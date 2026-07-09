América Latina

Crisis de combustible en Bolivia: YPFB prevé normalizar el abastecimiento “hasta fin de mes”

El vicepresidente de la estatal petrolera atribuyó la demora en los despachos a los nuevos controles de calidad, mientras los choferes exigen una reunión con el Gobierno y advierten con protestas

Guardar
Google icon
Una estación de servicio cerrada por la falta de combustible. La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales
Una estación de servicio cerrada por la falta de combustible. La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

El vicepresidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Víctor Hugo Blacud, informó que espera “hasta fin de mes” resolver la crisis de abastecimiento de combustibles que atraviesa el país, donde en las últimas semanas se registraron largas filas de vehículos en los surtidores ante la escasez.

Según Blacud, la irregularidad del suministro se debe a la falta de “fluidez” en los controles de calidad, que se realizan desde el origen hasta la comercialización del producto, pero garantizó que se está trabajando de manera “responsable” para agilizar los procesos y solucionar las demoras.

PUBLICIDAD

“El carburante está disponible; estamos teniendo problemas en la fluidez del sistema de abastecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder garantizar (la calidad) se están realizando los controles correspondientes antes de que puedan ser comercializados en todo el territorio nacional”, afirmó en conferencia de prensa.

Según el funcionario de la petrolera, se está trabajando “arduamente” para optimizar los procesos y calcula que a finales de julio se regularice el suministro. “Estimo que hasta fin de mes vamos a poder solucionar absolutamente todos los problemas, pero va a ser de una manera progresiva y los resultados se van a ir viendo día a día”, agregó Blacud.

PUBLICIDAD

Fotografía de archivo de una vista general de las oficinas de la petrolera estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en La Paz (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas
Fotografía de archivo de una vista general de las oficinas de la petrolera estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en La Paz (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas

Bolivia atraviesa un nuevo periodo de escasez de combustible y las filas en las estaciones de servicio parecen confirmar las cifras que señalan los gremios del transporte: el servicio público de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada y extensa del país, señaló que opera con el 50% de los buses afiliados, mientras que la Cámara de Transporte de Carga Pesada indicó que el 70% de sus camiones están varados en los surtidores a la espera de poder cargar diésel.

El martes, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia dio un plazo de 48 horas al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y al presidente de YPFB, Sebastián Daroca, para sostener una reunión en la que les digan “la verdad” y se discutan acciones para solucionar la crisis de combustible que desde hace casi tres años atraviesa Bolivia.

El representante del gremio, Lucio Gómez, amenazó con protestas sociales y “convulsión”, pese al estado de excepción vigente hasta el 20 de septiembre, si no se garantiza el suministro. “Ya no toleramos más”, afirmó.

En las últimas semanas, el Gobierno ha dado al menos tres justificaciones sobre la escasez. Inicialmente se lo atribuyó a los bloqueos de caminos que impidieron la distribución, luego se hizo referencia a los nuevos protocolos de control de calidad que generan demoras y a las redes de contrabando que estarían llevando diésel y gasolina a otros países.

Filas kilométricas para comprar gasolina por los bloqueos en Bolivia
Personas abordo de vehículos hacen fila para comprar combustible en La Paz (Bolivia), durante los bloqueos de caminos contra el Gobierno de Rodrigo Paz. EFE/Luis Gandarillas

“Señor ministro y señor presidente de YPFB: díganos la verdad. ¿Cuál va a ser la posición del Gobierno? ¿Cuál es la postura de sus autoridades? Digan: ¿qué falta?, ¿falta plata?, ¿falta de responsabilidad?, ¿o qué es lo que está pasando?”, cuestionó Gómez, flanqueado por otros dirigentes sindicales.

Más allá de la escasez actual, la crisis de carburantes tiene causas estructurales complejas de resolver. Desde el año 2023, los bolivianos enfrentan periodos cada vez más frecuentes y prolongados de desabastecimiento debido a la caída de la producción local, la dependencia de las importaciones y la escasez de dólares para su adquisición.

En diciembre, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz levantó la subvención a los combustibles que estuvo vigente durante casi 20 años, lo que se tradujo en un aumento en el precio del diésel y la gasolina.

En paralelo, surgieron denuncias de daños vehiculares atribuidos a gasolina de mala calidad que la administración de Paz admitió y atribuyó a la gestión anterior. En ese contexto, se creó un seguro de resarcimiento de daños y se implementaron nuevos controles que estarían provocando las demoras actuales.

