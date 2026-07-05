“El equipo africano flojo de modales”: el polémico tuit de la vicegobernadora de Mendoza tras la victoria de Francia ante Paraguay

Hebe Casado, la vicegobernadora de Mendoza

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, publicó un polémico mensaje en su cuenta de X luego del triunfo de Francia por 1 a 0 ante la selección de Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. La dirigente mendocina también cargó contra la estrella del conjunto galo, Kylian Mbappé, quien protagonizó varios cruces con los jugadores paraguayos.

“Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe”, decía la publicación que realizó en X la dirigente. Todo esto fue una vez que finalizó el encuentro entre ambas selecciones, donde hubo varios cruces protagonizados por las estrellas francesas y los dirigidos por el entrenador argentino Gustavo Alfaro.

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El cruce que definió el segundo de los clasificados estuvo marcado por los constantes enfrentamientos que marcó el planteo paraguayo hasta que finalmente Mbappé pudo definir el encuentro por un penal que marcó la diferencia mínima entre ambos equipos.

Finalizado el encuentro, el delantero ofreció declaraciones que rápidamente se convirtieron en el centro de la conversación. “Si hay que meter las manos en la mierda, meteremos las manos en la mierda. Perdón por la expresión… Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que íbamos a hacer solo cosas bonitas, pero nosotros también sabemos jugar al fútbol sucio. Eso hicimos hoy, ganamos y, incluso en ese aspecto, fuimos mejores que ellos”, afirmó Mbappé ante los medios. El delantero también se refirió al próximo cruce: “Tenemos que recuperarnos y centrarnos en Marruecos”.

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La prensa francesa respaldó la lectura del capitán galo sobre el desarrollo del partido. Medios como L’Équipe, RMC Sports y Le Parisien coincidieron en describir una estrategia paraguaya marcada por la agresividad, con especial foco en las situaciones que debió afrontar Mbappé. Según L’Équipe, “entre la agresividad y la agresión directa, no siempre hubo una gran diferencia”, y el capitán francés fue “objeto de una lluvia de insultos” durante el encuentro. El árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev fue calificado por ese medio como “muy permisivo en ciertos duelos”.

Quién es Hebe Casado

Casado es la vicegobernadora de Mendoza, cargo que ejerce junto al gobernador Alfredo Cornejo de la Unión Cívica Radical (UCR), en el marco de la alianza Cambia Mendoza. Su trayectoria política reciente estuvo marcada por un movimiento partidario que generó repercusiones en el escenario provincial: en mayo de 2025 concretó su desafiliación del PRO —partido con el que había integrado la coalición de gobierno— como primer paso hacia su incorporación a La Libertad Avanza (LLA).

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La propia funcionaria anunció la desafiliación a través de un tuit en el que compartió una captura del Registro Nacional de Afiliados Políticos con la frase “paso uno”. En declaraciones a MDZ Radio, Casado indicó que el presidente Javier Milei le había dicho que “estaba bienvenida a las Fuerzas del Cielo”. Su acercamiento al espacio libertario se remonta a su vínculo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien describió como su referente y mentora.

Casado intentó pasar a La Libertad Avanza en la provincia

Sin embargo, la afiliación formal nunca se concretó. Las propias autoridades de LLA en Mendoza, encabezadas por el diputado nacional Facundo Correa Llano, no inscribieron su incorporación ante la Justicia Electoral, en medio de una disputa interna por el control de la agrupación en la provincia. Ante la situación, Casado llegó a definirse con ironía: “Debo ser la única vicegobernadora apartidaria de la Argentina”.

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El tuit sobre el partido Francia-Paraguay no es la primera vez que Casado genera controversia con declaraciones públicas. En abril de 2024, en una entrevista con el programa Séptimo Día del Canal 7 local de Mendoza, la dirigente afirmó que hay carreras universitarias que son “hobbies” y que financiarlas con fondos públicos representa “un despilfarro” y “una estafa”. “Si estoy financiando algo que sé que no va a tener salida laboral, ¿cómo lo voy a seguir financiando?”, sostuvo en aquel momento, en el contexto del debate por el recorte presupuestario a las universidades públicas que derivó en una marcha multitudinaria en todo el país.