Política

Renunció un funcionario del Banco Nación y designaron en su lugar a Javier Lanari, ex secretario de Prensa

La llegada al organismo de quien se desempeñó como segundo de Manuel Adorni durante su gestión al frente de la Jefatura de Gabinete ya había trascendido a principio de mes. El reciente movimiento tiene su origen en la salida de Gonzalo Pascual del directorio

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Jura Diputados Nacionales electos en el Congreso 3 de diciembre 2025 - Lule Menem - Javier Lanari
Javier Lanari junto a Lule Menem (Maximiliano Luna)

Este martes, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial un cambio en el directorio del Banco de la Nación Argentina. Mediante el decreto 618/2026, designó a Javier Lanari en reemplazo de Gonzalo Pascual, tal como había anticipado Infobae.

El dato respecto al nuevo puesto que ocuparía el ex secretario de Comunicación y Prensa de la Nación comenzó a circular a principio de mes, poco después de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. La renuncia de quien además mantenía la vocería de Presidencia tuvo lugar el 27 de junio. En este sentido, el nombramiento de Lanari al frente de la entidad bancaria se publicó con fecha 25 de junio.

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“Desígnase, a partir del 25 de junio de 2026, al licenciado Javier LANARI (D.N.I. N.° 31.009.658) en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina para completar un período de ley que vence el 4 de febrero de 2028″, detalló el decreto en uno de sus párrafos.

Javier Lanari
Lanari estuvo al frente de la Secretaría de Prensa bajo el manto de Manuel Adorni

Lanari renunció a la Secretaría de Prensa una semana antes de que se confirme la salida de Adorni y en su lugar quedó el locutor nacional y especialista en comunicación institucional, Fabián Fernández.

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Este cambio quedó asentado con el decreto 551/2026, donde el Presidente aceptaba formalmente la renuncia de Lanari al cargo de Secretario de Comunicación y Prensa, habiendo participado del equipo de comunicación del Ejecutivo desde el inicio de la gestión de Milei.

Javier Lanari
Su designación ocurrió tras la recomendación del exjefe de Gabinete

El desembarco en el organismo público ocurre a partir de la renuncia presentada por el abogado Gonzalo Pascual, a quien le agradecieron por “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”, en la reciente misiva que lleva la firma del ministro de Economía Luis Caputo y el presidente Javier Milei.

El procurador egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con un posgrado en Derecho Bancario y Regulatorio y una maestría en Derecho Bancario y Financiero en The London School of Economics, había sido designado dentro del directorio el 5 de febrero de 2024, mediante el decreto N° 123/2024, también firmado por Caputo.

Fue director de Asuntos Legales para Argentina, Chile y Uruguay en Siemens S.A. entre 2000 y 2003, y el de Managing Director Latin American en AMICPORT International Limited entre 2003 y 2006. En el ámbito público, participó en la Secretaría de Planificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) como coordinador del proyecto Presupuesto Base Cero y ejerció como subsecretario en el Ministerio de Espacio Público del GCBA. También se desempeña como vicepresidente ad honorem de la corporación Puerto Madero S.A., de acuerdo con la información de su perfil publicada por la entidad financiera.

Integró el directorio durante poco más de dos años junto a Alejandro Henke, Manuel Calderón, Armando Guibert, Solana Pelayo y Miguel White.

La salida de Gonzalo Pascual se conoció mediante el mismo decreto que la llegada de Lanari (Foto: BNA)
La salida de Gonzalo Pascual se conoció mediante el mismo decreto que la llegada de Lanari (Foto: BNA)

Los movimientos dentro del Gobierno volvieron a estar en la agenda del día luego de la final de la Copa del Mundo disputada el domingo ante España, en donde la selección argentina se quedó con el segundo puesto. En el puesto que dejó vacante dentro de la Jefatura, Milei junto a su hermana Karina pusieron a Diego Santilli.

Por el otro lado, la Vocería Presidencial de la Presidencia de la Nación pasó a estar bajo el mando de Adrián Ravier, hombre de confianza de Caputo. En su discurso inaugural, el economista anunció el comienzo de “una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina”. “Queremos que todos los argentinos puedan comprender el momento histórico que estamos viviendo y puedan aprovecharlo”, resaltó.

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