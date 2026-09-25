Javier Milei visitó la Tumba del Rebe en Nueva York antes de regresar a Buenos Aires

El presidente de Argentina, Javier Milei, realiza una visita nocturna al Ohel, el lugar de reposo del Rebe Menachem Mendel Schneerson, en Queens, Nueva York. Acompañado por su comitiva, el mandatario ingresa al sitio sagrado para la comunidad de Jabad-Lubavitch.

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(Desde Nueva York, Estados Unidos) Antes de regresar a Buenos Aires, Javier Milei visitó la tumba del Rebe Menajem Mendel Schneerson en el cementerio de Montefiore, considerado un sitio de inspiración para religion judía.

El Presidente concurrió a “El Ohel” acompañado por Pablo Quirno -canciller- y Luis Caputo-ministro de Economía-, tras finalizar su agenda oficial en Nueva York.

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El Ohel es el lugar sagrado judío más visitado en Estados Unidos, y atrae a más de un millón de personas al año, que acuden a rezar y a buscar guía e inspiración.

Milei fue recibido por el rabino Mendy Kotlarsky, director ejecutivo de la sede mundial de Chabad, con quien dialogó sobre la vida judía y la necesidad de enfrentar la creciente ola antisemita.

El presidente estuvo casi una hora en la Tumba del Rebe, adonde repasó sus enseñanzas y oró. Desde 2023 que Milei visita El Ohel para ratificar su empatía con la religión judía.

Javier Milei durante su visita a la Tumba del Rebe, (Queens, Estados Unidos)

Menajem Mendel Schneerson fue el séptimo líder de la dinastía de Jabad Lubavitch y se lo define como “la más grandiosa personalidad judía”, ya que tomó un reducido grupo jasídico que casi desapareció con el Holocausto y lo transformó en uno de los movimientos más influyentes del judaísmo religioso.

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Se destacó por su enfoque de la Torá y el judaísmo como una guía para la vida cotidiana. Enseñó que la Torá es relevante para todos los aspectos de la vida, desde las relaciones personales hasta los asuntos globales.

También fue un defensor de la educación judía y de la difusión de la cultura judía. Fundó escuelas y organizaciones para promover la educación judía y la difusión de la cultura judía.

Javier Milei junto al rabino Mendy Kotlarsky, director ejecutivo de la sede mundial de Chabad, (Queens, Estados Unidos)

Antes de concurrir al cementerio de Montefiore, Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu en las Naciones Unidas.

El presidente argentino y el premier israelí analizaron la situación en Medio Oriente, que está impactada por las acciones militares de Irán y los Huties, y ratificaron su profunda alianza geopolítica.

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Milei y Netanyahu también hablaron sobre las Islas Malvinas, pero no hay precisión respecto a si trataron la compleja situación causada por una empresa israelí que opera ilegalmente en territorio nacional junto a una compañía británica.

Navitas Petroleum es La empresa petrolera de origen israelí que participa en la exploración y explotación de petróleo en las Islas Malvinas.

Navitas actúa como operadora principal del proyecto Sea Lion (León Marino), ubicado en la cuenca norte de las islas, controlando el 65% de la iniciativa. El 35% restante pertenece a la compañía de capitales británicos Rockhopper Exploration.

Hace unos largos meses, Milei trató este asunto con Netanyahu en Jerusalem. “No puedo hacer nada, es una empresa privada”, se atajó el primer ministro ante el planteo del Presidente.

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En ese contexto, la administración libertaria meditó la posibilidad de suspender el anuncio del traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalem, como una vía de presión indirecta contra Navitas Petroleum.

Pero todo quedó en suspenso para evitar una confrontación diplomática con Netanyahu, que estaba arrinconado por sus controvertidos métodos militares para derrotar al grupo terrorista Hamas que atacó a Israel en octubre de 2023.

El encuentro entre Milei y Netanyahu fue a puertas cerradas y se extendió por veinte minutos.

El Presidente argentino y el premier de Israel se encontraron durante 20 minutos en Naciones Unidas

Milei es el único presidente de América Latina que exhibe su apoyo público e incondicional a Netanyahu.

Y el primer ministro de Israel, consciente de este hecho geopolítico, no dudó en elogiarlo antes de iniciar la reunión en la ONU.

“El presidente Milei es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo. Lo que ha hecho por la economía de Argentina es magistral, muy difícil de lograr, con mucha resistencia política. Pero ha logrado salir de la jaula y está dando libertad a la gente. Puede que les lleve tiempo entenderlo, pero quiero decirle esto: cualquiera que entienda algo de economía sabe que nunca ha habido una transformación semejante. Y como alguien que ha llevado a cabo una transformación yo mismo, sepa que es un elogio hecho desde el corazón y desde la mente.

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Y, en segundo lugar, usted defiende la verdad. No le importa. Simplemente alza la voz por la verdad. Por eso apoya a Israel, porque compartimos esta herencia común de justicia y de decir la verdad, y nadie la expresa mejor que usted", sostuvo Netanyahu.

A continuación, Milei agradeció las palabras del líder israelí.

“Muchas gracias, amigo mío.

Para mí es un honor recibir sus palabras, siendo usted uno de los más grandes líderes de toda la historia del mundo.”

Cuando terminó el cónclave con Netanyahu, su última actividad oficial en Estados Unidos, el presidente fue hasta la Tumba del Rebe para orar antes de regresar a la Argentina.

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