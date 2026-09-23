El Gobierno ubica a la economía en el centro de la reelección, pero mantiene diferencias sobre el programa

El presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) (REUTERS/Mariana Nedelcu)

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Con el correr de las semanas, el Gobierno refuerza la centralidad del programa económico y lo ubica como una de las principales claves de cara al objetivo de lograr la reelección del presidente Javier Milei. En torno a esa premisa, coexisten diversas posturas respecto del rumbo y su impacto en los bolsillos de la sociedad.

“La suerte del Gobierno está sujeta al éxito de la economía”, planteó hace algunos días ante Infobae una fuente que transita a diario Casa Rosada. El mandatario lo sabe, por eso se transformó en el principal defensor del programa que impulsa.

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Ante los suyos destaca el descenso de la inflación, la mejora del salario real y el crecimiento de las exportaciones. “Llevamos 28 meses seguidos creciendo. Si mantenemos lo que son las proyecciones de mercado, estamos entre un 18% y 20% en los últimos cuatro años”, planteó el mandatario esta mañana desde Nueva York, escoltado por su ministro de Economía, Luis Caputo.

En la misma sintonía se expresó Caputo en un encuentro que mantuvo ayer con inversores financieros en Estados Unidos, en el que prometió que el Gobierno mantendrá sin modificaciones el rumbo económico pese al calendario electoral. “Creemos que lo mejor que podemos hacer por nuestra gente es seguir comprometiéndonos a ser conservadores en cualquier nivel”, precisó el funcionario.

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Javier Milei conversa con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio

Incluso, el propio mandatario celebró a través de su cuenta de X las declaraciones de Facundo Gómez Minujín, CEO de JP Morgan para el país, quien vaticinó en una entrevista a Bloomberg que si Milei es reelegido la Argentina será investment grade. “Sacala del ángulo kukita”, destacó el mandatario en sus redes. “Si Milei reelige el país va a ser irreconocible en 2031″, coincidió el cineasta Santiago Oria y se ganó el retuit del libertario.

En defensa de camino adoptado, Milei bajó la orden de “cuidar la reputación económica” y les pidió a los suyos “no dejarse psicopatear por el statu quo”. A partir de esa proyección, el Presidente anticipa una definición electoral: el rechazo a cualquier eventual “plan platita”, porque considera que “al populismo no se le gana con populismo”.

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Al respecto, un relevamiento realizado por Management & Fit arrojó que las cuestiones vinculadas con la economía concentran el 71,4% de las principales preocupaciones personales de los argentinos. Entre los indicadores, la complejidad para llegar a fin de mes aparece como el principal problema, con 24% de las menciones, seguida por los bajos ingresos, con 20,4%.

El resto de las opciones también refleja la centralidad del tema en la dinámica diaria: el endeudamiento personal o familiar representa el 11,1% de las menciones, mientras que la falta de trabajo o desocupación alcanza el 8,9%.

Patricia Bullrich (Maximiliano Luna)

En ese contexto, un sector de la administración libertaria, entre ellos la senadora Patricia Bullrich, traslada la necesidad de que la recuperación económica impacte más rápido en la sociedad y se muestran inquietos por algunos indicadores. La legisladora no es la única, aunque las demás voces evitan elevar el perfil.

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“Hay personas que no llegan a fin de mes. Los Rappi se nos fueron todos. La mora en las familias no decrece, pero no hay conciencia. El Presidente va como con anteojeras y plantea que hay que seguir por el mismo rumbo”, advirtió una fuente del espacio en estricta reserva.

Otra importante voz del oficialismo reveló a este medio que el programa económico “es el que es” y confía en que la sociedad se inclinará a reforzar su apoyo a la administración libertaria en 2027 para “hacer valer” el esfuerzo. “La gente ha madurado mucho. ¿Crees que van a tirar todo lo hecho por la borda? No existe magia en la economía", alertaron desde La Libertad Avanza.

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En varios despachos de Balcarce 50 admiten la complejidad del presente económico, pero se aferran a la promesa de una mejora en el futuro. “No estamos holgados, pero del otro lado nos dan una mano. El dólar está estable y la inflación contenida. Es cierto que está el tema de que la plata no alcanza, pero bueno, la economía se va a empezar a mover. ¿Nos alcanza para ganarle a cualquiera? No sé, pero sí al kirchnerismo”, sostuvo un funcionario.

Por su parte, un legislador violeta puso el foco en la evolución de los principales indicadores y defendió las perspectivas para los próximos meses. “La economía crece en líneas generales. Algunos sectores más fuertes, otros menos, pero en general crece. Eso ocurre en 14 de los 16 rubros. El ingreso superó el nivel de la inflación y todo indica que esto va a seguir mejorando y creciendo en 2027. Además, del otro lado, qué decir...”, analizó ante Infobae.

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