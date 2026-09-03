Política

Argentina pone a prueba Link 16, la tecnología que permitirá a los F-16 compartir información con los aviones de vigilancia de la Armada

Andrei Serbin Pont explicó en Infobae al Mediodía cómo las primeras pruebas entre los F-16 y los P-3C Orion permiten avanzar en la coordinación de las capacidades de combate, vigilancia y reconocimiento de ambas fuerzas

Guardar

La Fuerza Aérea Argentina y la Armada dieron un nuevo paso en la integración de sus capacidades con las primeras pruebas destinadas a conectar operativamente a los F-16 con los P-3C Orion. La actividad se realizó en Río Cuarto y permitió comenzar a establecer los mecanismos para que ambas plataformas puedan intercambiar información durante una operación.

Durante su columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont destacó el desafío operativo que implica vincular las capacidades de vigilancia del P-3 con las de combate del F-16. “Que el P-3 pueda identificar un buque en el mar argentino, marcarlo y comunicárselo al F-16 es un desafío de por sí”, señaló.

PUBLICIDAD

La combinación de ambas plataformas permite aprovechar las capacidades específicas de cada una. El P-3 Orion está destinado a tareas de patrulla, vigilancia, reconocimiento e inteligencia, mientras que el F-16 es una aeronave de combate multipropósito.

primer vuelo de un F-16 argentino
Argentina puso a prueba Link 16 para conectar a los F-16 con los P-3C Orion y compartir información operativa entre la Fuerza Aérea y la Armada

Link 16, la clave para conectar a los F-16 con los P-3

La integración requiere un sistema capaz de transmitir información entre las distintas plataformas. En este caso, se trata de Link 16, un enlace de datos utilizado por Estados Unidos y países de la OTAN para compartir información táctica.

PUBLICIDAD

El sistema permite que la información obtenida por una plataforma pueda ser compartida con otras unidades que participan de una misma operación, lo que amplía las posibilidades de coordinación entre aeronaves con funciones diferentes.

Serbin Pont destacó además la autorización de Estados Unidos para que Argentina pudiera incorporar esta capacidad. “Una de las cosas que lo destacó es que Estados Unidos le dé la luz verde al Link 16 para Argentina”, sostuvo.

Argentina adquirió 24 F-16 a Dinamarca para renovar su capacidad de combate supersónico. Los primeros ejemplares comenzaron a operar desde Río Cuarto, donde se desarrolla parte del proceso de incorporación y entrenamiento, antes del traslado de la flota a su destino definitivo en Tandil.

primer vuelo de un F-16 argentino
Estados Unidos autorizó a la Argentina a incorporar Link 16, una capacidad clave para la interoperabilidad de los F-16 y los P-3C Orion

En paralelo, la Armada avanza con la incorporación de cuatro P-3C Orion adquiridos a Noruega. Dos de las aeronaves ya se encuentran en Trelew y se espera la llegada de un tercer ejemplar. El avión que participó de las pruebas en Río Cuarto fue uno de los primeros incorporados.

El P-3 es una aeronave que se destaca por sus capacidades de inteligencia y de reconocimiento”, remarcó Serbin Pont.

La interoperabilidad también alcanza a otros países

El desarrollo de esta capacidad puede ampliar las posibilidades de Argentina para participar en ejercicios combinados con fuerzas que utilizan sistemas compatibles.

Serbin Pont puso como ejemplo a Chile, que opera F-16 y mantiene una agenda de cooperación militar con Argentina. “El día de mañana se hacen ejercicios conjuntos con Chile, algo que debería estar pasando con cada vez más frecuencia”, planteó.

Las primeras pruebas en Río Cuarto buscaron establecer mecanismos para que los F-16 y los P-3C Orion intercambien datos durante una operación (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)
Las primeras pruebas en Río Cuarto buscaron establecer mecanismos para que los F-16 y los P-3C Orion intercambien datos durante una operación (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

En ese escenario, la utilización de sistemas compatibles permitiría ampliar el intercambio de información durante las operaciones. “Los F-16 chilenos van a poder comunicar datos con los F-16 argentinos y los P-3 argentinos y viceversa”, explicó.

La experiencia desarrollada en Río Cuarto funciona así como una primera instancia para que las distintas fuerzas incorporen procedimientos comunes y puedan operar sobre una misma situación con información compartida.

Black Hawk: el Ejército también avanza en la modernización de su flota

Además, Serbin Pont se refirió al proceso de renovación de los helicópteros del Ejército Argentino y anticipó novedades sobre la posible incorporación de UH-60 Black Hawk.

Se está hablando de que finalmente se viene el primer lote de helicópteros Black Hawk”, afirmó. Según explicó, el esquema que se analiza contempla la llegada de dos ejemplares antes de fin de año y otros dos durante el próximo, aunque aclaró que la información todavía se encuentra en desarrollo.

El Ejército Argentino avanza en la modernización de su flota con la posible incorporación de helicópteros UH-60 Black Hawk (Wikimedia Commons)
El Ejército Argentino avanza en la modernización de su flota con la posible incorporación de helicópteros UH-60 Black Hawk (Wikimedia Commons)

La eventual incorporación forma parte de un proceso más amplio de modernización de la flota de ala rotatoria. Los Black Hawk podrían reemplazar progresivamente a los UH-1H que todavía permanecen en servicio, mientras que para los Huey 2 se analiza como alternativa la incorporación de Bell 407, un modelo que ya comenzó a sumarse a las Fuerzas Armadas.