Temas Relacionados

BoliviacombustibleYPFBVictor Hugo BlacudMarcelo BlancoSebastián DarocaLucio GómezYacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De frenar a Alemania a cuartos: La nicaragüense Tatiana Guzmán suma su 11.ª asignación en el Francia-Marruecos

La nicaragüense Tatiana Guzmán suma una nueva designación mundialista y estará presente hoy como asistente de video en el cruce de cuartos de final entre Marruecos y Francia, reforzando el cuerpo arbitral que vigilará uno de los duelos más esperados del torneo

De frenar a Alemania a cuartos: La nicaragüense Tatiana Guzmán suma su 11.ª asignación en el Francia-Marruecos

Honduras se encamina a un récord en exportaciones de café

A menos de tres meses de concluir el año cafetalero, las exportaciones ya superan los 6.8 millones de sacos y las proyecciones apuntan a ingresos históricos en divisas para el país.

Honduras se encamina a un récord en exportaciones de café

Senado de República Dominicana aprueba en primera lectura la reforma policial con nuevas sanciones y límites al uso de la fuerza

La iniciativa obtuvo 24 de 27 votos e introduce restricciones a servicios para privados, cámaras corporales obligatorias y nuevas causales de destitución

Senado de República Dominicana aprueba en primera lectura la reforma policial con nuevas sanciones y límites al uso de la fuerza

La Interpol en Costa Rica entrega a El Salvador a un sospechoso vinculado con la Mara 18

La captura se produjo después de que la Interpol en San José recibiera un dato confidencial, verificara su identidad y confirmara una orden internacional, antes de coordinar su entrega a las autoridades salvadoreñas.

La Interpol en Costa Rica entrega a El Salvador a un sospechoso vinculado con la Mara 18

Parmenio Medina, el periodista que desafió al poder y pagó con su vida: 25 años del crimen que cambió para siempre la libertad de prensa en Costa Rica

Llegó desde Colombia buscando un país tranquilo para rehacer su vida, pero terminó convirtiéndose en la voz más incómoda de Costa Rica. Durante casi tres décadas denunció corrupción, abusos de poder y negocios oscuros desde un micrófono

Parmenio Medina, el periodista que desafió al poder y pagó con su vida: 25 años del crimen que cambió para siempre la libertad de prensa en Costa Rica
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ocho integrantes del Clan del Golfo se entregaron al Ejército en Chocó: “Importante resultado de inteligencia militar”

Ocho integrantes del Clan del Golfo se entregaron al Ejército en Chocó: “Importante resultado de inteligencia militar”

Receta de sopa de avena, pollo y espárragos

Así le fue a México en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Murió Ramiro Agulla, uno de los publicistas más influyentes de los años noventa

La Justicia niega la residencia a un ciudadano argentino con abuelo español porque no acreditó que su padre figurara inscrito en el Registro Civil de España

INFOBAE AMÉRICA

De frenar a Alemania a cuartos: La nicaragüense Tatiana Guzmán suma su 11.ª asignación en el Francia-Marruecos

De frenar a Alemania a cuartos: La nicaragüense Tatiana Guzmán suma su 11.ª asignación en el Francia-Marruecos

Descubrieron que un grupo de ballenas tiene su propio dialecto y ahora la ciencia busca saber cómo lo desarrollaron

Honduras se encamina a un récord en exportaciones de café

Senado de República Dominicana aprueba en primera lectura la reforma policial con nuevas sanciones y límites al uso de la fuerza

China: un devastador incendio en una fábrica de calzado dejó al menos 28 muertos

ENTRETENIMIENTO

La causa de muerte de Bonnie Tyler: la cronología de los problemas de salud que precedieron su fallecimiento

La causa de muerte de Bonnie Tyler: la cronología de los problemas de salud que precedieron su fallecimiento

Seth Rogen y Olivia Wilde recordaron los castings que preferirían olvidar y cómo nació su química en pantalla en “La invitación”

Christopher Nolan y el enigma de su próximo paso: ¿un giro hacia lo desconocido en el cine?

Netflix estrena en 2026 Más allá de la sociedad: Bayona vuelve al vuelo 571, un viaje al Valle de las Lágrimas y voces inéditas

Muere Bonnie Tyler, icono de la música de los años 80