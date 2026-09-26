River Plate y Boca Juniors igualaron 2-2 en un apasionante Superclásico de Reserva: el blooper del arquero “millonario”

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Los equipos de Reserva de River Plate y Boca Juniors protagonizaron un apasionante Superclásico que terminó 2-2 en el River Camp de Ezeiza, por la décima fecha (interzonal) del Torneo Proyección Clausura 2026. Julio Coria (en contra) y Lucas Flores convirtieron para el Millonario, que quedó líder de la zona A, mientras que Kevin Ferreira y Franco Pérez hicieron lo propio para el Xeneize.

En medio de un desarrollo de partido considerablemente parejo, Boca se adelantó tras una salida fallida de Jeremías Martinet. El arquero dudó dentro del área chica al intentar entregar la pelota por abajo y la presión visitante derivó en una recuperación de Kevin Ferreira. El delantero xeneize definió cruzado ante la imposibilidad de los defensores para despejar y convirtió el 1-0 parcial a los 24 minutos.

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Pese a esto, River reaccionó inmediatamente. Cristian Ferreira elaboró una gran jugada individual en la que llegó hasta la línea de fondo y se hizo un espacio al gambetear a su rival. Su centro rasante terminó en gol en contra de Julio Coria, quien desvió la trayectoria cuando intentaba despejar el balón. Antes del final de la primera etapa, le anularon una conversión a Santiago Meloni para el local.

*El tanto de River para el 1-1 parcial

El complemento contó con más situaciones de peligro. El Xeneize, conducido por Mariano Herrón, protagonizó importantes chances en el primer cuarto. La primera llegó con un cabezazo de Rodrigo Bacidalupe dentro del área que se fue rozando el poste, mientras que Tomás Márquez estrelló un tiro en el travesaño tras una buena jugada individual.

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La tercera fue la vencida y Boca volvió a ponerse en ventaja a los 20 minutos del segundo tiempo. Márquez, el 10 de la visita, dio un pase exquisito de cucharita para evitar a la defensa de River y habilitar a Franco Pérez, quien controló de pecho y definió de forma perfecta para estampar el 2-1.

*El 2-1 de Boca Juniors

El Millonario se acercó al empate un puñado de minutos después. Un despeje hacia atrás de Matías Baroni tuvo dirección hacia su propio arco y el arquero Thiago Perruisset tuvo que esforzarse para evitar un nuevo gol en contra. Esto derivó en una situación peculiar, ya que el guardameta rompió la red en su caída y el juego se detuvo por unos minutos hasta que un auxiliar solucionó el problema.

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Tras la ejecución del tiro de esquina, el cuadro conducido por la dupla técnica conformada por Matías Abelairas y Diego Barrado acarició el empate con un claro cabezazo de José Paz que se fue por el costado del palo. Ante un Boca que se replegó cerca de su arco, River se hizo cargo de tomar las riendas del juego e igualó el partido a los 33′ del complemento: Lucas Flores irrumpió en el área rival con la pelota dominada y, a puro empuje, convirtió el 2-2.

El autor del gol tuvo la chance de convertir el gol de la victoria. Tras un pelotazo largo, Flores gambeteó al arquero y, desde una posición incómoda, logró sacar un remate que el defensor Gadiel Paoli despejó sobre la línea. River contó con varias aproximaciones en el tiempo de descuento, pero careció de claridad dentro del área para consumar el triunfo en condición de local.

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*El empate 2-2 de River Plate

La igualdad le permitió al equipo dirigido de manera interina por Diego Barrado y Matías Abelairas mantener su invicto (4 victorias y 6 empates) y alcanzar la cima de la zona A con 18 unidades, mismas que Gimnasia de Mendoza. En el grupo B, Boca quedó en la cuarta ubicación con 19 puntos, por debajo de Independiente (23), Estudiantes de Río Cuarto (21) y Lanús (20).

La próxima semana, el Millonario recibirá en condición de local a Sarmiento de Junín, mientras que el Xeneize visitará a Independiente de Avellaneda.

El último duelo entre River y Boca se disputó el 5 de julio en Boca Predio, en las semifinales del Apertura del Torneo Proyección. Después del 0-0 en los 90 minutos, River ganó 3-1 en los penales y avanzó a la final: cayó por 2-1 contra Racing.

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Formaciones

River Plate: Jeremías Martinet; Benjamín Rodríguez, José Paz, Facundo González, Joel Pensotti; Gonzalo Pereyra, Elías Núñez, Román Fernández, Valentín Lucero; Maximiliano Soria, Santiago Meloni. Dupla técnica: Matías Abelairas-Diego Barrado.

Boca Juniors: Thiago Perruisset; Matías Baroni, Gian Paoli, Julio Coria, Baltazar Blum; Ignacio Moroni, Blas Moyano, Franco Pérez, Tomás Márquez; Kevin Ferreira y Rodrigo Bacidalupe. DT: Mariano Herrón.

Árbitro: Valentín Pérsico

Estadio: River Camp (Ezeiza)

LOS RESULTADOS DE LA FECHA DE LOS CLÁSICOS EN EL TORNEO PROYECCIÓN

Martes 22 de septiembre

San Lorenzo 0-2 Huracán

Vélez 4-0 Ferro

Central Córdoba 0-1 Atlético Tucumán

Miércoles 23 de septiembre

Aldosivi 0-1 Quilmes

Defensa y Justicia 2-1 Tigre

Gimnasia (LP) 2-0 Estudiantes (LP)

Sarmiento 3-1 Atlético Rafaela

Lanús 2-1 Banfield

Belgrano (C) 1-1 Talleres (C)

Jueves 24 de septiembre

Argentinos Juniors 2-0 Platense

Deportivo Riestra 3-0 Barracas Central

Instituto 0-2 Estudiantes Río Cuarto

Newell’s 3-0 Rosario Central

Independiente Rivadavia 0-1 Gimnasia (M)

Racing 1-2 Independiente

Viernes 25 de septiembre

Colón 2-1 Unión de Santa Fe

San Martín de San Juan 0-1 Godoy Cruz