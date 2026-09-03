Política

De la Basílica de Luján al Cottolengo Don Orione: la comitiva del papa León XIV recorrió las sedes de la visita

En el recorrido también participaron representantes de la Presidencia, la Cancillería, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para coordinar aspectos logísticos de las actividades previstas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Raúl Pizarro, el vicepresidente de la CEA; José Salas Castañeda, el líder de la comitiva papal; y Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires
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En medio de los preparativos para la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, las autoridades argentinas y los representantes de la Santa Sede realizaron este jueves una jornada técnica de coordinación en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y la provincia.

La comitiva estuvo integrada por equipos de la Secretaría General de la Presidencia, la delegación del Vaticano, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina y la Cancillería, que avanzaron en tareas de relevamiento vinculadas con la logística y la organización de las actividades previstas durante la visita.

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Según pudo saber Infobae, durante la recorrida, los funcionarios y representantes eclesiásticos visitaron el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, el Cottolengo Don Orione, la Basílica de Luján y la Villa Marista, sitios incluidos en la agenda preliminar del Santo Padre.

El operativo forma parte del esquema de coordinación que llevan adelante los organismos nacionales, la representación vaticana y las autoridades de las jurisdicciones involucradas en la planificación integral del viaje del Sumo Pontífice a la Argentina.

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Varios hombres vestidos con alzacuellos clericales caminan por una iglesia entre bancos de madera y columnas de piedra
El sacerdote José Salas Castañeda junto al nuncio Wallach y Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Luján-Mercedes, en el interior de la Basílica de Luján

Después de que la visita del papa León XIV fuera confirmada, esta semana se puso en marcha la revisión final de los escenarios por donde pasaría el líder religioso. Se trata de una etapa clave para terminar de definir la agenda oficial del viaje, que ya tiene fechas y jurisdicciones confirmadas, aunque todavía debe recibir la validación final del Vaticano.

El recorrido incluirá la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con actividades de perfil institucional, celebraciones religiosas y visitas a espacios ligados a situaciones de vulnerabilidad social. La lógica general del programa ya está trazada, pero las inspecciones en curso pueden derivar en ajustes antes de la aprobación definitiva desde Roma.

Dentro del esquema previsto, uno de los momentos centrales será la recepción del pontífice por parte del presidente Javier Milei en la Casa Rosada, en lo que aparece como la principal actividad institucional del arranque de la visita.

Varios hombres con trajes oscuros y alzacuellos eclesiásticos hablan frente a la fachada y las puertas de una catedral de estilo gótico
La comitiva oficial visitó la Basílica Nuestra Señora de Luján en medio de los preparativos para la visita del Santo Padre

Si bien ya existe un recorrido trazado, este es meramente tentativo. En este sentido, la agenda oficial se anunciará luego de que se realice la evaluación técnica y pastoral. Esto podría implicar la eliminación y/o modificación de las actividades planteadas.

Buenos Aires concentrará actos masivos, reuniones sectoriales y visitas sociales

Entre las sedes bajo análisis en la capital figura el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, como una de las principales opciones para una convocatoria multitudinaria. La evaluación técnica incluye accesos, circulación peatonal, transporte público, corredores de seguridad y capacidad de evacuación.

También está en estudio la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero, donde podría realizarse un encuentro con representantes del mundo de la producción y el trabajo, con participación de empresarios, trabajadores y dirigentes sindicales.

A la vez, la agenda contempla una visita a una unidad penitenciaria, que todavía no fue confirmada. Devoto aparece entre las alternativas, aunque no es la única opción analizada. En paralelo, el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, se mantiene entre los lugares considerados para una actividad vinculada con personas con discapacidad.

Dos hombres con camisa de cuello clerical y saco negro conversan dentro de un templo de piedra con bancas al fondo
El nuncio Michael Wallace Banach y Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires

Tras su paso por el área metropolitana, el viaje prevé una escala en Córdoba, donde la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) surge como la alternativa con mayor nivel de avance para una de las actividades principales del paso papal por la provincia.

Más tarde, el Papa regresaría a Buenos Aires para dirigirse a Luján, donde se proyecta una misa multitudinaria en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los puntos más consolidados del programa por su valor religioso y capacidad de convocatoria.

Por otro lado, uno de los tramos que aún no tiene definición es el acto con jóvenes. Entre las variantes aparece el estadio Monumental de River Plate, una opción que ofrece infraestructura, accesos y experiencia previa en grandes eventos.

La otra posibilidad en análisis es la Avenida 9 de Julio, que permitiría una convocatoria más amplia, aunque con una complejidad operativa mucho mayor por su impacto sobre el tránsito, el transporte público y los dispositivos sanitarios y de seguridad.

Según indicaron fuentes oficiales a este medio, la coordinación general de la visita está en manos del Gobierno nacional, que activó una mesa de trabajo interjurisdiccional para articular seguridad, movilidad, atención sanitaria, infraestructura, comunicación oficial y traslados.

En ese esquema, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tiene a su cargo la coordinación política e institucional desde la Casa Rosada. En el plano diplomático, la Cancillería sostiene el vínculo con el Vaticano, mientras la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina participan en la preparación pastoral y organizativa.

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