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Claudio Tapia y Lionel Scaloni se reunieron por la renovación del contrato: el mensaje de la AFA

El entrenador de la selección argentina está negociando su continuidad en el equipo. Su vínculo vence en diciembre de este año

Claudio Tapia y Lionel Scaloni se reunieron en Ezeiza para comenzar a delinear la continuidad en la selección argentina (@Argentina)
Claudio Tapia y Lionel Scaloni se reunieron en Ezeiza para comenzar a delinear la continuidad en la selección argentina (@Argentina)
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Uno de los temas que más inquietan a los fanáticos de la selección argentina es la renovación de Lionel Scaloni. En medio de las negociaciones para la extensión del contrato del entrenador, que vence en diciembre de este año, la AFA compartió una información importante al respecto.

“Comenzaron las charlas entre el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste”, publicó la cuenta de la Selección en sus redes sociales, con una foto entre el máximo directivo y el DT de campeón del mundo.

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En la previa a los tres amistosos que jugará Argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín en los próximos días, el entrenador de 48 años sostuvo que aún no hubo una decisión sobre su futuro, aunque remarcó su disposición a continuar. “Estoy bien. Tuve tiempo de desconectar un poco, de dejar pasar la amargura por no haber podido ganar, que esa es la realidad. Pero con la tranquilidad que se dio todo”, expresó durante una conferencia improvisada en el entrenamiento del equipo en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Lionel Scaloni durante uno de los entrenamientos de la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)
Lionel Scaloni durante uno de los entrenamientos de la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

En esa charla con periodistas, Scaloni explicó que debía encontrarse con Chiqui Tapia el día anterior, pero una consulta odontológica frustró la reunión. El presidente de la AFA se encontraba en Paraguay y ambos quedaron en contacto para definir una nueva fecha. “Con respecto a lo mío, no hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días. Ayer nos íbamos a reunir, pero tuve un problema, tuve que ir al dentista y no pudimos. Hoy (por ayer) él está en Paraguay, hablaremos”, detalló el técnico.

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El contrato del entrenador finaliza formalmente en diciembre de este año. Aunque afirmó que tiene “ganas” de seguir, advirtió que existen temas pendientes de conversación con el titular de la AFA. “Hay un montón de aspectos que tenemos que hablar, sentarnos a hablar con el presidente. Lógicamente siempre después de un torneo así tan emotivo, como todo lo que pasó, siempre uno repiensa”, señaló Scaloni.

La derrota ante España en Estados Unidos, donde Argentina estuvo cerca de conquistar otro título mundial, influyó en las dudas que manifestó después de la final. El técnico reconoció que el impacto deportivo fue profundo: “El golpe de no haber ganado fue fuerte, hay que reconocerlo, porque estábamos a las puertas de haber conseguido otro título mundial y es evidente que fue fuerte”.

Lionel Scaloni tiene contrato con la selección argentina hasta diciembre de 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)
Lionel Scaloni tiene contrato con la selección argentina hasta diciembre de 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

El entrenador insistió en que dirigir al seleccionado es “un lugar soñado” y aclaró que no habrá anuncios hasta que se produzca el diálogo con Tapia. También rechazó las versiones que circularon sobre una posible definición anticipada: “Todo lo que salga no es verdad. Comunicaremos cuando tengamos que hacer lo que sea. Pero por ahora está todo como antes”.

Por otra parte, el amistoso contra Benín, programado para el 6 de octubre, será el último partido de Messi con la camiseta de Argentina después de que el futbolista comunicara su retiro en una carta. Scaloni reconoció que intervino para convencer al delantero de participar en la despedida. “Un jugador así merece eso. Yo, particularmente, puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él y, como hoy no sé si más adelante estaría, hicimos fuerza para que él pueda estar en este partido”, explicó.

El técnico destacó que Messi aceptó el llamado pese a la situación personal que atravesaba y consideró que el homenaje debe realizarse ahora. “Sabíamos todo lo que le estaba pasando y aun así puso las ganas y el esfuerzo de querer venir para despedirse con su gente, con la gente que tanto lo quiere”.

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