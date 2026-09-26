“El resultado es culpa mía”: Christiansen responde tras el empate de Panamá ante India

El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, asumió la responsabilidad del empate ante India y defendió su decisión de alinear a cinco debutantes. REUTERS

Guardar

Thomas Christiansen asumió la responsabilidad del empate 1-1 de Panamá ante India en Bangalore, primer partido de la gira asiática de la selección. El técnico defendió su decisión de dar entrada a cinco futbolistas debutantes y reconoció que el equipo tuvo dificultades para adaptarse. “El resultado es culpa mía”, declaró después del encuentro.

La apuesta por los jóvenes forma parte de un cambio generacional que Christiansen quiere iniciar tras el Mundial de 2026.

PUBLICIDAD

El entrenador admitió que reunir a tantos jugadores sin experiencia internacional en un mismo partido implicaba dificultades, pero sostuvo que necesitan minutos para aprender. La crítica por la alineación inicial, insistió, debe dirigirse a él.

“No es fácil, lo sabíamos”, señaló al explicar la inclusión de cinco caras nuevas. Según el técnico, los futbolistas deben recibir confianza, cometer errores y corregirlos dentro de este proceso.

La Roja comenzó su gira asiática con un empate 1-1 en Bangalore, en su primer partido después del Mundial de 2026. Tomada de Instagram

Christiansen afirmó que analizará el partido con el grupo, después de un primer tiempo en el que observó desorden al utilizar un sistema nuevo.

El encuentro dejó los estrenos en la selección mayor de Marcos De León, Jair Modelo, Joseph Jones, Daivis Murillo y Mijahir Jiménez. Christiansen utilizó el amistoso para observarlos en competencia y valorar cómo respondían junto a compañeros de mayor recorrido.

PUBLICIDAD

El resultado, sin embargo, mostró las dificultades de un equipo que tuvo poco tiempo de preparación antes de jugar.

El entrenador explicó que los viajes y la llegada escalonada de los convocados limitaron los entrenamientos disponibles. Algunos futbolistas todavía faltaban dos días antes del encuentro y, en la víspera, ya había poco margen para ensayar.

Esa situación influyó en la coordinación del once inicial, aunque Christiansen reiteró que fue su decisión presentar esa formación.

Marcos De León, Jair Modelo, Joseph Jones, Daivis Murillo y Mijahir Jiménez tuvieron sus primeros minutos con la selección mayor. Tomada de Instagram

India aprovechó una desatención defensiva de Panamá para adelantarse cerca del final de la primera mitad, con un gol de Ryan Williams. La selección panameña tuvo problemas para ordenar su juego y encontrar espacios durante ese tramo.

PUBLICIDAD

Christiansen reconoció el desempeño del conjunto local y señaló que conceder tiempo y espacio permitió al rival crecer en el partido.

Panamá mejoró después del descanso, cuando los cambios aportaron mayor control al mediocampo y más presencia en ataque. Adalberto Carrasquilla, Azarías Londoño, Carlos Harvey, Michael Amir Murillo y Omar Valencia ingresaron durante el complemento.

La mayor experiencia de varios de ellos ayudó a equilibrar el desarrollo del encuentro, tras una primera parte favorable a India.

Valencia marcó el empate a los 68 minutos con un potente remate desde larga distancia que terminó en el ángulo. Christiansen elogió la definición del jugador, conocido como “Trucho”, y también destacó los minutos de Jair Modelo. “Quería verlos a los dos en este partido”, dijo sobre los futbolistas que dejaron buenas impresiones en la segunda mitad.

PUBLICIDAD

Omar Valencia, anotó el gol panameño a los 68 minutos con un remate de larga distancia que igualó el encuentro. Tomada de Instagram

El técnico contó que hizo correcciones durante el descanso y en la pausa de hidratación, tanto a los debutantes como a otros integrantes del equipo. Considera que esas indicaciones forman parte del aprendizaje que busca impulsar en la nueva etapa.

“Hay que ayudarles y enseñarles”, afirmó, al recordar que sus primeros encuentros al frente de Panamá también fueron difíciles.

El empate llegó en el primer compromiso de la selección mayor después del Mundial de 2026. Christiansen afronta ahora un nuevo ciclo con la mirada puesta en el proceso hacia 2030.

En esta gira dispone de 24 futbolistas, luego de las bajas por problemas físicos de Andrés Andrade, José Córdoba y Josué Vergara, sin que se convocaran reemplazos.

PUBLICIDAD

Panamá permanecerá en India para entrenar el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre. La delegación tiene previsto viajar a Japón el lunes 28, donde disputará los dos encuentros restantes de la gira.

El primero será ante Nueva Zelanda el 1 de octubre, en Yokohama, como parte de un cuadrangular internacional.

Japón y Ecuador jugarán la otra semifinal del cuadrangular. Según los resultados de ambos encuentros, Panamá disputará el partido por el título o por el tercer puesto el 5 de octubre en Tokio.

Para Christiansen, esos compromisos serán nuevas oportunidades de evaluar a los debutantes y ajustar el funcionamiento del equipo tras el empate en Bangalore.