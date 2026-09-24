Política

Milei en New York: “Si nuestro gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina”

Durante su exposición ante inversores y banqueros de Wall Street, el Presidente defendió su plan de ajuste y aseguró que su continuidad en la Casa Rosada implicará un crecimiento inédito para el país

Javier Milei en The Economic Club
Javier Milei en The Economic Club of New York
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(Desde New York, Estados Unidos) En un salón old fashion a pocas cuadras de Central Park, rebosante de banqueros, inversores y lobbistas, Javier Milei defendió su plan de ajuste y aseguró que su permanencia en Balcarce 50 implicará un crecimiento sin antecedentes para el país.

“Si nuestro gobierno es reelecto en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina”, afirmó el presidente.

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Milei expuso durante veinte minutos en el Club de Economía, un centro de poder en Manhattan que fue escenario de discursos históricos pronunciados por John Kennedy, Winston Churchill, Mijaíl Gorbachov y Alan Greenspan, entre otros oradores.

En la mesa principal del almuerzo exclusivo se encontraban Luis Caputo -ministro de Economía-, Pablo Quirno -canciller- Alec Oxenford -embajador argentino en Estados Unidos- y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina.

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