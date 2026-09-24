Qué dijo Caputo tras el aumento de la pobreza y la indigencia en el primer semestre de 2026

La pobreza subió al 32,3% y la indigencia a 7,5% en el primer semestre del año. (Foto: REUTERS)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al alza de los indicadores de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2026 y puso el énfasis en que ambos niveles se mantienen por debajo de los registrados en igual período de 2024.

El funcionario nacional se expresó luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas y la indigencia, al 7,5 por ciento.

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“Si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 puntos porcentuales y 1,2 puntos porcentuales en relación al semestre previo, ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024”, escribió Caputo en su cuenta de X. Según precisó, la pobreza pasó de 52,9% a 32,3% frente a aquel período, mientras que la indigencia descendió de 18,1% a 7,5 por ciento.

Subió la pobreza

El Indec informó que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población de los principales aglomerados urbanos durante el primer semestre de 2026. La indigencia, en tanto, se ubicó en 7,5 por ciento. Proyectados sobre el total de habitantes del país, esos porcentajes representan a 15,56 millones de personas en situación de pobreza y a 3,61 millones que no lograron cubrir la canasta básica alimentaria.

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Frente al segundo semestre de 2025, la pobreza avanzó 4,1 puntos porcentuales, desde el 28,2%, y sumó unos 2,05 millones de personas. La incidencia también quedó por encima del 31,6% que se había registrado en el primer semestre del año pasado. El indicador alcanzó al 24,4% de los hogares.

La indigencia aumentó 1,2 puntos porcentuales respecto del 6,3% registrado en los últimos seis meses de 2025. El alza equivalió a 595.300 personas más en esa condición y llevó la incidencia al 5,6% de los hogares. En la comparación interanual, el índice subió 0,6 puntos porcentuales.

Los niños y adolescentes de hasta 14 años fueron el grupo etario con mayor incidencia: el 44,5% vivía en hogares pobres. Entre quienes tenían de 15 a 29 años, la proporción fue de 36,9%; para la franja de 30 a 64 años, de 28,8%; y entre las personas de 65 años o más, de 14,8 por ciento.

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El Noreste concentró el mayor nivel regional de pobreza, con una incidencia de 41,5%, seguido por Cuyo, con 36,7 por ciento. En Gran Buenos Aires, el indicador llegó a 32,1%, aunque la diferencia entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos bonaerenses fue de 23 puntos: 13,9% y 36,9%, respectivamente. El Noreste también encabezó el índice de indigencia, con 10,5%, seguido por Gran Buenos Aires, con 8,4 por ciento.

En la región Pampeana, la pobreza fue de 30,3%; en el Noroeste, de 31,5%; y en la Patagonia, de 28,4%, el menor porcentaje entre las regiones. Concordia fue el aglomerado con mayor proporción de personas bajo la línea de pobreza, con 56,2%. Detrás se ubicaron Gran Resistencia, con 48,6%, y Posadas, con 42,2%. Para la indigencia, la región Pampeana registró 7,2%; Cuyo, 5%; el Noroeste, 4,3%; y la Patagonia, 4,2 por ciento.

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El Indec también señaló que los ingresos familiares por persona crecieron 11,5% en promedio durante el período, por debajo de la variación de las canastas básicas. La canasta básica alimentaria (CBA) aumentó 21,4%, mientras que la canasta básica total (CBT) se incrementó 19,6 por ciento.

Esa brecha deterioró el poder de compra de los hogares y explica el avance de la pobreza y la indigencia respecto del semestre previo. En los hogares pobres, el ingreso familiar total promedio llegó a $922.755, frente a una CBT de 1.440.395 pesos. La distancia entre ambos valores ubicó la brecha de pobreza en 35,9 por ciento.

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