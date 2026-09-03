Malvinas: un especialista analizó el nuevo escenario tras las declaraciones de Trump y advirtió sobre un riesgo estratégico

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Las declaraciones de Donald Trump sobre las Islas Malvinas volvieron a poner la disputa entre la Argentina y el Reino Unido en el centro de la agenda. En ese contexto, Ezequiel Magnani analizó en Infobae a la Tarde el escenario que se abre para Buenos Aires y advirtió sobre los riesgos de hacer depender la política de soberanía de la relación personal entre Javier Milei y el presidente estadounidense.

Para el especialista, Argentina debe aprovechar las oportunidades que ofrece el actual contexto sin confundir el vínculo con una administración de Washington con una política de Estado. Al mismo tiempo, señaló otros factores que pueden modificar el escenario en el Atlántico Sur, como el desarrollo petrolero de Sea Lion y la capacidad británica para sostener su presencia en las islas.

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“Atar la cuestión Malvinas a una administración estadounidense que puede estar de salida es muy riesgoso y muy peligroso”, afirmó Magnani.

Uno de los aspectos que, a su juicio, suele quedar relegado en la discusión es la distancia que separa al Reino Unido del archipiélago. “Operativamente, en términos logísticos, están lejos”, sostuvo. Según explicó, la base británica de Ascensión se encuentra a unos 12 días de Malvinas, mientras que el trayecto desde Plymouth demanda aproximadamente una semana. “Son 12.500 kilómetros de distancia para sostener un complejo militar”, remarcó.

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Magnani señaló que la distancia logística entre el Reino Unido y las Islas Malvinas condiciona la capacidad británica para sostener su complejo militar en el Atlántico Sur (REUTERS/Matias Baglietto)

Sea Lion y el nuevo escenario petrolero

El avance del proyecto Sea Lion aparece, para Magnani, como uno de los factores capaces de alterar las condiciones económicas y estratégicas de la disputa. La iniciativa, ubicada en la Cuenca Norte de Malvinas, podría alcanzar una escala significativa de producción. “Sería un cambio de juego, sobre todo si logran llegar a la fase tres, que son 180 mil barriles por día”, sostuvo.

Una producción de esa magnitud, explicó, fortalecería la infraestructura de Puerto Argentino y aumentaría la autonomía económica de las islas. Por eso consideró que la Argentina debería actuar antes de que el proyecto alcance una etapa irreversible, utilizando una combinación de presión y alternativas.

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La propuesta incluye aumentar los costos para las empresas que operan en las islas y, al mismo tiempo, ofrecer infraestructura argentina para determinadas etapas de la actividad petrolera. En ese punto destacó el papel de Navitas Petroleum, que adquirió el 65% del proyecto a Harbour Energy. “Navitas Petroleum es la que posibilita la explotación en Sea Lion, porque es la que pone la mayor cantidad de capital”, explicó.

Magnani también vinculó la presencia de Navitas con la relación entre el gobierno de Milei e Israel. Recordó que exfuncionarios de Benjamin Netanyahu forman parte de la conducción de la compañía y planteó que Buenos Aires podría utilizar ese vínculo para ejercer presión. “Para un aliado incondicional como la Argentina, me parece que se puede hacer y mucho”, afirmó.

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El especialista sostuvo que la Argentina debe aprovechar el contexto internacional sin confundir una administración de Washington con una política de Estado sobre Malvinas (Infobae en Vivo)

El papel de Estados Unidos en la disputa

Para Magnani, el principal límite de cualquier expectativa argentina está en la manera en que Washington interpreta el valor estratégico del Reino Unido en la región. “Gran Bretaña funciona como un actor estabilizador en el Atlántico Sur para Estados Unidos”, sostuvo.

El especialista recordó que la posición oficial de Washington sobre la soberanía de las islas continúa siendo neutral y consideró muy poco probable que Estados Unidos reconozca en el corto plazo los derechos argentinos. Eso no significa, sin embargo, que carezca de importancia en una eventual negociación.

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“En cualquier redistribución territorial pacífica conforme al derecho que pueda haber en Malvinas va a estar Estados Unidos en la mesa de negociación”, afirmó.

