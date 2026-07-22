Proyecto para cobrar salud y educación a extranjeros: un diputado de LLA defendió la iniciativa y explicó a quiénes alcanzaría

El proyecto de La Libertad Avanza propone cobrar salud y educación pública a extranjeros que no acrediten residencia en la provincia de Buenos Aires

El debate sobre el uso de los servicios públicos por parte de extranjeros sin residencia legal tomó impulso tras la presentación de un proyecto de ley por parte del bloque de La Libertad Avanza. La propuesta tiene como fin cobrar por la atención médica y la educación a quienes no acrediten residencia en el país y utilicen hospitales o escuelas públicas bonaerenses.

Ramón Vera, diputado provincial y firmante del proyecto, detalló los objetivos de la iniciativa y respondió a las críticas sobre su espíritu. Según explicó en Infobae Al Mediodía, el proyecto no busca discriminar a extranjeros, sino establecer un orden en el acceso a los recursos provinciales.

PUBLICIDAD

La medida se dirige a los no residentes que, según el legislador, viajan a la provincia para recibir atención médica gratuita o servicios educativos, sin tributar ni vivir de manera regular en la Argentina.

El legislador diferenció entre extranjeros residentes y no residentes, y aseguró que aquellos que cumplen con los requisitos migratorios no se verán afectados por la iniciativa.

PUBLICIDAD

La iniciativa distingue entre extranjeros residentes y no residentes, y excluye a quienes viven, trabajan y tributan legalmente en la provincia de Buenos Aires

Alcance y argumentación del proyecto de ley

Al mismo tiempo explicó que dentro del país existen distintos estatus migratorios para los extranjeros. Quienes obtienen la residencia reciben un documento nacional de identidad precario, válido por dos años y con ciertas restricciones, como no poder votar. El proyecto, según el diputado, apunta a quienes ingresan al territorio bonaerense sin residencia y utilizan el sistema de salud o educación sin aportar al sostenimiento del mismo.

“En la provincia de Buenos Aires no sobra absolutamente nada”, sostuvo Vera, y argumentó que el uso de hospitales y escuelas por parte de no residentes genera presión sobre recursos limitados. El diputado agregó que recibió comunicaciones de ciudadanos preocupados por la situación y aseguró que existen “pruebas fehacientes” de este fenómeno, aunque no precisó cifras exactas.

PUBLICIDAD

El legislador enfatizó que la propuesta no busca afectar a los extranjeros que viven y tributan legalmente en la provincia. “El padrón electoral bonaerense se compone de un 14% de extranjeros con residencia, que trabajan y tributan”, explicó Vera, y aclaró que el proyecto no incluye a ese universo.

El fenómeno del turismo sanitario y educativo

Durante la entrevista, Vera describió casos en los que personas de países limítrofes viajan a la provincia para acceder a intervenciones médicas o a la educación pública. “Se toman un colectivo de larga distancia en Asunción o en Santa Cruz de la Sierra, vienen como un tour sanitario”, afirmó el legislador. Mencionó hospitales como el de La Matanza y el Lucio Molas Vega, donde, según sus dichos, se presenta este tipo de situaciones.

PUBLICIDAD

Ramón “Nene” Vera afirmó que el proyecto de ley busca ordenar el acceso a los servicios públicos bonaerenses y no discriminar a los extranjeros residentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vera destacó que el acceso de no residentes a los servicios públicos complica la atención para los bonaerenses y los extranjeros residentes legales. “Si no se puede al menos darle una cobertura digna a los argentinos o a los extranjeros residentes legales, ¿por qué deberíamos solucionar ese problema para otros?”, preguntó.

El diputado reconoció que no existen estimaciones oficiales sobre el número de no residentes que utilizan estos servicios, pero señaló que “son decenas de miles” en la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Permanentemente recibimos comunicación de extranjeros queriendo atenderse en cualquier hospital público bonaerense”, añadió.

PUBLICIDAD

Debate sobre prioridades y recursos provinciales

Al responder sobre el costo económico de la atención a no residentes, Vera admitió que no hay un cálculo monetario preciso. Sin embargo, mencionó que el sistema de salud provincial enfrenta otras dificultades, como la deuda con IOMA y la falta de acceso de dos millones cien mil afiliados a esa obra social. “Tenemos otras prioridades para solucionar a la ciudadanía”, dijo el legislador.

Durante el intercambio, periodistas plantearon dudas sobre si el cobro a no residentes podría resolver las falencias estructurales del sistema sanitario y educativo. Vera sostuvo que la propuesta busca poner “blanco sobre negro” y ordenar el acceso a los servicios públicos.

PUBLICIDAD

El diputado también hizo referencia a la situación en el conurbano bonaerense y las demandas sociales que enfrenta la región, insistiendo en que la provincia debe priorizar a sus habitantes y a quienes tributan y residen legalmente.

La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para cobrar la atención médica y la educación pública a extranjeros sin residencia legal en la provincia de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la posibilidad de que el proyecto avance en la legislatura, Vera consideró que debería recibir apoyo. “Lo primero, yo siempre pongo la familia adelante. Si tengo para alimentar a cuatro hijos, no puedo adoptar seis más”, ejemplificó el legislador para explicar la lógica detrás de la iniciativa.

PUBLICIDAD

El diputado aclaró que existen diferencias y discusiones dentro de La Libertad Avanza, pero descartó la existencia de “internas” que afecten la unidad del bloque. También apuntó a la oposición y a los problemas de funcionamiento en la legislatura provincial.

Al referirse al contexto social y económico del conurbano bonaerense, Vera describió la región como un “país dentro de otro país”. Sostuvo que, pese a la crisis, existen oportunidades para quienes buscan adaptarse y capacitarse, y negó la existencia de una crisis social generalizada. Según el diputado, el crecimiento de algunos sectores económicos puede generar nuevas fuentes de empleo.

PUBLICIDAD

Vera reconoció que la provincia atraviesa dificultades, como el cierre de empresas y la caída del consumo, pero insistió en que los habitantes deben buscar alternativas y aprovechar las oportunidades que surgen de los cambios económicos. “La Argentina es ese país de oportunidades”, afirmó.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.