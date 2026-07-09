Tras el acto por el Día de la Independencia, el gobernador de Santiago del Estero pidió más recursos y obras para las provincias

Elías Suárez participó con Javier Milei y otros gobernadores del acto por el Día de la Independencia en Tucumán

Junto a 13 gobernadores, este miércoles, el presidente Javier Milei participó de la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán. Elías Suárez, mandatario de Santiago del Estero fue uno de los funcionarios presentes. En diálogo con Infobae en Vivo brindó detalles del evento institucional. Al mismo tiempo reclamó un federalismo efectivo.

Suárez explicó que acudió a la invitación del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, para asistir acto por el 9 de julio. Según detalló, la presencia de los gobernadores tuvo como eje “honrar los próceres de 1816 en nuestra independencia” y ratificar el compromiso federal.

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El mandatario santiagueño señaló: “Siempre hemos reclamado y manifestado el federalismo. Pero un federalismo que tiene que ver con reconocer que las provincias son federales, pero además que se transmita a través de cuestiones concretas”.

Durante la celebración patria, el presidente Javier Milei pronunció un discurso en el que insistió en la necesidad de ratificar el Pacto de Mayo para “quitarle la bota del cuello a las provincias”. Suárez valoró el mensaje y planteó que “todo lo que tiene que ver con transmitir al país y a las provincias la oportunidad de poder crecer, desarrollarse, se hace con ejemplos concretos y con acuerdos concretos”.

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El gobernador de Santiago del Estero reclamó un federalismo con recursos, obras y medidas concretas para las provincias

Federalismo y demandas de recursos

El gobernador de Santiago del Estero insistió en la importancia de que la Nación cumpla con sus obligaciones en materia de recursos y obras. “En años muy difíciles como este, donde ha caído el consumo interno y los recursos coparticipables son escasos, muchas veces reclamamos el rol que le toca a la Nación de poder asistir a la provincia”, afirmó Suárez.

Consultado sobre el canal de diálogo con el gobierno nacional, el mandatario sostuvo: “Tengo esperanza y he escuchado que esa esperanza es la que tienen algunos gobernadores. Lo cierto es que hasta aquí, en nuestra provincia, no se ve toda la ayuda necesaria o el compromiso de la Nación de poder hacerse cargo de la parte que le corresponde”.

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Además, puntualizó la necesidad de “obras que hacen al mantenimiento de las rutas” y de “proyectos que puedan darnos una oportunidad de crecimiento”.

Suárez enfatizó la importancia de la gestión provincial para mantener el equilibrio fiscal y garantizar servicios básicos. “Hace veinte años gestionamos con equilibrio presupuestario. No estamos reclamando algo que no estemos haciendo nosotros”, señaló. En ese sentido, remarcó que la provincia debió hacerse cargo de 3.570 viviendas de un programa nacional para evitar su deterioro por falta de continuidad.

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Javier Milei insistió en Tucumán con la ratificación del Pacto de Mayo durante el acto del 9 de julio (Facebook Gobierno de Santiago del Estero)

Obras públicas y equilibrio fiscal

El gobernador puntualizó que el contexto económico actual obliga a la provincia a asumir responsabilidades que corresponden a la Nación. Explicó que, ante la suspensión de obras nacionales, el gobierno local intervino para sostener proyectos en marcha, especialmente en materia de vivienda y rutas.

“En el caso de las rutas, tenemos que salir y asistir porque ya se agravaron durante los primeros meses del año por problemas vinculados al agua y las inundaciones”, describió Suárez. Indicó que la provincia acordó junto a Chaco y Santa Fe un plan general para atender obras en los bajos submeridionales, aunque aclaró que “hay obras que son más pequeñas y otras que son más grandes para las cuales se requiere el financiamiento o el compromiso de la Nación”.

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Sobre el equilibrio fiscal, el mandatario resaltó: “Hace veinte años que gestionamos con equilibrio presupuestario, un sector político como el Frente Cívico, que une la mayoría de los sectores políticos en una sola propuesta porque prioriza los intereses de la provincia”.

Suárez pidió que la Nación asista a Santiago del Estero ante la caída del consumo interno y la escasez de recursos coparticipables (Nuevo diario web)

Debate por las PASO y participación política

Consultado por la posible eliminación de las elecciones primarias, Suárez defendió la participación ciudadana en los procesos electorales. “La participación siempre ayuda a la ciudadanía a poder optar y elegir lo mejor”, afirmó.

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Al mismo tiempo explicó que toda modificación sobre el sistema de primarias debe debatirse en el Congreso de la Nación. “Desde el punto de vista personal y político, toda participación social ayuda a ordenar y organizar a los sectores políticos de cara a una elección”, sostuvo.

El gobernador vinculó la gestión del Frente Cívico en la provincia con la dinámica de integración política. “Hace veinte años que gestionamos el Frente Cívico, que es la unión o la interacción de los sectores mayoritarios, tanto del peronismo como del radicalismo en la provincia”, recordó Suárez.

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Diagnóstico sobre la coyuntura nacional

Al ser consultado sobre su visión de la situación actual de la Argentina, Suárez puso el foco en la necesidad de consensos y unidad. “Lo que más nos gusta es el orden, el equilibrio, la garantía de poder continuar en un proyecto que nos tiene que unir a todos”, expresó. Sin embargo, advirtió que “no es momento para disentir de forma que no corresponda ni para discutir cuestiones que tienen que ver con intereses propios de los sectores políticos”.

El mandatario consideró que la economía representa el tema central para la gestión pública y el bienestar social. “El tema de la economía es central. No se puede aplicar plan o decisión política que no esté acompañado por los recursos que son necesarios”, manifestó.

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Por último, Elías Suárez subrayó el compromiso de Santiago del Estero con el federalismo y la búsqueda de acuerdos. “Tenemos la mejor buena voluntad desde la provincia de acompañar aquellas obras, programas e iniciativas que hagan grande a la patria y que respeten el federalismo en el país”, concluyó.

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