Política

Mendoza: piden el juicio político para la vicegobernadora por sus dichos contra la selección de Francia

Hebe Casado enfrenta diversos proyectos que solicitan formalmente su destitución por “conducta impropia” y “mal desempeño de sus funciones”

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Hebe Casado vicegobernadora Mendoza
Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza

A pesar de que el Mundial 2026 terminó, las polémicas aún continúan vigentes. En este sentido, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, enfrenta un proceso de juicio político tras calificar a la selección de fútbol de Francia como un “equipo africano de flojos modales” durante el certamen. Un grupo de dirigentes radicales solicitó formalmente su destitución por considerar que incurrió en “conducta impropia” y “mal desempeño de sus funciones”.

La polémica se desató luego de que Casado expresara en redes sociales, tras el partido que enfrentó a Paraguay contra Francia por los octavos de final: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. Estas declaraciones generaron rechazo tanto en el ámbito político local como internacional, y motivaron que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, enviara una carta al embajador francés en Argentina para distender el conflicto. El propio gobernador calificó los dichos de su vicegobernadora como “de carácter discriminatorio” y se distanció públicamente de sus expresiones.

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El pedido de juicio político fue presentado por el abogado y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela junto a otros referentes de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes fundamentaron la solicitud en el artículo 109 de la Constitución de Mendoza. El documento también fue firmado por Fernando Armagnague, exdiputado nacional, y otros dirigentes partidarios. Según los autores, las declaraciones de Casado “desprestigian la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”.

Las repercusiones diplomáticas no se hicieron esperar. La embajada de Francia en Argentina repudió las palabras de la vicegobernadora y la declaró persona non grata. A modo de defensa, Casado afirmó: “No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad”. Además, atribuyó la controversia al “correctismo político” y al “wokismo”, y sostuvo que sus comentarios se dieron en el marco del folclore futbolero.

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Hebe Casado Francia Paraguay

La denuncia contra Casado también llegó al ámbito judicial. El abogado Alfredo Guevara promovió una causa bajo la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, que inicialmente tramitó en la justicia local y luego pasó al fuero federal. Por otro lado, el justicialismo presentó diversas iniciativas en la Legislatura para repudiar las declaraciones de la funcionaria.

El proceso de juicio político deberá seguir el mecanismo previsto en la Constitución de Mendoza. La solicitud fue dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, André Lombardi, y el primer paso corresponde a ese cuerpo legislativo, que debe votar la acusación. El Senado provincial se encargaría del juzgamiento, y en ambos casos se requiere una mayoría calificada de dos tercios. Aunque existen pocas probabilidades de que la destitución avance debido a la composición mayoritaria oficialista, el trámite podría derivar en la separación del cargo de la vicegobernadora.

El caso puso en el centro del debate el alcance de las expresiones de los funcionarios públicos y sus consecuencias institucionales, así como el impacto en las relaciones entre Argentina y Francia. El gobierno provincial se vio obligado a explicar la situación ante las autoridades francesas y la opinión pública, en un contexto de alta sensibilidad por cuestiones de discriminación y racismo, que aún hoy continúan vigentes en el ámbito nacional e internacional.

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