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Challenger de Buenos Aires: Alex Barrena y Facundo Mena avanzaron a las semifinales

Los tenistas argentinos buscan un lugar en la final del certamen que se disputa en el Racket Club. Orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

Alex Barrena se clasificó para las semifinales del Challenger de Buenos Aires (Crédito: Prensa Challenger de Buenos Aires)
Alex Barrena se clasificó para las semifinales del Challenger de Buenos Aires (Crédito: Prensa Challenger de Buenos Aires)
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Los tenistas argentinos Alex Barrena y Facundo Mena se clasificaron para las semifinales del Challenger de Buenos Aires, que se disputa sobre las canchas de polvo de ladrillo del Racket Club, al derrotar al boliviano Juan Carlos Prado y al bonaerense Nicolás Kicker, respectivamente.

Barrena, ubicado en el puesto 240 del escalafón mundial, alcanzó sus dos primeros títulos Challenger en 2025, en Tucumán y Santa Cruz de la Sierra. Esta temporada le costó reencontrarse con su mejor versión. A pesar de ello, en las últimas semanas el jugador de 23 años se clasificó para las semifinales de Todi, Tulln y Biella, y este viernes lo consiguió en el certamen porteño, donde fue finalista en la edición pasada.

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El argentino se midió ante la promesa del tenis boliviano, Prado (164°), quien fue número 1° del mundo junior y, como profesional, es parte del equipo de Copa Davis de su país. Además, fue campeón en Lima en 2025.

Barrena tuvo que remontar un comienzo adverso, ya que estuvo 3-1 abajo en el primer set. El argentino supo reaccionar, consiguió tres quiebres de servicio y, pese a ceder su saque en dos oportunidades, se impuso por 6-4. En el segundo parcial, el bonaerense volvió a marcar diferencias con su juego: logró tres rupturas contra dos de su rival para cerrar el encuentro con otro 6-4.

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Al cierre del encuentro, el albiceleste sostuvo: “Acá juego en casa, es un factor que influye porque me motivo el doble. En la última me tocó un italiano de visitante, fue al revés. La final del año pasado es un partido que me dolió mucho, ojalá pueda llegar y tomarme revancha”.

Por un lugar en la final, Barrena se medirá con el argentino que compite bajo la bandera uruguaya, Joaquín Aguilar Cardozo. El mellizo, de 21 años y ubicado en el puesto 384 del ranking ATP Tour, llega al duelo con 25 victorias consecutivas, una racha durante la cual se proclamó campeón de los M15 de Villa Constitución, Asunción, en dos ocasiones, y Mar del Plata.

Además, en Buenos Aires ganó sus dos partidos de la clasificación y, tras superar el debut, dio el golpe en los octavos de final al derrotar al marplatense Francisco Comesaña (126°), primer sembrado. En los cuartos de final, le ganó al peruano Juan Pablo Varillas (196°) por 6-2 y 6-4.

Facundo Mena buscará alcanzar la final en el certamen que se lleva a cabo en el Racket Club (Crédito: (Crédito: Prensa Challenger de Buenos Aires)
Facundo Mena buscará alcanzar la final en el certamen que se lleva a cabo en el Racket Club (Crédito: (Crédito: Prensa Challenger de Buenos Aires)

Facundo Mena (220°) sigue estirando su racha positiva: acumula 12 triunfos en sus últimos 13 encuentros, fue finalista en Augsburgo, Alemania, y se consagró campeón en Porto, Portugal.

Para alcanzar las semifinales, venció a su compatriota Nicolás Kicker (333°) por 6-4 y 6-4. Ahora espera por el brasileño Pedro Boscardin Dias (284°), quien superó a su compatriota Eduardo Ribeiro (146°) por 6-4 y 6-4.

“Estoy contento por poder disfrutar más de los resultados este año. Creo que me volví a encontrar un poco con mi tenis y aprovechar mis fortalezas, hacer saque y red y tomar la iniciativa”, se expresó Mena, quien también analizó a su próximo rival. “Lo viene haciendo muy bien, es un jugador con mucha regularidad. Tendré que tratar de pasarlo en velocidad para tener más chances”.

Las semifinales comenzarán este sábado al término de la final de dobles, cuyo partido empieza a las 13:00 (hora argentina). La primera será entre Mena y Boscardin Dias, mientras que luego se enfrentarán Barrena y Aguilar Cardozo. La jornada se podrá ver en vivo por DSports 2.

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