La red de clubes de ciencias llega a 149 espacios en 20 departamentos de Guatemala

Karin Herrera inauguró seis nuevos Clubes de Ciencias en Santa Cruz del Quiché y la red nacional llegó a 149 espacios en 20 departamentos de Guatemala (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

La vicepresidenta Karin Herrera inauguró seis nuevos Clubes de Ciencias en Santa Cruz del Quiché y llevó la red nacional a 149 espacios distribuidos en 20 departamentos de Guatemala, con el objetivo de acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a niñas, niños y jóvenes y de impulsar vocaciones en áreas STEM.

La ampliación en Quiché se suma a una red que ya opera en 20 departamentos. Esos espacios están diseñados para que sus participantes desarrollen habilidades científicas mediante experimentación práctica, pensamiento crítico y acompañamiento de científicos y profesionales.

Herrera afirmó que espera que, en algunos años, muchos de esos jóvenes representen a Guatemala en espacios científicos y desarrollen soluciones para mejorar la vida de sus comunidades. Durante el acto, sostuvo: “Santa Cruz del Quiché dio un paso adelante con seis nuevos Clubes de Ciencias. Llegamos a 149 en 20 departamentos”.

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Los nuevos clubes fueron abiertos en seis centros educativos de Quiché

Las nuevas sedes fueron conformadas en el Colegio Horizontes sin Límites Ixil, la Escuela Fe y Alegría No. 11, la Escuela Oficial Urbana Mixta Nuestra Señora del Rosario, el Colegio San Francisco Javier, el Centro Educativo Hermano Pedro y el Instituto Nacional de Educación Diversificada de Cunén, en Quiché.

La actividad se realizó en la sede regional de la Universidad Rafael Landívar en Quiché. Participaron autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de representantes del sector académico, docentes, estudiantes y profesionales que acompañarán el desarrollo de estos espacios formativos.

La iniciativa es impulsada a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Su propósito es fortalecer espacios de aprendizaje, creatividad y pensamiento crítico entre la niñez y la juventud.

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Herrera vinculó la apertura de los clubes con las condiciones del departamento y dijo que Quiché posee una riqueza histórica y cultural capaz de inspirar a las nuevas generaciones a seguir preguntándose por el mundo que las rodea. La vicepresidenta añadió: “La curiosidad es el primer paso para descubrir, crear y transformar”.

La estrategia busca fomentar carreras STEM desde las comunidades

Los Clubes de Ciencias en Guatemala fueron concebidos como espacios de aprendizaje voluntarios y participativos donde la curiosidad funciona como punto de partida para descubrir, experimentar y comprender el entorno. La propuesta busca fomentar carreras STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Según la información oficial del programa, los clubes permiten que niñas, niños y adolescentes desarrollen vocaciones científicas a través de investigación, experimentación y exploración. También promueven trabajo en equipo, observación y resolución de problemas.

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La red nacional opera en alianza con distintas instituciones. La Senacyt coordina módulos formativos en habilidades, ciencia y tecnología, incluidos ejercicios como extracción de ADN y análisis biológicos.

Herrera también agradeció el respaldo de la Universidad Rafael Landívar y el compromiso de las madrinas y padrinos que acompañarán el proceso. La vicepresidenta sostuvo que ampliar las oportunidades de aprendizaje para la niñez y la juventud constituye una inversión en el futuro del país.

El programa también contempla el acompañamiento de profesionales y mentores. En la descripción de la iniciativa se indica que docentes, familias y especialistas pueden involucrarse como padrinos o madrinas para asesorar actividades, compartir experiencias y apoyar con recursos educativos.

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La meta declarada del proyecto es democratizar el acceso al conocimiento científico desde los territorios y conectar a los centros educativos con el ecosistema nacional de ciencia y tecnología. En ese marco, la apertura de seis sedes en Santa Cruz del Quiché amplió una red que ya supera los 140 clubes y que ahora suma 149 espacios de formación científica en Guatemala.

Karin Herrera presenta al Congreso iniciativa para institucionalizar clubes de ciencia

La vicepresidenta Karin Herrera presentó una iniciativa de ley en el Congreso de la República con el objetivo de dotar de sustento jurídico y presupuesto garantizado a los clubes de ciencia, un modelo educativo que, hasta ahora, opera bajo decisiones administrativas sujetas a cambios y a un financiamiento inestable. El proyecto aspira a incorporar los clubes dentro del Ministerio de Educación, transformar su alcance en política de Estado y permitir su expansión a los 22 departamentos de Guatemala, según información expuesta durante el acto público, transmitido por el canal del Organismo Legislativo al que acudieron el presidente del Legislativo Luis Contreras y miembros de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt).

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Según declaraciones de Herrera. “En su mayoría son niñas, en un 58%”. El desarrollo de la propuesta, según explicaron las autoridades, busca asegurar un financiamiento fijo: la ley ordena una asignación adicional para la Senacyt de al menos 25% sobre su presupuesto regular, destinada a infraestructura, equipamiento y materiales formativos para los clubes.

La iniciativa, según describió la vicepresidenta Karin Herrera en la presentación formal, “sienta las bases para un futuro con más aprendizaje, más innovación, más desarrollo integral y sostenible”.