Por eso, Magnani consideró insuficiente cualquier estrategia argentina basada exclusivamente en la expectativa de que Washington termine desplazando al Reino Unido. “Pensar que Estados Unidos va a reemplazar al Reino Unido con la Argentina, que gasta 0,5% de su PBI en defensa, es un poco realismo mágico”, planteó.

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Magnani afirmó que Estados Unidos mantiene una posición neutral sobre la soberanía de Malvinas y considera al Reino Unido un actor estabilizador en el Atlántico Sur (EFE/Al Drago/Pool)

A su entender, la Argentina necesita desarrollar capacidades propias para modificar esa ecuación: mayor presencia económica, infraestructura, capacidad militar y un desarrollo sostenido de la Patagonia. “La Argentina tiene que planificar un desarrollo económico pensando en competir a la economía colonial de las islas”, afirmó.

La advertencia por Milei y Trump

La relación entre Javier Milei y Donald Trump es, precisamente, uno de los puntos que más preocupación generan en el análisis de Magnani. El especialista cuestionó que la cuestión Malvinas quede asociada a una relación política y personal que podría cambiar con una futura administración estadounidense.

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“Milei está comprometiendo la causa Malvinas no con Estados Unidos como un actor estructural, sino con Donald Trump como un actor particular”, afirmó.

El riesgo, explicó, es que un cambio de gobierno en Washington altere la posición construida por la Argentina durante la actual administración. “Qué pasa si vienen los demócratas y dicen que Donald Trump hizo todo mal y que van a reafirmar su postura”, planteó.

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Por eso insistió en que la relación con Estados Unidos debe pensarse en términos estructurales y no únicamente a partir de la afinidad entre dos presidentes. Incluso relativizó la posibilidad de que la presencia de funcionarios como Marco Rubio garantice una continuidad automática: “No es Donald Trump y no tiene ese vínculo interpersonal con Milei”, señaló.

Ezequiel Magnani advirtió que atar la política argentina sobre Malvinas a la relación entre Javier Milei y Donald Trump implica un riesgo estratégico (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

En esa misma línea, cuestionó que una eventual mayor cooperación militar entre Washington y Buenos Aires pueda interpretarse automáticamente como un avance sobre la cuestión Malvinas. “Estados Unidos no está pensando en Malvinas cuando quiere una base militar en Ushuaia”, afirmó.

La estrategia argentina para Malvinas

Para Magnani, la principal dificultad argentina también está en la forma en que la derrota de 1982 condicionó la discusión posterior. “La posguerra nos impide pensar en la recuperación”, sostuvo.

Su planteo no pasa por una confrontación militar, sino por construir herramientas capaces de aumentar los costos políticos y económicos de la presencia británica y, al mismo tiempo, fortalecer la posición argentina. En ese esquema, el desarrollo petrolero vuelve a ocupar un lugar central.

“Aumentarle los costos a las empresas petroleras, por un lado, y además ofrecerles que ese petróleo sea extraído y use la logística de Buenos Aires o la logística patagónica”, propuso.

El especialista sostuvo que la estrategia argentina por Malvinas requiere más presencia económica, infraestructura, defensa y desarrollo de la Patagonia para sostener el reclamo

El especialista también rechazó fórmulas como el condominio o la doble bandera, porque considera que no resolverían el problema de fondo. “Eso no termina con la descolonización completa del territorio”, afirmó.

Respecto de los habitantes de las islas, recordó que la Resolución 2065 de Naciones Unidas estableció el marco de negociación entre la Argentina y el Reino Unido para resolver la disputa. “Lo que se tiene que lograr es la descolonización del Atlántico Sur”, sostuvo.

Según el último censo mencionado durante la entrevista, la población civil de las islas asciende a 3.662 personas, a las que se suma el personal militar británico desplegado en el complejo de defensa.

Para Magnani, las declaraciones de Trump pueden abrir una ventana diplomática, pero no deberían convertirse en el sostén de la política argentina sobre Malvinas. El desafío, sostuvo, es aprovechar el escenario actual mientras se construye una estrategia capaz de sostener el reclamo en el tiempo, independientemente de quién ocupe la Casa Rosada o la Casa Blanca.

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