Poder modernizar los sistemas de ala rotatoria del Ejército es una cosa que tiene mucha demanda”, sostuvo Serbin Pont.

La integración de los F-16 y los P-3 Orion muestra que el proceso de modernización no se limita a incorporar nuevas aeronaves. El objetivo también es conectarlas, compartir información y generar capacidades de operación conjunta, una condición cada vez más relevante para las misiones de vigilancia, defensa y los ejercicios combinados con otras fuerzas.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

F-16P-3 OrionFuerza AéreaFuerzas ArmadasDefensa nacionalRío CuartoAndrei Serbin PontInfobae al MediodíaInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno porteño celebró la aprobación de la obligatoriedad escolar desde la sala de 3: "Empezar antes es achicar brechas"

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la medida que obtuvo la sanción en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. "Los primeros años son decisivos para el desarrollo de cada chico", afirmó

El Gobierno porteño celebró la aprobación de la obligatoriedad escolar desde la sala de 3: "Empezar antes es achicar brechas"

Malvinas: un especialista analizó el nuevo escenario tras las declaraciones de Trump y advirtió sobre un riesgo estratégico

Ezequiel Magnani, magíster en Estudios Internacionales, abordó en Infobae a la Tarde el avance de Sea Lion, el papel de Washington en el Atlántico Sur y los desafíos de la Argentina frente al Reino Unido

Malvinas: un especialista analizó el nuevo escenario tras las declaraciones de Trump y advirtió sobre un riesgo estratégico

Javier Milei volvió de Chile y ya está grabando en Casa Rosada la cadena nacional por Malvinas

El Presidente estará acompañado por todo el Gabinete al momento de dar el discurso que se emitirá a las 21:00. Hermetismo total en el Gobierno sobre el contenido del mensaje

Javier Milei volvió de Chile y ya está grabando en Casa Rosada la cadena nacional por Malvinas

Los mil días de Milei: claves de un giro inédito, entre resultados, conflictos y un futuro abierto

El Presidente llegó a la Casa Rosada con una economía colapsada, sin gobernadores y con una mínima representación parlamentaria. Bajó la inflación y la pobreza, frenó el déficit, desreguló la economía y alineó al país con Estados Unidos e Israel. Los desafíos pendientes y las elecciones que vienen

Los mil días de Milei: claves de un giro inédito, entre resultados, conflictos y un futuro abierto

Milei mantuvo una corta bilateral con Kast en Chile: la mención por el Estrecho de Magallanes a horas de la cadena nacional por Malvinas

La cita en Santiago se extendió durante unos 40 minutos y se trató del tercer cara a cara entre en lo que va del año. En el país trasandino sostienen que hubo una mención hacia el argentino sobre el canal bioceánico. La derecha chilena pide la extradición de un exguerrillero que está en el país

Milei mantuvo una corta bilateral con Kast en Chile: la mención por el Estrecho de Magallanes a horas de la cadena nacional por Malvinas

DEPORTES

El club de la Premier que está interesado en Mauro Icardi: “Es una telenovela andante, pero podría funcionar”

El club de la Premier que está interesado en Mauro Icardi: “Es una telenovela andante, pero podría funcionar”

El gesto viral de la futbolista Trinity Rodman con su novio tenista en pleno partido del US Open: la particular camiseta que lució

US Open: Francisco Cerúndolo saldó una cuenta pendiente y avanzó por primera vez a la tercera ronda

La postura que tomó Julián Álvarez en el Atlético de Madrid tras su fallido traspaso al Barcelona

Lewis Hamilton contó los secretos de la Ferrari F-40 que restauró: apenas 69 kilómetros, 30 años guardada debajo de una funda y una sorpresa en el motor

TELESHOW

La escapada familiar de Daniela Christiansson a Francia: paisajes de ensueño, diversión y una ausencia que se hizo notar

La escapada familiar de Daniela Christiansson a Francia: paisajes de ensueño, diversión y una ausencia que se hizo notar

La sorpresa de Darío Barassi ante el insulto de un participante en vivo: "No se puede"

Herrera–Sattler: la banda de cuarteto Q'Lokura lanzó una misteriosa campaña y desató todo tipo de teorías

Rocío Marengo celebró los 9 meses de su hijo Isidro: "Amor de mi vida"

El divertido reclamo de Matías Martin al programa de Jimena Monteverde: “Que manden un platito de comida”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala busca aprovechar el acceso preferencial a Estados Unidos para impulsar su oferta de plantas ornamentales

Guatemala busca aprovechar el acceso preferencial a Estados Unidos para impulsar su oferta de plantas ornamentales

La incorporación laboral de la juventud en El Salvador combina alta participación con desigualdades estructurales

Miss Grand Nicaragua: la convocatoria en EE.UU. que surge luego que el régimen negara el ingreso al país del director del certamen

El Gobierno de Costa Rica se pronuncia tras la reforma constitucional en Nicaragua y denuncia mayor deterioro democrático

El “mito de la víctima perfecta” frena denuncias y refuerza la impunidad de casos de violencia en El Salvador