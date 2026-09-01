El Reino Unido le respondió a Donald Trump tras sus dichos sobre las Islas Malvinas

El primer ministro británico, Andy Burnham

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que no descarta revisar la postura de su país respecto de las Islas Malvinas y la respuesta británica no demoró en llegar. “La soberanía reside en el Reino Unido”, manifestó el portavoz del primer ministro Andy Burnham. El último lunes, el jefe de Estado norteamericano había señalado: “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”.

Desde Downing Street insistieron en que los isleños expresaron reiteradamente su deseo de seguir siendo británicos y que su compromiso con ellos era inquebrantable.

Que Trump haya deslizado la chance de que Estados Unidos revea su histórica postura de neutralidad con respecto a la discusión sobre la soberanía del archipiélago va en sintonía con una información publicada días antes en The Telegraph que afirmaba que el gobierno del país norteamericano podía tomar esa determinación para instar al Partido Laborista a aumentar el gasto en defensa.

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Consultado este martes sobre el tema, el portavoz del primer ministro dejó clara la postura de su gobierno: “Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro”.

“Los isleños han expresado su deseo de seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable. Su derecho a la autodeterminación es primordial”, completó.

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Donald Trump dijo que Estados Unidos podría cambiar su postura de neutralidad respecto de la soberanía de las Islas Malvinas (Foto de archivo: AP/Alex Brandon)

En ese sentido, ratificó que la postura del Reino Unido respecto de las Islas Malvinas es “de larga data e inquebrantable”, cortando así de cuajo cualquier esperanza de acercamiento.

“La soberanía reside en el Reino Unido, y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial. La posición del Reino Unido es clara. Los isleños han expresado reiteradamente su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar”, reiteró el funcionario.

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Este lunes, Trump, en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, manifestó: “Siempre reviso todas las posturas. Esta es solo una de muchas”.

Javier Milei hablará en cadena nacional el jueves por el tema Malvinas

Javier Milei hablará el jueves en cadena nacional

El presidente Javier Milei les anunció a sus ministros durante la reunión de Gabinete que el jueves emitirá una cadena nacional para hablar sobre la cuestión Malvinas. El anuncio se produce después de que su par estadounidense, Donald Trump, se mostrara dispuesto a revisar la postura histórica de su país sobre la soberanía de las Islas.

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“Lo anunció ante nosotros”, reconoció a Infobae una figura del Gabinete que estuvo junto al Presidente esta mañana en la Casa Rosada minutos antes de que se diera a conocer de manera oficial. Milei ya había dado una pista de que ese tema iba a ser central en el encuentro con sus ministros. Previo a entrar a la reunión que presidió en el Salón Eva Perón, mantuvo una breve conversación con El Observador y anticipó que uno de los asuntos centrales iba a ser Malvinas.

“Ayer pasó algo muy fuerte respecto de la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo el jefe de Estado en un contacto telefónico que se originó para dialogar sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina.

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El presidente Javier Milei encabezó esta mañana una reunión de Gabinete en la Casa Rosada. Allí repasó los resultados del plan económico, las políticas de los ministerios y, principalmente, las gestiones diplomáticas vinculadas con la defensa de la soberanía sobre las Malvinas.

La Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia difundió hacia el final del encuentro que, en un tramo de la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expuso los avances de la Cancillería en materia de soberanía sobre las islas. En ese contexto, se definió que el Presidente brindará una cadena nacional el jueves por la noche, con mayores detalles sobre el tema.

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