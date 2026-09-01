Política

Milei habló sobre las Malvinas: "Ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada de los argentinos"

El presidente adelantó que en la reunión de gabinete de este martes abordarán los recientes dichos de Trump sobre el diferendo diplomático con Gran Bretaña. Además, se refirió a la despedida de Lionel Messi de la Selección y al posible regreso de la F1 al país

El Observador
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El presidente Javier Milei se refirió a los dichos de Donald Trump, quien ayer se mostró dispuesto a revisar la postura histórica de los Estados Unidos sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

En declaraciones al periodista Luis Gasulla en radio El Observador, Milei anticipó que hablarán de la cuestión en la reunión de Gabinete convocada para este martes.

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“Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, dijo el jefe de Estado en un contacto telefónico que se originó para dialogar sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina.

Trump dijo que revisa la posición de Estados Unidos sobre las Malvinas, y Milei lo abordará en gabinete

El lunes 31 de agosto, Trump afirmó ante periodistas en el Salón Oval que su gobierno está evaluando su postura sobre el archipiélago del Atlántico Sur, administrado por el Reino Unido pero reclamado por Argentina. “Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas”, respondió el mandatario estadounidense cuando fue consultado al respecto. Washington sostuvo históricamente una posición de neutralidad en el conflicto de soberanía desde la guerra de 1982, sin tomar partido por ninguno de los dos países.

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Milei, sin profundizar en detalles, confirmó que el tema estaría en la agenda del encuentro ministerial: “Ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, afirmó.

Gasulla, al cierre del diálogo, aludió a Malvinas entre las posibles novedades del año, junto a la Fórmula 1 y una eventual visita del Papa al país.

El mandatario también anticipó que la reunión de gabinete tendría como disparador un artículo del ministro Federico Sturzenegger, quien —según describió Milei— “demuestra con siete variables muy fuertes, una a una, cada una de las mentiras que se dedican a propagar determinados periodistas y determinados medios de comunicación que no quieren que a la Argentina le vaya bien”. Luego, indicó, se pasaría al repaso habitual de los ministerios.

Infobae anticipó esta mañana que también podrían surgir medidas para atenuar la situación de las familias en mora.

Milei calificó la partida de Messi como “el dolor de saber que el mejor de todos los tiempos ya no va a vestir nuestra casaca”

La entrevista se inició con una extensa reflexión del presidente sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, anunciado el 31 de agosto por el propio jugador en sus redes sociales, tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

“Es el dolor de saber que el mejor de todos los tiempos ya no va a vestir nuestra casaca”, declaró Milei, quien además subrayó su vínculo personal con la figura del rosarino: “Hay conferencias mías hablando de Messi por todas partes del mundo y, además, bancando en ese momento tan duro que transitó con la Selección Argentina también.” El mandatario describió la partida del capitán albiceleste como “un dolor enorme” y a la vez como “una situación absolutamente entendible” para alguien que lleva más de veintidós años en el alto rendimiento.

El presidente invocó un estudio inglés para ilustrar la excepcionalidad estadística del rosarino

Milei rememoró que los domingos se reúne habitualmente con el profesor de su hermana y que, antes del Mundial, vio un video de 800 goles de Messi dividido en dos sesiones. “Le puedo asegurar que usted lo mira y no hay lugar a la repetición, porque imagínese que si empieza a tener la repetición no termina más. Y es demoledor ver gol, gol, gol tras gol”, dijo.

El mandatario hizo referencia a un artículo académico de origen británico —al que denominó “Messi es imposible”— que mide el rendimiento de los jugadores en todas las facetas del juego. “Lo normal es que usted sea muy bueno en unos y en otros esté debajo del promedio. La característica de Messi es que es el mejor en todas las facetas del juego”, explicó. Señaló además que jugadores de élite como Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo presentan dos o tres desvíos respecto a la media, mientras que “Messi tiene más de seis desvíos respecto a la media. No es normal cómo juega al fútbol Messi”.

Milei atribuyó las críticas históricas al jugador a una “pasión autodestructiva” argentina

Al recordar que una parte de la prensa y los aficionados locales cuestionaron al capitán durante años, el presidente no evitó la referencia al festejo mundialista de Qatar 2022: “Recuerde lo que le cantaban a los periodistas después de ganar la Copa del Mundo. Recuerde que en un momento le dejaron de hablar a los periodistas.”

Milei vinculó esa tendencia crítica con lo que describió como una cultura nacional condicionada por décadas de fracasos colectivos. “Argentina se acostumbró a ser un país perdedor durante cien años”, sostuvo, y añadió que uno de los desafíos pendientes es “reconstruir el sentimiento de que podemos ganar y que podemos ser los mejores”. “En algún momento nos vamos a poder convencer de que efectivamente somos los mejores y cuando ello entre en nuestras conciencias no nos va a parar nadie. Es más, lo estamos logrando aún con la máquina de impedir a todo vapor”, afirmó.

“Vamos a recuperar los fierros”: Milei cerró con una referencia a la Fórmula 1

Sobre el final del diálogo, el presidente amplió su entusiasmo más allá del fútbol: “No solo es la pasión del fútbol, ahora vamos a recuperar los fierros. Mire si recuperamos la Fórmula 1”, señaló, en alusión a los rumores sobre el regreso de un Gran Premio de Argentina al calendario de la máxima categoría del automovilismo.

Messi, de 39 años, cerró su etapa en la Albiceleste con 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, tras haber conquistado el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América (2021 y 2024) y haber disputado las finales de 2014 y 2026. En su carta de despedida, publicada en Instagram, el rosarino escribió: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.”

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