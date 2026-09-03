Javier Milei volvió de Chile y ya está grabando en Casa Rosada la cadena nacional por Malvinas

El mandatario nacional brindará un mensaje esta noche (Captura de video)

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La última vez que el presidente Javier Milei reunió a todo el Gabinete para que lo acompañe en el momento de hacer un anuncio por cadena nacional fue en septiembre del 2025, cuando confirmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permitió a la Argentina salir definitivamente del cepo. Este jueves, el mandatario hará lo mismo para brindar un mensaje vinculado al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas que permanece bajo un estricto secreto, pero generó expectativa.

De acuerdo con lo que pudo confirmar Infobae, una de las medidas en las que estuvo trabajando en los últimos días el Gobierno tiene que ver con un proyecto de ley que se enviará próximamente al Congreso y que planteará sanciones más duras para las empresas que operen en el archipiélago.

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Este fue un tema recurrente en estas semanas, debido a episodios como el del buque petrolero de bandera británica VS Promise, que amarró en el puerto de Ushuaia, algo prohibido en el marco de la disputa con el Reino Unido.

Asimismo, también causó polémica el proyecto Sea Lion, de las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, de capitales ingleses e israelíes, respectivamente, para explorar la posibilidad de extraer crudo de las islas.

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El canciller, Pablo Quirno

El asunto tuvo especial repercusión debido a la buena relación que hay actualmente entre Argentina y el país de Medio Oriente, que argumenta extra oficialmente que se trata de una compañía privada y de una iniciativa que recién está en la etapa de evaluación.

El Presidente arribó a Buenos Aires poco después de las 15:40, tras su visita relámpago a Santiago de Chile, y desde Aeroparque se dirigió inmediatamente a la Casa Rosada, a donde llegó minutos antes de las 16:00 para grabar la cadena nacional.

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No obstante, los preparativos se demoraron más de una hora y las cámaras recién se prendieron a las 17:25. El mensaje se transmitirá a las 21:00, después de un proceso de revisión.

Alrededor del mandatario, en el Salón Blanco de Balcarce 50 se sentaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis “Toto” Caputo (Economía) Carlos Presti (Defensa), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Pablo Quirno (Cancillería) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

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Además, estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, representando a la pata legislativa.

Detrás de cámara, observando todo se encontraban el asesor presidencial, Santiago Caputo; el vocero, Adrián Ravier, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

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En la elaboración de todas las medidas que se anunciarán, además de la Cancillería, también participó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), pero no se convocó para la grabación a su titular, Cristian Auguadra.

La última cadena nacional de Milei con todo su Gabibete (@OPRArgentina)

En la previa de la grabación hubo un fuerte hermetismo sobre lo que se iba a comunicar en la cadena nacional, aunque con el correr de las horas trascendieron varias versiones, principalmente vinculadas a medidas en torno al reclamo internacional.

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Actualmente, la Argentina lleva adelante su queja contra el Reino Unido por la ocupación en las islas Malvinas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ya instó a ambas partes a sentarse a dialogar para llegar a un acuerdo, todavía sin muchos resultados.

Recientemente, el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a este tema y se mostró ambiguo respecto de su posición en el conflicto, pero sí cuestionó a Londres por no haber brindado apoyo militar durante la guerra en Irán.

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“Estuve allí en 1982. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, señaló, durante una entrevista con un medio inglés.

En Argentina, aseguran que estas declaraciones no influyeron en la decisión de Milei de hablar sobre las Malvinas, sino que es algo que ya se venía planificando, aunque la buena relación entre el libertario y el republicano es un factor que influye.

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El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

El líder de la Casa Rosada fue uno de los primeros jefes de Estado que aceptó la invitación de Trump a ser un Miembro Fundador del Board of Peace (La Junta de La Paz, en español), el organismo que el presidente norteamericano creó para posicionarse al frente de la resolución de diferentes conflictos globales.

El grupo fue anunciado el 29 de septiembre de 2025, en el marco de la presentación de un plan para solucionar, en primer lugar, la disputa territorial en la Franja de Gaza.

Esta entidad está compuesta también por el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de los EEUU en Medio Oriente, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; el ex ministro de Exteriores búlgaro, Nickolay Mladenov y el ex primer ministro británico Tony Blair.