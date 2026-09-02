Política

“Si salen las camionetas, las prendemos fuego”: bloqueo y amenazas del Sindicato de Camioneros contra una empresa de logística en La Paternal

Tuvo que intervenir la Infantería luego de que unos 50 empleados y activistas gremiales impidieron el acceso y la salida de vehículos de una compañía de logística ante el despido de un trabajador. Qué dicen las nuevas leyes con artículos antibloqueos

Personas reunidas de noche junto a un camión Scania blanco, automóviles y una entrada con un cartel de Arata
El bloqueo sindical en la empresa Webpack derivó en la intervención de la Infantería
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La empresa WebPack, que brinda servicios de logística para Mercado Libre, fue bloqueada en la madrugada de este miércoles por unos 50 empleados y activistas del Sindicato de Camioneros en protesta por el despido de un trabajador y, en medio de amenazas de “prender fuego” las camionetas que salieran del lugar, tuvo que intervenir la Infantería para liberar el acceso a sus instalaciones, ubicadas en el barrio de La Paternal.

El conflicto comenzó luego de que la empresa decidió echar sin causa a uno de sus 164 empleados, pagándole la indemnización que marca la ley, lo se generó un conflicto que motivó la intervención del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) a través de su abogado, Pablo Abdón Torres Barthe.

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A partir del despido, según afirmó el abogado a Infobae, los directivos de la empresa fueron citados a la sede del Sindicato de Camioneros, donde los recibió Jorge Luis Amador, secretario de la rama de Correos, quien les advirtió que no podían despedir gente que no había sido sancionada, ante lo cual se le explicó que se trataba de un despido sin causa por motivos de reestructuración.

Furgonetas de color blanco con detalles rojos y el nombre de la marca Webpack alineadas dentro de un depósito industrial
El bloqueo sindical impidió la entrada y salida de vehículos de la empresa WebPack

La respuesta del dirigente sindical, de acuerdo con Torres Barthe, fue “En Camioneros no están permitidos los despidos”. Cuando los directivos le explicaron que “la ley permite” la posibilidad de echar empleados, Amador les contestó: “Ustedes manéjense con la ley y nosotros nos vamos a manejar con nuestro método”.

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“Así fue como bloquearon la empresa y amenazaron a todos los fleteros tercerizados que no tienen nada que ver y que se fueron sin cargar las camionetas”, dijo el abogado del MEAB, que anticipó que harán las denuncias correspondientes por las amenazas que recibieron los empleados. “Al gerente general le dijeron que si salían la camioneta se las prendían fuego”, agregó.

La protesta extorsiva sólo se levantó luego de que intervinieron efectivos de Infantería y así pudo normalizarse la actividad que desarrolla la empresa.

Pablo Moyano y Hugo Moyano portada
Hugo Moyano y su hijo Pablo, líderes del Sindicato de Camioneros

En su sitio web, WebPack se presenta como “parte de un grupo empresario con más de 35 años de experiencia en servicios de logística y distribución postal”, que, según se detalla, cuenta con “más de 6300 m2 en naves para operación, un centro de procesamiento con capacidad para más de 50.000 paquetes, 48 dársenas de despacho con capacidad para más de 12.000 envíos por hora y más de 700 móviles para distribución”.

El episodio remite a otro que se registró el 8 del mes pasado en la planta del servicio de correo privado OCA de Avellaneda cuando, según el diario La Nación, un grupo del Sindicato de Camioneros irrumpió en las instalaciones y paralizó la actividad en rechazo a una serie de despidos anunciados por la compañía.

Los trabajadores de la empresa, de acuerdo con la nota, denunciaron que “una ‘patota’ del gremio al mando de Amador, ingresó en la planta COB de Avellaneda, golpeó a uno de los empleados de seguridad de 19 años y llevó a cabo una asamblea en el lugar”.

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El bloqueo de Camioneros en el Parque Industrial Ader, en Villa Adelina, se sumó al auge de esas protestas en 2021 (Foto Gastón Taylor)

“Vinieron los de Camioneros en patota, con camperas de correo Ocasa, estaban todos asustados por cómo vinieron, y diciendo que los mandó Hugo Moyano”, denunciaron los trabajadores, según La Nación.

La vigencia de la Ley Bases y de la Ley de Modernización Laboral hizo que se redujeran notablemente los bloqueos sindicales contra las empresas ya que ambas normas penalizan a los responsables de ese tipo de protestas.

Fue determinante el artículo 94 de la Ley Bases que considera los bloqueos como “grave injuria laboral” y que da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones que atormentan a las pymes.

Hombre de mediana edad con cabello oscuro y canoso, viste camisa blanca, chaleco oscuro con puntos claros y corbata roja, sobre un fondo beige liso
Pablo Abdón Torres Barthe, abogado del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB)

Por su parte, el artículo 134 de la ley de Modernización Laboral hace un agregado que apunta de manera directa contra los líderes de los sindicatos: considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”. El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.

Para la baja de este tipo de protestas extorsivas fue clave también el protocolo antibloqueos instrumentado en septiembre de 2024 por Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, que establece la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales para actuar contra ese tipo de protestas.

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