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Mica Lapegüe celebró la primera semana de vida de su hija Delfina: "¿No se puede congelar este momento?"

La actriz fue madre por primera vez junto a Tomás Bartolomé y, ya en su casa, compartieron fotos junto a la pequeña

Una mujer sentada sostiene a un bebé recién nacido en brazos sobre un cojín rosa mientras un hombre se inclina a su lado para mirarlo
Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé celebraron la primera semana en la vida de Delfina, su primera hija (Instagram)
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Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé se convirtieron en padres por primera vez hace una semana, tras la llegada de Delfina Bartolomé Lapegüe. Para celebrar ese primer aniversario semanal, la pareja compartió en sus redes sociales una serie de fotografías que repasan los primeros días de la beba, acompañadas por un mensaje de Mica que reflejó el paso acelerado del tiempo desde el nacimiento.

¿Cómo puede ser que haya pasado una semana desde que llegó ella? ¿Alguien nos explica? ¿No se puede congelar este momento?”, escribió Mica en el pie de la publicación que hizo en conjunto con su pareja. La primera imagen del posteo corresponde al momento de la salida del hospital. Allí, Lapegüe y Bartolomé posan de pie en una habitación de paredes claras, decorada con cuadros enmarcados en dorado. Ella, con el cabello suelto y flequillo, viste una bata blanca con estampado floral y apoya una mano sobre el hombro de Bartolomé mientras sonríe. Él sostiene con ambas manos el asa de una silla portabebé negra, con la recién nacida cubierta en parte por una manta blanca y un gorro del mismo color.

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La segunda fotografía muestra a Mica recostada en la cama del hospital, con el respaldo elevado, sosteniendo a la beba envuelta en una manta blanca. En la muñeca de Mica se distingue la pulsera identificatoria propia de la internación, mientras que sobre la pared, detrás de la cama, un cartel con letras recortadas deja ver parcialmente la palabra “DELFI”.

Una mujer recostada en una cama sonríe mientras sostiene sobre su pecho a un bebé recién nacido que lleva un gorro claro
Mica compartió las primeras fotos desde la clínica con la pequeña
Un hombre sonriente con suéter azul sostiene en sus manos a un bebé recién nacido envuelto en una manta rosa
"¿Cómo puede ser que haya pasado una semana desde que llegó ella?", escribió Mica en el pie de foto
Un hombre y una mujer sonríen en una habitación de hospital frente a una cuna acrílica con un bebé recién nacido
Delfina es la primera nieta en la familia

Una tercera imagen retrata el encuentro familiar en torno a la llegada de Delfina. Ocho personas, entre familiares de ambos lados, se inclinan alrededor de la cama donde Mica sostiene a la recién nacida, todos sonriendo a la cámara. En primer plano se ubica un moisés metálico con ruedas, vacío y cubierto con una manta blanca y bordó.

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Después llega uno de los momentos de mayor euforia de la serie: un selfie tomado dentro de la habitación, con Mica con la boca abierta en gesto de sorpresa y Tomás con el puño derecho en alto. Detrás de ellos, sobre la cama vacía, se completa la palabra que había quedado a medias en la imagen anterior: “DELFI”. En primer plano, dentro de un moisés transparente, la beba aparece envuelta en una manta rosa de textura afelpada.

Las imágenes siguientes muestran instancias más íntimas del vínculo con la recién nacida. En una de ellas, Tomás sostiene a upa a Delfina con ambas manos, envuelta en la manta rosa y una tela blanca con bordado calado, mientras la observa con la mirada baja y una sonrisa. En otra, Mica aparece amamantando a la beba, que lleva puesto un gorro de punto en tono beige y apoya una de sus manos sobre el pecho de su madre.

Una mujer en una cama de hospital sostiene a un recién nacido mientras siete personas sonríen a su alrededor junto a una cuna de acrílico
La familia Lapegüe y la familia Bartolomé conociendo a la nueva integrante de la familia
Una mujer sonriente recostada en una cama de hospital sostiene a un bebé recién nacido envuelto en una manta blanca
Mica descansa en una cama de hospital mientras sostiene en brazos a su hija recién nacida.
Un hombre y una mujer sonríen de pie junto a un portabebés que contiene a una niña recién nacida dormida
La pareja ya se encuentra en su casa con la niña (Instagram)

La última fotografía de la serie condensa el momento familiar: Mica y Tomás se inclinan uno hacia el otro, con las frentes próximas, mientras observan juntos a Delfina, que descansa entre ambos con los ojos cerrados y la pulsera identificatoria todavía en su muñeca.

El mensaje de Mica generó rápidamente respuestas de sus padres. Sergio fue el primero en escribir, con una reflexión sobre el presente que atraviesa la familia y con toda la emoción de una persona que paso por el mismo proceso: “Todo lo bueno es así!!! Intenso, mágico, único. Solo disfrutar cada paso. Es una etapa hermosa familia”.

Por su parte, Bochi, madre de Mica, expresó la emoción que le generó la noticia del nacimiento en el momento en que se produjo. “Dios, tanto la esperamos, y cuando nos avisaron que ya había llegado nos explotó el corazón, son de esos momentos que siempre recordaremos, los amo”, escribió.

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