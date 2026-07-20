El gobierno revisa sus planes para la recepción a la Selección y finalmente no habría feriado nacional

Miles de argentinos festejaron el segundo puesto en el Obelisco pese a la derrota frente a España

El gobierno de Javier Milei revisa los planes de recibimiento a la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026. El anuncio presidencial del feriado nacional —condicionado desde el inicio a la voluntad del plantel— enfrenta ahora una complicación concreta: el capitán Lionel Messi y su compañero Rodrigo De Paul no regresarán al país y el ánimo del vestuario no acompaña la idea de un festejo masivo. Esta mañana habrá nuevas reuniones para definir los pasos a seguir.

Milei había comunicado la medida a través de su cuenta en X pocas horas después de la derrota por 1 a 0 ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. “Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", escribió el jefe de Estado.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que no regresarían todos los jugadores sin precisar nombres: “Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”.

Infobae confirmó que los únicos dos futbolistas que no subieron al vuelo fueron Messi y De Paul. El resto de la comitiva aterrizará este lunes a las 18:30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Nueva Jersey. Una segunda aeronave traslada a las familias del plantel en el mismo tramo. El plantel incompleto y el estado anímico del vestuario pusieron en duda la viabilidad de un recibimiento multitudinario.

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Ante ese escenario, Casa Rosada volvió a poner el proceso en pausa. “Estamos aguardando una comunicación oficial con la Selección para determinar los pasos a seguir”, señalaron fuentes oficiales. Las reuniones previstas para esta mañana entre representantes del gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires buscan redefinir el esquema en función de lo que resuelva el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

La AFA, en principio, no quiere una recepción oficial ni participar de grandes festejos.

Operativo de seguridad a la espera de los jugadores de la Selección

En la entrevista posterior al partido, Milei había subrayado el valor histórico de la campaña. “Hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores que en los cuatro últimos mundiales llegaron a tres finales y ganaron una”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre. El mandatario también describió ante ese medio seis alternativas de festejo transmitidas a la AFA, entre ellas la posibilidad de utilizar la Casa Rosada —vaciada de presencia política, incluida la suya— para que los jugadores saluden a los hinchas desde el balcón.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había asumido la coordinación del operativo junto a la Casa Militar, con un criterio definido desde el inicio como “apolítico y no partidario”. Representantes de las fuerzas federales, del Ministerio de Seguridad porteño y del gobierno bonaerense mantuvieron reuniones conjuntas durante el fin de semana para preparar la logística. Ese trabajo continúa, condicionado a una definición que todavía no llegó.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó un operativo de seguridad reforzado en las inmediaciones del Obelisco, con 1.000 efectivos policiales —200 más que en la semifinal contra Inglaterra—, vallas, paneles fenólicos y un puesto médico de avanzada del SAME sobre la avenida Diagonal Norte. Esa infraestructura quedó lista para activarse, pero su uso depende de lo que se resuelva en las próximas horas.

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En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad a cargo de Javier Alonso preparó un dispositivo preventivo con presencia en los 135 municipios, con foco en el conurbano, La Plata y Mar del Plata.