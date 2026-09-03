Argentina pone a prueba Link 16, la tecnología que permitirá a los F-16 compartir información con los aviones de vigilancia de la Armada

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La Fuerza Aérea Argentina y la Armada dieron un nuevo paso en la integración de sus capacidades con las primeras pruebas destinadas a conectar operativamente a los F-16 con los P-3C Orion. La actividad se realizó en Río Cuarto y permitió comenzar a establecer los mecanismos para que ambas plataformas puedan intercambiar información durante una operación.

Durante su columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont destacó el desafío operativo que implica vincular las capacidades de vigilancia del P-3 con las de combate del F-16. “Que el P-3 pueda identificar un buque en el mar argentino, marcarlo y comunicárselo al F-16 es un desafío de por sí”, señaló.

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La combinación de ambas plataformas permite aprovechar las capacidades específicas de cada una. El P-3 Orion está destinado a tareas de patrulla, vigilancia, reconocimiento e inteligencia, mientras que el F-16 es una aeronave de combate multipropósito.

Argentina puso a prueba Link 16 para conectar a los F-16 con los P-3C Orion y compartir información operativa entre la Fuerza Aérea y la Armada

Link 16, la clave para conectar a los F-16 con los P-3

La integración requiere un sistema capaz de transmitir información entre las distintas plataformas. En este caso, se trata de Link 16, un enlace de datos utilizado por Estados Unidos y países de la OTAN para compartir información táctica.

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El sistema permite que la información obtenida por una plataforma pueda ser compartida con otras unidades que participan de una misma operación, lo que amplía las posibilidades de coordinación entre aeronaves con funciones diferentes.

Serbin Pont destacó además la autorización de Estados Unidos para que Argentina pudiera incorporar esta capacidad. “Una de las cosas que lo destacó es que Estados Unidos le dé la luz verde al Link 16 para Argentina”, sostuvo.

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Argentina adquirió 24 F-16 a Dinamarca para renovar su capacidad de combate supersónico. Los primeros ejemplares comenzaron a operar desde Río Cuarto, donde se desarrolla parte del proceso de incorporación y entrenamiento, antes del traslado de la flota a su destino definitivo en Tandil.

Estados Unidos autorizó a la Argentina a incorporar Link 16, una capacidad clave para la interoperabilidad de los F-16 y los P-3C Orion

En paralelo, la Armada avanza con la incorporación de cuatro P-3C Orion adquiridos a Noruega. Dos de las aeronaves ya se encuentran en Trelew y se espera la llegada de un tercer ejemplar. El avión que participó de las pruebas en Río Cuarto fue uno de los primeros incorporados.

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“El P-3 es una aeronave que se destaca por sus capacidades de inteligencia y de reconocimiento”, remarcó Serbin Pont.

La interoperabilidad también alcanza a otros países

El desarrollo de esta capacidad puede ampliar las posibilidades de Argentina para participar en ejercicios combinados con fuerzas que utilizan sistemas compatibles.

Serbin Pont puso como ejemplo a Chile, que opera F-16 y mantiene una agenda de cooperación militar con Argentina. “El día de mañana se hacen ejercicios conjuntos con Chile, algo que debería estar pasando con cada vez más frecuencia”, planteó.

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Las primeras pruebas en Río Cuarto buscaron establecer mecanismos para que los F-16 y los P-3C Orion intercambien datos durante una operación (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

En ese escenario, la utilización de sistemas compatibles permitiría ampliar el intercambio de información durante las operaciones. “Los F-16 chilenos van a poder comunicar datos con los F-16 argentinos y los P-3 argentinos y viceversa”, explicó.

La experiencia desarrollada en Río Cuarto funciona así como una primera instancia para que las distintas fuerzas incorporen procedimientos comunes y puedan operar sobre una misma situación con información compartida.

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Black Hawk: el Ejército también avanza en la modernización de su flota

Además, Serbin Pont se refirió al proceso de renovación de los helicópteros del Ejército Argentino y anticipó novedades sobre la posible incorporación de UH-60 Black Hawk.

“Se está hablando de que finalmente se viene el primer lote de helicópteros Black Hawk”, afirmó. Según explicó, el esquema que se analiza contempla la llegada de dos ejemplares antes de fin de año y otros dos durante el próximo, aunque aclaró que la información todavía se encuentra en desarrollo.

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El Ejército Argentino avanza en la modernización de su flota con la posible incorporación de helicópteros UH-60 Black Hawk (Wikimedia Commons)

La eventual incorporación forma parte de un proceso más amplio de modernización de la flota de ala rotatoria. Los Black Hawk podrían reemplazar progresivamente a los UH-1H que todavía permanecen en servicio, mientras que para los Huey 2 se analiza como alternativa la incorporación de Bell 407, un modelo que ya comenzó a sumarse a las Fuerzas Armadas.

“Poder modernizar los sistemas de ala rotatoria del Ejército es una cosa que tiene mucha demanda”, sostuvo Serbin Pont.

La integración de los F-16 y los P-3 Orion muestra que el proceso de modernización no se limita a incorporar nuevas aeronaves. El objetivo también es conectarlas, compartir información y generar capacidades de operación conjunta, una condición cada vez más relevante para las misiones de vigilancia, defensa y los ejercicios combinados con otras fuerzas.

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