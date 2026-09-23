Karina Milei volvió a hablar en público y en su entorno dicen que quiere asumir más responsabilidades

Karina Milei, en el búnker de La Libertad Avanza en el 2025

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“¡Logró que hable!”, frente al televisor de su despacho, un altísimo funcionario de la Casa Rosada se sorprendía por lo que acababa de ver: Karina Milei había concedido un reportaje en vivo a un medio de comunicación por varios minutos. Aquello ocurrió el año pasado, cuando la secretaria general de la Presidencia encabezó un acto de afiliación partidaria junto a Patricia Bullrich en el marco de las elecciones porteñas.

“Nuestro líder es Javier Milei, pero también son las ideas. Por eso lo que decimos es que en este partido todos los que tengan las mismas ideas se pueden sumar a nosotros”, respondió a una pregunta de Eduardo Feinmann en A24, que cuando ya la despedía lo interrumpió para seguir contestando la pregunta. “Un segundito... queremos que las ideas sigan mucho más tiempo de lo que puede estar el presidente Milei”, concluyó.

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Después de más de un año, la secretaria general volvió a hablar ante los medios de comunicación. Esta vez a la salida de una reunión junto a la Iglesia y representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba; en la que se definió el esquema de feriados que se implementará por la visita del papa León XIV. La hermana del Presidente mantuvo un breve contacto con la prensa para decir que “el Papa es de todos los argentinos”, y destacó la coordinación de todas las partes.

“El Papa es para todos los argentinos. Fíjense que nos hemos juntado todas las fuerzas, hemos llegado a una muy buena relación, así que me parece algo muy productivo.” Y cerró: “Es lo que corresponde cuando es algo que es general para todos. Es para todos los argentinos y el presidente Milei es el presidente de todos los argentinos”.

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La palabra de Karina Milei luego de la reunion en la sede del Ministerio de Seguridad para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV

Karina fue la presentadora de Milei en el búnker del día en el que fue elegido Presidente de la Nación. También ha hablado en actos partidarios puntuales. La novedad es que haya participado por primera vez de una ronda con cronistas en la calle. Esta acción surgió minutos después de haber terminado ese encuentro multisectorial. “La idea era pasar ese mensaje concreto”, confiesan.

“Estuvo muy bien que hable, me está gustando que lo haga”, cuenta una persona de trato casi diario con Karina. Otra fuente inobjetable sentenció a Infobae: “Está bien ella. Va a asumir cada vez más responsabilidades”.

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Quienes dialogan diariamente con la hermana presidencial aseguran que Karina tiene ganas de hablar más, aunque los momentos en los que lo elige son más bien espontáneos.

“Surge cuando ella quiere, realmente. No hay un plan específico”. En rigor, ese impulso no sería para comenzar a hacer giras mediáticas y para conceder entrevistas, pero sí para poder sentirse con capacidad de hacerlo cuando el contexto lo amerita. Un mes atrás, un colaborador de su entorno confesaba que las clases de oratoria y coaching habían incidido mucho en su progreso. “Se la ve mejor en público”, alegaba. Estas nuevas acciones comunicativas que comenzó a hacer se condicen con el ascenso de poder político que tuvo desde las elecciones pasadas.

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En años anteriores, era frecuente que las visitas de la hermana presidencial a distintos armados provinciales no fueran siquiera grabadas. Hubo encuentros en donde no se permitía filmar y que solo se la podía ver hablar a Karina por videos de militantes que grababan de todas maneras. Esa costumbre cambió en el último año y, particularmente, en los últimos meses.

Las figuras de su entorno quedaron particularmente contentas cuando vieron el discurso que dio en julio en la ciudad de Posadas durante el lanzamiento de la Escuela de Dirigentes de LLA en Misiones, en la que aseguró que su “gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que Javier Milei sea reelecto en 2027. Hay que formarse para entender las ideas de la libertad y llevar el mensaje del modelo del Presidente”, esgrimió en una parte de su alocución.

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La hermana del Presidente todavía sigue sin suplir del todo la figura de Manuel Adorni, quien fungía como un funcionario suyo de carácter plenipotenciario. Era su vocero ante los medios y su controller en la gestión en calidad de jefe de Gabinete. Quien ocupa ese rol en la actualidad es el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. Si Adorni era quien acompañaba a Karina a muchos de los lugares a los que iba, esa tarea ahora está a cargo de Fernández, que estuvo junto a ella tanto en la visita del Presidente en Bahía Blanca como en la reunión de ayer por la tarde para coordinar la visita del Papa, incluso se ubicó a su lado al momento en el que “El Jefe” decidió parar y hablar ante los movileros.

Karina Milei y, a su derecha, Fabián Fernández durante una recorrida en Bahía Blanca

Si bien Fernández le organizó la comunicación puertas adentro, sus atribuciones no se extienden a la de ser un vocero para la esfera pública como lo hacía Adorni. Es por ese motivo que Milei puso a Adrián Ravier como secretario de Vocería Presidencial, pero el dirigente del armado libertario de La Pampa no tiene la estima de Karina.

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Como una forma de suplir ese “vacío” dejado por el exjefe de Gabinete, quien levantó el perfil y comenzó a dar más reportajes es el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien el año próximo está forzado a ser candidato porque se le expirará su período como diputado nacional. En su entorno creen que la gobernación de La Rioja podría ser un objetivo asequible, aunque marcan que estará para candidatearse a lo que le pidan los hermanos Milei. Ya sea si estos quieren que complete el binomio presidencial del año próximo o que renueve su mandato como diputado para continuar como principal gestor político en la cámara baja.