rosada y ya avisaron cuál es la zanahoria para que estudien el tema.

“Obviamente que este proyecto está cruzado por el debate del Presupuesto”, deslizó otro legislador norteño. “Los gobernadores empiezan a bajar los pedidos de lo que quieren para acompañar el proyecto del Ejecutivo y que no sea deshuesado en el camino”, agregó.

En Diputados hay varios proyectos presentados y comenzaron las conversaciones entre los bloques. Entre las seis provincias suman 54 bancas. La Libertad Avanza es el bloque con mayor presencia (14 diputados), seguida por Unión por la Patria (18, incluyendo a los aliados de Fuerza Patria), y con representación más acotada de PRO, UCR, Provincias Unidas, Encuentro Federal e Innovación Federal. Si se suma el resto de las provincias de la Liga del Norte Grande, suman 59 diputados en total.

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