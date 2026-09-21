Economía

Deudas, bajos ingresos y empleo: el 71% de las principales preocupaciones de los argentinos se vincula a la economía

El deterioro de los ingresos y el endeudamiento explican buena parte de las problemáticas que atraviesan las familias, según una encuesta

Los aumentos de precios y tarifas se mantienen como el principal problema señalado. REUTERS/Agustin Marcarian
Los aumentos de precios y tarifas se mantienen como el principal problema señalado. REUTERS/Agustin Marcarian
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La economía ocupa un lugar central entre las preocupaciones de los argentinos, en un escenario atravesado por las dificultades para llegar a fin de mes. El impacto de esta situación se refleja tanto en la capacidad para afrontar los gastos cotidianos como en la necesidad de recurrir al crédito para sostener el consumo.

Las cuestiones vinculadas con la economía concentran el 71,4% de las principales preocupaciones personales de los argentinos, de acuerdo con el relevamiento nacional de julio realizado por Management & Fit. La dificultad para llegar a fin de mes aparece como el principal problema, con 24% de las menciones, seguida por los bajos ingresos, con 20,4%.

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El resto de las respuestas también muestra el peso de la situación económica en la vida cotidiana. Los problemas de endeudamiento personal o familiar representan el 11,1% de las menciones, mientras que la falta de trabajo o desocupación alcanza el 8,9%. A su vez, la dificultad para alquilar o acceder a una vivienda reúne el 4,9% y el temor a perder el empleo, el 3,5%. En conjunto, son las categorías que explican la suma de problemas de índole económica consignada por la consultora.

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El relevamiento también muestra dificultades para cubrir los gastos dentro de los hogares. El 53,6% señala que tiene algún grado de dificultad para afrontar sus gastos, una proporción que aumentó 1,5 puntos respecto de junio. Dentro de ese universo, el 20,2% afirma que los ingresos no alcanzan y que tiene algunas dificultades, mientras que el 10,7% habla de grandes dificultades.

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El endeudamiento aparece como otra de las expresiones de la situación económica. Entre quienes mencionan estar endeudados, las tarjetas de crédito son el principal instrumento utilizado, con 37,2%, seguidas por los préstamos personales o de libre disponibilidad, con 28,1%, y los préstamos de billeteras virtuales, con 9,9%.

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En cuanto al destino de esos créditos, el 33,4% señala que se endeudó para comprar alimentos o cubrir los gastos del mes. El segundo motivo es pagar otras deudas, refinanciarse o ponerse al día, con 25,9%. Recién después aparecen la compra de electrodomésticos y otros bienes durables, con 13,7%, y el sostenimiento de un emprendimiento o negocio, con 8,5%.

La percepción sobre la propia situación económica también refleja ese escenario. En julio, el 37,5% evaluó negativamente su situación económica personal, frente a un 26% que la consideró positiva. El resultado, de todos modos, mostró una leve mejora respecto de junio en las evaluaciones positiva y regular.

Cuando la pregunta deja de ser personal y apunta a la situación general del país, la economía también ocupa un lugar central. Los aumentos de precios y tarifas se mantienen como el principal problema señalado, con 22,4% de las menciones. El informe destaca, además, un aumento de las menciones a la desocupación y la pobreza respecto del mes anterior.

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Al mismo tiempo, las expectativas sobre la economía no son uniformes. El 59,2% considera que la situación económica puede mejorar a futuro, aunque dentro de ese grupo el 40,4% cree que esa mejora llegará recién en más de un año.

El informe también releva la identificación de los encuestados con el rumbo económico. El 40,7% afirma apoyar el rumbo económico del Gobierno, aunque dentro de ese grupo un 25,4% sostiene que todavía no ve mejoras en su economía personal. En el otro extremo, el 53,1% señala que no apoya el rumbo económico y tampoco percibe mejoras en su situación personal.

En una línea similar, una encuesta de Zentrix asegura que el 65% de los argentinos agota sus ingresos antes de llegar al día 20 del mes: el 44,4% no supera el día 15 y el 12,2% se queda sin dinero antes del día 5. La situación presenta una marcada brecha según el nivel socioeconómico: mientras que en la clase baja el 87,6% llega sin ingresos al día 20, en la clase alta esa proporción se reduce al 7,3%.

La edad también introduce diferencias, aunque menos pronunciadas: el 83,3% de los jóvenes de entre 18 y 39 años no alcanza el día 20, frente al 60,3% de los mayores de 60.

En conjunto, los datos muestran que, si bien el fenómeno atraviesa a distintos grupos, afecta con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos y a la población más joven.

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Esta situación se refleja directamente en el nivel de endeudamiento de los hogares. El 60,2% de los argentinos tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses, una proporción que asciende al 70,2% entre las personas de clase baja y al 67,1% entre los jóvenes de 18 a 39 años, los dos grupos más afectados por la falta de ingresos.

El destino del dinero también da cuenta de esta situación: el 55,6% de quienes se endeudaron lo hizo para cubrir gastos de alimentos y salud, mientras que otro 20,4% recurrió al crédito para pagar tarifas y servicios.

En la clase baja, ambos motivos concentran más del 85% de los casos, frente a menos del 60% en la clase alta, donde el endeudamiento se distribuye de manera más equilibrada y adquiere mayor peso la compra de bienes durables.

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