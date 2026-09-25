El cruce de Milei con un periodista británico sobre Malvinas y la promesa a los isleños si Argentina recupera la soberanía

El presidente de Argentina, Javier Milei, participa en una entrevista en The Economic Club de Nueva York frente a los asistentes. Durante el evento, el mandatario utiliza un micrófono para responder preguntas planteadas por un moderador en un escenario decorado con el logotipo de la institución.

Guardar

En el tramo final de su gira por Nueva York, el presidente Javier Milei señaló que Argentina trataría a los habitantes de las islas Malvinas “con dignidad y con justicia” si lograra recuperar la soberanía del archipiélago. Lo dijo durante una entrevista con Bloomberg en el Economic Club de Nueva York, un espacio que en el pasado albergó discursos de figuras como John Kennedy, Winston Churchill y Mijaíl Gorbachov, en lo que fue una de sus últimas actividades antes de regresar al país.

La presentación tuvo lugar ayer, jueves, un día después de que el mandatario reclamara ante la Asamblea General de la ONU la reanudación de negociaciones bilaterales con el Reino Unido por la soberanía del archipiélago.

PUBLICIDAD

Cuando fue consultado sobre lo qué haría con los aproximadamente 3.600 habitantes de las islas en caso de que Argentina lograra recuperarlas, Milei respondió con una distinción que considera central: “El pueblo originario fue desplazado por Gran Bretaña, que impuso otra población”, afirmó, y agregó que Argentina “reclama esa soberanía por geografía, por derecho y por historia”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, participa en una entrevista en The Economic Club of New York en la ciudad de Nueva York. Durante el encuentro, el mandatario responde a las preguntas de un entrevistador sobre un escenario equipado con un panel institucional, mientras el público presente escucha la intervención desde mesas de reunión.

Antes, el Presidente corrigió al periodista británico cuando mencionó a las Islas Malvinas con la denominación “Falklands”. “No voy a discutir porque son nuestras, obvio”.

En esta línea, Milei agregó: “Nosotros no los vamos a echar a patadas como sí hizo el Reino Unido”. Y aclaró que serían tratados “con respeto” y que se les respetaría “la dignidad”. No mencionó ninguna medida concreta —ni compensaciones económicas ni radicación de colonos— y acotó que primero era necesario “tener el éxito”.

PUBLICIDAD

El episodio se produjo en un contexto de renovada ofensiva diplomática de Buenos Aires sobre la cuestión Malvinas. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Milei calificó la situación de las islas como “ilegalmente ocupadas” por el Reino Unido y la describió como una “situación colonial” aún irsuelta a 80 años de la creación del organismo multilateral. En esa ocasión, el mandatario reclamó al gobierno británico que retome las negociaciones de soberanía.

Antes de abordar el tema de Malvinas, Milei dedicó buena parte de su exposición a trazar un panorama económico. Ante la sala del Economic Club, aseguró que el país lleva 27 meses de crecimiento sostenido y que 13 de los 15 sectores productivos relevados por el estimador mensual de actividad se encuentran en alza, “el mejor registro de al menos los últimos quince años”, según sus palabras.

PUBLICIDAD

El mandatario también repasó los indicadores que, a su juicio, validan la gestión: el riesgo país bajó de 3.000 puntos básicos a alrededor de 500, la inflación cayó del 211% anual a cerca del 30% y la deuda pública consolidada neta pasó del 100% del PBI a menos del 40%. “El PBI por habitante ya superó el nivel más alto que había alcanzado el país antes de la década perdida entre 2011 y 2023”, sostuvo, y destacó que es la primera vez en décadas que el producto crece tres años consecutivos.

Javier Milei y Benjamín Netanyahu

Con ese marco, Milei lanzó una apuesta a largo plazo dirigida directamente a los inversores presentes: “Todos los actores económicos del mundo libre saben que si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina, no solo en términos financieros, sino también en la economía real”, afirmó el presidente.

PUBLICIDAD

Tras la actividad, el Presidente mantuvo un encuentro a puertas cerradas de 20 minutos con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la sede de las Naciones Unidas. Junto al mandatario etuvieron presentes el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo. En la reunión analizaron la situación en Medio Oriente y ratificaron su alianza geopolítica.

El tema de Malvinas también estuvo sobre la mesa, aunque sin mayores precisiones. A la salida del hotel Langham, Quirno confirmó a Infobae que el asunto fue tratado y que el intercambio resultó “bien”, sin dar más detalles. El punto de tensión de fondo es la participación de Navitas Petroleum, empresa petrolera de origen israelí que controla el 65% del proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las islas junto a la británica Rockhopper Exploration. En una reunión anterior en Jerusalén, Netanyahu había respondido ante el planteo de Milei: “No puedo hacer nada, es una empresa privada”.

PUBLICIDAD

Antes de comenzar la reunión, el premier israelí elogió públicamente a su par argentino. “El presidente Milei es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo. Lo que ha hecho por la economía de Argentina es magistral”, afirmó Netanyahu, quien enfrenta un creciente aislamiento internacional por su estrategia militar en Gaza y una elección el próximo 27 de octubre que puede marcar su salida del poder. Milei es el único presidente latinoamericano que mantiene un respaldo público e incondicional al premier israelí.