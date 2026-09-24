Máximo Kirchner suma recorridas en el interior del país y alimenta especulaciones con un perfil nacional

Máximo Kirchner

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Máximo Kirchner cultiva un perfil nacional cada vez más evidente. Reuniones privadas que tienen como objetivo la organización del espacio político y movimientos públicos que dejan ver su vocación de fortalecer su liderazgo dentro del kirchnerismo. A la luz de los hechos es un delegado del poder de Cristina Kirchner, que está ganando terreno y representatividad en la conducción del esquema que le responde a la ex presidenta.

Tal como había adelantado Infobae a principios de agosto, el líder de La Cámpora se convirtió en el jefe del kirchnerismo en la calle y empezó a sumar kilómetros federales. Rompió las barreras bonaerenses. Representó el pensamiento cristinista en las reuniones, como la que tuvo en sus oficinas de San Telmo con Ricardo Quintela, Jorge Capitanich y Sergio Uñac la semana pasada, y en los actos, como el que encabezó en la puerta de San José 1111 cuando se cumplió el último aniversario del intento de homicidio a su madre.

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Para los meses que vienen Kirchner tiene en su hoja de ruta viajar a Chaco y San Juan, dos provincias que gobernaba el peronismo y que hoy están al mando del radicalismo y un frente provincial, respectivamente. Casualmente en la reunión que encabezó el miércoles pasado estuvo con los dos ex gobernadores del PJ que gestionaron estas provincias.

Si bien el legislador siempre dijo que la principal candidata del espacio político es CFK, sus movimientos nacionales generan especulaciones electorales hacia adentro del peronismo. ¿Será candidato el año que viene? ¿Y si es candidato, a qué lo será? ¿O se inclinará por ser un articulador de voluntades que edifiquen un nuevo proyecto justicialista?

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En lo que va del año el dirigente camporista ya estuvo en Entre Ríos, Santa Fe y La Rioja. Lleva a cada lugar, donde realiza un par de recorridas y algún acto político, el mensaje de su madre. Reivindica sus gestiones, mete algún puñal en la interna con Kicillof y advierte que el camino de la unidad es el que debe recorrer el peronismo. En las paradas que tiene por delante el código discursivo será más o menos similar.

El diputado nacional en La Rioja

Este fin de semana viajará a Mar del Plata para participar de la tercera edición del Congreso Educativo Nacional “Imaginar y Transformar”, que se realizará en Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ayer estuvo en la sede del PJ Nacional, en la presentación del microdocumental sobre el retiro de YPF de Comodoro Rivadavia, realizado por estudiantes de escuelas técnicas. Ambas son actividades vinculadas a los jóvenes. Está activo, visble y marcando el pulso de la agenda que quiere discutir el cristinismo.

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Diez días atrás, en la localidad bonaerense de Magdalena, y acompañado por Mayra Mendoza, estuvo con un grupo de jóvenes. “No puede ser que el debate público solo gire en torno a las preocupaciones de los mercados y las grandes corporaciones. El contexto actual demanda que construyamos instancias en las cuales el sujeto sea el centro del debate, debemos poder construir opciones porque sin pibes y pibas, sin las familias argentinas no se puede diseñar un país”, fue el mensaje que dejó.

Los dirigentes camporistas compartieron el encuentro con estudiantes durante una jornada denominada “¿Qué escuela queremos?”, en la que se habló de educación y salud mental. Además, se trató el impacto de la crisis económica en las familias y cómo están sobrellevando esa situación. En las últimas actividades y en las que están por delante, los jóvenes son un denominador común. Ese grupo etario que fue tan importante para la llegada de Milei a la presidencia y que el peronismo quiere volver a conquistar.

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Frente al impacto de las políticas económicas del Gobierno, Kirchner presentó este martes un proyecto de ley en el Congreso que impone el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC) que tiene por objeto gravar toda operación que implique la salida efectiva de capitales del país, ya sea en forma de divisas, valores negociables o activos virtuales.

Según lo que marca la iniciativa presentada, el potencial de recaudación mínima estimado ronda los 2.89 billones de pesos, lo que equivale a diez veces lo enviado en 2025 a las provincias por transferencias de capital. El proyecto contempla una asignación específica de lo recaudado para las provincia y prioriza a los sectores más afectados por el ajuste. Su proyecto será un tema de discusión adentro y afuera del peronismo, donde ya empezó a recibir críticas.

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El líder de La Cámpora le presentó esa iniciativa a Quintela, Capitanich y Uñac la semana pasada, en una reunión donde se empezaron a analizar caminos posibles en el caso de que el Gobierno logre suspender o eliminar las PASO. En ese sentido, Kirchner está inmiscuido en las negociaciones para ver cómo se mantiene unido el peronismo, pese a la enorme distancia que lo separa de Axel Kicillof.

El hijo de la ex presidenta no le perdona que no la haya ido a visitar en todo el año a San José 1111 y apunta contra el Gobernador por considerarlo un desagradecido, tal como lo planteó Mayra Mendoza algunos días atrás. En todo el cristinismo creen que Kicillof tomó distancia de la persona que lo creó políticamente y que quiere encarnar un proyecto personal. Sin embargo, Kirchner asegura, puertas adentro, de que trabajará en el proceso de unificación del peronismo. Y eso, indudablemente, lo incluye a Kicillof.

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El video que circula por los celulares de los principales dirigentes de La Cámpora y que hace referencia a Kicillof

Por los chats de whatsapp del camporismo circula en estas horas un recorte de video del cierre de campaña de Kicillof en el 2019, donde comparte el escenario con Verónica Magario y Cristina Kirchner. En ese pequeño fragmento el actual gobernador dice: “Quiero agradecerle a Cristina por la confianza y por la generosidad. Una generosidad que es conmigo, pero creo que es con todos los argentinos, porque demostró cómo se puede priorizar lo colectivo antes que lo individual, cómo se puede poner al país antes que los espacios políticos y los dirigentes”.

El video va acompañado por una frase que, palabras más, palabras menos, se repite al pie de las imágenes: “Cuando Axel no tenía problemas ni con el dedo, ni con el control remoto, ni con las conducciones”. Es un párrafo que expresa el sentir más puro del camporismo. El mensaje es contundente y florece de la interna bonaerense. Hace referencia al dedo que Kicillof dice no querer someterse, a la construcción a “control remoto” que aseguró, el último sábado en Avellaneda, no estar dispuesto a avalar, y a la conducción de CFK, que ya no lo ordena ni lo dirige. Sensaciones que flotan en las entrañas de la agrupación que lidera Máximo Kirchner y que generan incertidumbre sobre la capacidad de poder, algún día, lograr un acuerdo genuino con el gobernador bonaerense, de cara a la elección presidencial.

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El futuro de ese vínculo que interpretan Kirchner y Kicllof es incierto. En el peronismo hay quienes creen que puede exitir una competencia entre el Gobernador y un candidato avalado por CFK, otros que advierten una inevitable ruptura y algunos pocos que creen en un acuerdo de unidad con una negociación de cúpula. Todos los caminos son difíciles de transitar frente a una interna que ha llegado a lo profundo de la fuerza política.