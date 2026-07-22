Jorge Berredo, general retirado de las FFAA, asumió como Secretario de Seguridad en San Isidro

El general retirado Jorge Berredo llega a la Seguridad de San Isidro tras más de cuatro décadas de carrera en las Fuerzas Armadas.

El general retirado Jorge Berredo fue anunciado este miércoles como secretario de Seguridad del municipio de San Isidro. La designación fue dispuesta por el intendente Ramón Lanús y representa la incorporación de un militar con más de cuatro décadas de carrera en las Fuerzas Armadas a la conducción de la política de seguridad local.

De acuerdo a la información que destacó el municipio, Berredo acumula experiencia en el mando de organizaciones complejas, la gestión de crisis y la articulación entre organismos, tanto en funciones desarrolladas dentro del país como en el exterior. Entre sus antecedentes figura el cargo de Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas (FFAA), posición desde la cual supervisó la vigilancia de espacios aéreos, marítimos, terrestres y cibernéticos de jurisdicción nacional, además de coordinar operaciones de asistencia humanitaria en las 14 zonas en que se divide el territorio argentino.

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Su trayectoria incluye también la conducción de la brigada aerotransportada del Ejército —parte de la primera respuesta militar— y un rol de segundo a cargo de una reserva estratégica durante la cumbre del G-20, con planes de actuación ante la eventualidad de un atentado terrorista. En sus años de formación, integró y lideró organizaciones de comandos y paracaidistas.

La Cámara Nacional Electoral le otorgó reconocimiento por los resultados obtenidos en la custodia y seguridad del acto electoral de 2023, mientras que el Ministerio del Interior lo ponderó por la optimización presupuestaria en ese proceso. Otro de los episodios que marcaron su carrera fue la evacuación de 900 ciudadanos argentinos desde Israel en el contexto del conflicto bélico, en el marco de la denominada Operación “Regreso Seguro”.

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Berredo fue Comandante Operacional de las FFAA y supervisó la vigilancia de espacios aéreos, marítimos, terrestres y cibernéticos. (Fernando Calzada)

La salida de Berredo de las FFAA no estuvo exenta de polémicas. En noviembre de 2024, el entonces Comandante Operacional presentó ante el jefe del Estado Mayor Conjunto, el brigadier general Xavier Isaac, una denuncia en la que aseguró haber recibido presiones para renunciar a su cargo. El militar afirmó que el subjefe del Ejército, Carlos Carugno, le habría hecho llegar a través de un intermediario la advertencia de que, si no dejaba el puesto, se tomaría una medida en perjuicio de su pareja, también integrante de la fuerza.

La investigación interna que siguió a esa presentación concluyó el 2 de septiembre de 2024 sin determinar faltas graves por parte de los acusados. El entonces jefe del Ejército Carlos Alberto Presti, hoy ministro de Defensa, dispuso el archivo de las actuaciones al no detectar “conductas con entidad suficiente para ser susceptibles de reproche disciplinario”. Pese a ese resultado, Berredo ya había sido apartado por la vicepresidenta Victoria Villarruel del listado de militares enviado al Senado para la aprobación de ascensos.

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La trayectoria de Jorge Berredo incluye la custodia del acto electoral de 2023 y la evacuación de 900 argentinos desde Israel en la Operación Regreso Seguro.

En San Isidro, Berredo tomará el relevo de una cartera que durante los últimos ocho meses estuvo a cargo del secretario de Gobierno comunal, José Sánchez Sorondo, en conjunto con el subsecretario Fernando Ruíz, quien continuará en su puesto. Según la gacetilla municipal, bajo esa gestión todos los delitos graves bajaron más de un 20%, se crearon las Brigadas de la Patrulla Municipal y se implementó una nueva estrategia de seguridad en el barrio La Cava, en Beccar, orientada a desarticular bandas criminales y recuperar el control territorial.

Desde abril, por primera vez, las Brigadas ingresaron a patrullar ese barrio de manera cotidiana junto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desplegada de forma permanente en el partido. A ese esquema se sumó la Gendarmería Nacional, que modificó su modalidad de trabajo y pasó de puestos fijos a un patrullaje dinámico.

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El municipio también amplió el despliegue territorial hasta alcanzar las 130 patrullas, 39 motocicletas y recorridos preventivos a pie. El sistema de videovigilancia cuenta hoy con 2.910 cámaras —equivalentes a nueve por cada mil habitantes— y el cierre del Anillo Digital incorporó 200 lectoras de patentes en los accesos y puntos estratégicos del distrito. San Isidro es, según la gacetilla, uno de los pocos municipios que cruza en tiempo real la información sobre ciudadanos y vehículos con bases de datos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Otro componente del esquema preventivo es el programa Ojos en Alerta, activo desde hace dos años, que permite a los vecinos reportar situaciones sospechosas mediante WhatsApp y establece contacto directo con el Centro de Operaciones Municipal, próximo a ser inaugurado tras su ampliación y modernización.

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“La incorporación de Jorge Berredo forma parte de la decisión del Municipio de seguir fortaleciendo nuestra política de seguridad, con el objetivo de que los vecinos vivan cada día más tranquilos”, afirmó la intendencia de Lanús en el comunicado oficial.