El gobierno de Kicillof le pidió a Nación que declare feriado el día que el Papa León XIV dará su misa en Luján

Kicillof recibió este juves a representantes de la Iglesia para coordinar la procesión a Luján y lo que será la visita del Papa

Guardar

La visita del papa León XIV activó una serie de reuniones entre distintos estamentos para definir la logística de su paso por Argentina y, puntualmente, en territorio bonaerense, donde cerrará su estadía con una misa en la plaza Belgrano en las afueras de la Basílica Nuestra Señora de Luján, el próximo 11 de noviembre. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pidieron a la Nación que decrete feriado para facilitar el traslado de los feligreses a la ciudad conocida como la Capital de la Fe.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este jueves a referentes de la Iglesia católica, parte de su gabinete y a un grupo de intendentes para coordinar, primero, la masiva procesión a la basílica de Luján el próximo 3 de octubre y luego mantuvo otro encuentro referido a la visita del Papa León XIV a Argentina.

PUBLICIDAD

“Lo que trae esta peregrinación como mensaje central es la construcción de hermandad, fraternidad, comunidad de un pueblo. Un pueblo de fe que construye desde ese lugar profundos lazos de hermandad en un mundo que parece que va para otro lado”, dijo Álvarez Rodríguez sobre la peregrinación que será el mes que viene. Esta vez la procesión cobra más centralidad ya que será la antesala de la visita de León XIV.

En su itinerario, las actividades de la máxima autoridad de la Iglesia católica tendrán paso por dos puntos de la provincia de Buenos Aires, como lo son la propia localidad de Luján y el Cottolengo Don Orione, en Burzaco, partido de Almirante Brown.

PUBLICIDAD

En lo que respecta a la estadía de León XIV, la administración de Kicillof viene coordinando con el gobierno nacional a partir de los ministerios de Seguridad de ambas jurisdicciones cómo será el operativo. “Debe ser la única relación de gestión que funciona con Nación”, admite un dirigente de PBA que sigue de cerca ese vínculo y destaca el diálogo entre Alejandra Monteoliva y el encargado de la seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Quien lleva adelante el diálogo con la Iglesia de parte del gobierno bonaerense es la Jefa de Asesores del Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez. “Nosotros tenemos la instrucción de Axel desde el Ministerio de Seguridad, de Salud, de todas las áreas de articular con el gobierno nacional y lo estamos haciendo”, dijo la funcionaria al salir de la reunión con Kicillof de la que también participaron, además de Alonso, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el rector de la Basílica de Luján, el padre Lucas García; el subsecretario de Culto bonaerense, Juano Torreiro y el intendente de Luján, Leonardo Boto.

PUBLICIDAD

Para facilitar el ingreso y egreso a Luján en los días previos a que León visite la localidad bonaerense, el gobierno de la provincia le pidió a la Nación que decrete feriado. Está previsto que el sumo pontífice llegue el 11 de noviembre al distrito del noroeste del Gran Buenos Aires. “Lo del Papa es otra dimensión. Vamos a tener que cerrar un montón de autopistas y rutas con tiempo de antelación. Va a estar complicada para el resto de la sociedad, por eso es tan importante que el gobierno nacional decrete el feriado porque no es lo mismo el movimiento de una ciudad un domingo que un día hábil, ¿no?”, planteó Alonso ante periodistas acreditados en Casa de Gobierno tras la reunión con Kicillof.

“Luján es una ciudad que está atravesada por un montón de rutas nacionales y de autopistas que no van a poder funcionar en los días previos”, consideró el titular de Seguridad. Las rutas nacionales 5, 6 y 7 pasan por el distrito. Además de la misa del miércoles 11, el martes 10 de noviembre a la noche está prevista una vigilia de juventud para esperar la llegada del Papa. También, creen los organizadores, será multitudinaria. “Va a ser largo, no es algo de dos horas nada más. Eso implicará generar molestias para un montón de ciudadanos, pero bueno, el Papa no viene todos los días.”

PUBLICIDAD

Por ello, la administración de Kicillof pidió una medida extraordinaria. “La cantidad de efectivos va a ser la que sea necesaria para poder garantizar esto: todo lo que es las inmediaciones, la seguridad de la gente. Va a venir gente de países limítrofes y de otras provincias, así que tenemos que garantizar la seguridad en las rutas. Es un trabajo complejo que estamos ordenando”, consideró el ministro de Seguridad provincial. Dijo, también, que no ve reticencia en que la Nación finalmente tome esa decisión y decrete feriado para los días en que León XIV esté en Argentina; al menos en las jurisdicciones por donde se desplazará. Además de Luján y Claypole, el jefe del Estado Vaticano tendrá actividades en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires y el municipio trabajan sobre la hipótesis de una concentración de 1 millón de personas, con estimaciones de seguridad que incluso la llevan a 2 millones, en una ciudad que ya casi no tiene disponibilidad hotelera y que prevé cierres de rutas y autopistas en los días previos.

PUBLICIDAD

Por su parte, el intendente de Luján, precisó que la ceremonia central “va a tener lugar en la plaza Belgrano, es delante de la basílica, va a haber un gran escenario donde exclusivamente se va a llevar a cabo la ceremonia religiosa”. También indicó que evalúan montar un segundo escenario para el coro durante la misa.

Luego de coordinar acciones por lo que será la procesión a Luján, Kicillof encabezó otra reunión puntualmente por la llegada de León XIV a Luján y Almirante Brown

Boto agregó que el municipio trabaja sobre un cambio de escala respecto de la peregrinación habitual. “Estimamos que la gente viene llegando unos días antes. Prácticamente ya no hay una habitación de hotel más disponible en todo Luján”, afirmó. Frente a esa situación, adelantó que preparan una oferta de clubes, sociedades de fomento y centros de jubilados para alojar visitantes.

PUBLICIDAD

El jefe comunal describió además el área en la que prevén la mayor concentración. “La noche anterior estimamos que se va a empezar a concentrar toda la gente desde Plaza Belgrano hacia la autovía 7”, señaló.

De las reuniones de este martes participaron los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Javier Alonso y de Ambiente, Daniela Vilar; los intendentes de Luján, Leonardo Boto; de General Rodríguez, Mauro García; de Morón, Lucas Ghi y de Ituzaingó, Pablo Descalzo; además del director de Cultos, Juan Torreiro; el diputado Mariano Cascallares; el asesor de la Comisión de Piedad Popular de la Arquidiócesis de Buenos Aires, padre Mario Miceli y el representante de la Arquidiócesis de Mercedes - Luján, padre Manuel Asenzo entre otras autoridades provinciales, municipales y religiosas.

PUBLICIDAD